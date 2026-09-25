Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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OHB
Tagesperformance: +5,66 %
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 2
Performance 1M: -15,58 %
Performance 1M: -15,58 %
? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und die Bewertung von OHB. Deutsche Bank und Berenberg bekräftigen „Buy“ mit Kurszielen von 300 bzw. 358 Euro und sehen unterschätztes Wachstum sowie Auftragspotenzial. Positive Impulse liefern die Saab-Kooperation und ESA-Unterstützung für Rocket Factory Augsburg. Kritiker vermissen klare Signale des neuen Finanzvorstands, hinterfragen bereinigte Ergebnisse und erwarten bei den Neunmonatszahlen sinkende Vertragswerte, rund 1 Mrd. Euro Kassenbestand sowie 6,20 Euro Vorsteuergewinn je Aktie.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber OHB eingestellt.
Nordex
Tagesperformance: +3,60 %
Tagesperformance: +3,60 %
Platz 3
Performance 1M: -0,03 %
Performance 1M: -0,03 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nordex’ Chancen als Onshore-Pure-Play angesichts steigender Kosten und Unsicherheiten bei Offshore-Projekten. Befürworter verweisen auf den bis 2028 reichenden Auftragsbestand von 18,4 Mrd. Euro, zusätzliche Onshore-Ausschreibungen und das neue Modell N193/7.X. Charttechnisch wird eine Konsolidierung um 40,72 Euro und ein möglicher Ausbruch diskutiert. Dem steht ein RBC-Kursziel von 36 Euro gegenüber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.
SUESS MicroTec
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 4
Performance 1M: +0,47 %
Performance 1M: +0,47 %
IONOS Group
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 5
Performance 1M: +5,21 %
Performance 1M: +5,21 %
SILTRONIC AG
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 6
Performance 1M: -7,62 %
Performance 1M: -7,62 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -2,31 %
Tagesperformance: -2,31 %
Platz 7
Performance 1M: -2,95 %
Performance 1M: -2,95 %
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