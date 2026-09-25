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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.09.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart ATOSS Software
    ISIN: DE0005104400
    WKN: 510440
    Die ATOSS Software Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,87 %.

    OHB
    Tagesperformance: +5,66 %
    Platz 2
    Performance 1M: -15,58 %
    Chart OHB
    ISIN: DE0005936124
    WKN: 593612
    Die OHB Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,66 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und die Bewertung von OHB. Deutsche Bank und Berenberg bekräftigen „Buy“ mit Kurszielen von 300 bzw. 358 Euro und sehen unterschätztes Wachstum sowie Auftragspotenzial. Positive Impulse liefern die Saab-Kooperation und ESA-Unterstützung für Rocket Factory Augsburg. Kritiker vermissen klare Signale des neuen Finanzvorstands, hinterfragen bereinigte Ergebnisse und erwarten bei den Neunmonatszahlen sinkende Vertragswerte, rund 1 Mrd. Euro Kassenbestand sowie 6,20 Euro Vorsteuergewinn je Aktie.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.

    Nordex
    Tagesperformance: +3,60 %
    Platz 3
    Performance 1M: -0,03 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,60 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nordex’ Chancen als Onshore-Pure-Play angesichts steigender Kosten und Unsicherheiten bei Offshore-Projekten. Befürworter verweisen auf den bis 2028 reichenden Auftragsbestand von 18,4 Mrd. Euro, zusätzliche Onshore-Ausschreibungen und das neue Modell N193/7.X. Charttechnisch wird eine Konsolidierung um 40,72 Euro und ein möglicher Ausbruch diskutiert. Dem steht ein RBC-Kursziel von 36 Euro gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -2,70 %
    Platz 4
    Performance 1M: +0,47 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,70 %.

    IONOS Group
    Tagesperformance: -2,65 %
    Platz 5
    Performance 1M: +5,21 %
    Chart IONOS Group
    ISIN: DE000A3E00M1
    WKN: A3E00M
    Die IONOS Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,65 %.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -2,51 %
    Platz 6
    Performance 1M: -7,62 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,51 %.

    Carl Zeiss Meditec
    Tagesperformance: -2,31 %
    Platz 7
    Performance 1M: -2,95 %
    Chart Carl Zeiss Meditec
    ISIN: DE0005313704
    WKN: 531370
    Die Carl Zeiss Meditec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,31 %.

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