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    USA

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    Michigan-Konsumklima trübt sich etwas weniger ein als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Konsumklima sinkt im September auf 48,1 Punkte
    • Hohe Spritpreise trüben die Verbraucheraussichten
    • Langfristige Erwartungen steigen leicht auf 3,4%
    USA - Michigan-Konsumklima trübt sich etwas weniger ein als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im September etwas weniger als erwartet eingetrübt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima fiel laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung deutlich um 3,6 Punkte auf 48,1 Zähler. Volkswirte hatten mit 47,5 Punkten gerechnet, nachdem die erste Schätzung einen Wert von 47,8 Punkten ergeben hatte.

    Sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch die Bewertung der aktuellen Lage verschlechterte sich merklich. Die Aussichten hätten sich unter anderem wegen hohe Kraftstoffpreise massiv eingetrübt, sagte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage.

    Die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher legten deutlich zu. Auf Sicht von einem Jahr stieg sie auf 4,6 Prozent, von zuvor 4,0 Prozent. Vor dem Iran-Krieg im Februar lag der Wert noch bei 3,4 Prozent.

    Die längerfristigen Inflationserwartungen (5 bis 10 Jahre) stiegen hingegen nur leicht von 3,3 Prozent auf 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an.

    Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der Verbraucher in den USA. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jkr/nas







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