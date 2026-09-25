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    Israels Militär tötet erneut Hamas-Mitglieder im Gazastreifen

    Für Sie zusammengefasst
    • Israel meldet Tötung von vier Hamas-Mitgliedern
    • Militär zerstört zwei Kilometer langen Gaza-Tunnel
    • Zwei israelische Soldaten sterben bei Drohnenunfall
    Israels Militär tötet erneut Hamas-Mitglieder im Gazastreifen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    TEL AVIV/GAZA (dpa-AFX) - Israels Militär hat eigenen Angaben zufolge erneut Mitglieder der Hamas im Gazastreifen getötet. Bei einem der Getöteten handele es sich um einen Kommandeur der Islamistenorganisation, der an dem Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei und danach entführte israelische Geiseln festgehalten habe, teilten die Streitkräfte mit.

    Insgesamt meldete das Militär vier gezielte Tötungen von Mitgliedern des militärischen Flügels der Hamas. Einer soll an Geldtransfers an die Terrororganisation beteiligt gewesen sein. Die Hamas-Mitglieder hätten zudem Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten vorbereitet und daran gearbeitet, die Hamas wieder zu stärken, hieß weiter. Dies verstoße gegen das Waffenruhe-Abkommen. "Die Terroristen wurden ausgeschaltet, um die von ihnen ausgehende Bedrohung zu beseitigen", teilte das israelische Militär mit.

    Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hatte am Donnerstag mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen gemeldet, darunter auch im Norden des Gebiets.

    Israels Militär zerstört Tunnel im Gazastreifen

    Die israelischen Streitkräfte teilten weiterhin mit, sie habe einen zwei Kilometer langen Tunnel im Gazastreifen zerstört. Auf vom Militär veröffentlichten Aufnahmen wurden Explosionen an mehreren Stellen der unterirdischen Route gezeigt.

    Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eigentlich eine Waffenruhe, es gibt aber immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei laut Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Mitglieder der islamistischen Terrororganisation Hamas getötet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte vor wenigen Tagen gesagt, Israel werde "nicht aufhören, bis die Hamas im Gazastreifen nicht mehr existiert".

    Laut einem von den USA vorgestellten Friedensplan müssen beide Seiten ihre Kämpfe einstellen. Israelische Soldaten dürfen sich demnach nur gegen konkrete Bedrohungen verteidigen. Israels Militär betont im Fall von gezielten Angriffen im Gazastreifen stets, dass die Getöteten Angriffe auf israelische Soldaten oder Zivilisten geplant hätten.

    Israelische Soldaten kommen bei Drohnenunfall ums Leben

    Israels Streitkräfte meldeten am Morgen zugleich, dass zwei Soldaten im Gazastreifen getötet worden seien. Israelischen Angaben zufolge kamen sie am Donnerstag bei einem Unfall mit einer Drohne ums Leben./cir/DP/zb







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