Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 25.09.2026

? wallstreetONLINE-Community zu OHB (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die volatile Kursentwicklung und die Bewertung von OHB. Deutsche Bank und Berenberg bekräftigen „Buy“ mit Kurszielen von 300 bzw. 358 Euro und sehen unterschätztes Wachstum sowie Auftragspotenzial. Positive Impulse liefern die Saab-Kooperation und ESA-Unterstützung für Rocket Factory Augsburg. Kritiker vermissen klare Signale des neuen Finanzvorstands, hinterfragen bereinigte Ergebnisse und erwarten bei den Neunmonatszahlen sinkende Vertragswerte, rund 1 Mrd. Euro Kassenbestand sowie 6,20 Euro Vorsteuergewinn je Aktie.