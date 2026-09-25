Aktien mit extremer Performance im DAX am 25.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu BASF (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um BASFs Interesse an einer Übernahme von Evonik, mögliche Auswirkungen auf den Aktienkurs und die technische Marke von etwa 50 Euro. JPMorgan belässt BASF auf „Underweight“. Die starken Asien-Investitionen werden als fundamentale Wachstumschance und mögliche Unterstützung für die Aktionärsrendite gesehen.