Gen Z ist reicher als frühere Generationen – und fühlt sich trotzdem arm

Die ältesten Arbeitnehmer der US-Gen-Z verdienen mit 28 Jahren im Median 42.000 US-Dollar in inflationsbereinigter Rechnung. Das sind 25 Prozent mehr als Millennials im gleichen Alter und sogar 50 Prozent mehr als Babyboomer. Beim Vermögen ist ein direkter Vergleich mit der Gen Z noch schwierig, weil sie dafür schlicht zu jung ist. Doch auch hier zeigen die Daten einen Vorsprung der jüngeren Generationen: Millennials verfügten mit 34 Jahren im Schnitt über 331.000 US-Dollar Nettovermögen, gegenüber 251.000 US-Dollar bei der Generation X und 229.000 US-Dollar bei den Babyboomern.

600.000 US-Dollar Jahreseinkommen – erst dann fühlt sich die Generation Z in den USA finanziell erfolgreich. Das zeigt eine von der Boston Consulting Group (BCG) zitierte Empower-Umfrage. Zum Vergleich: Das typische Vollzeitgehalt liegt dort bei rund 60.000 US-Dollar. Ein neuer Bericht des BCG Center for Macroeconomics, über den Fortune berichtet, zeichnet deshalb ein bemerkenswertes Bild: Junge Amerikaner stehen finanziell besser da als frühere Generationen im gleichen Alter – fühlen sich aber schlechter denn je.

Die Stimmung läuft in die entgegengesetzte Richtung. Erstmals seit Beginn entsprechender Erhebungen sind junge Amerikaner pessimistischer über die Wirtschaft als ältere. Nur 46 Prozent der Gen Z und Millennials glauben laut einer SoFi/YouGov-Umfrage, einen komfortablen Ruhestand tatsächlich erreichen zu können.

BCG spricht von "finanzieller Dysmorphie": Soziale Medien konfrontieren junge Menschen permanent mit Luxus, extremen Einkommen und scheinbar mühelosem Reichtum – und verschieben damit die Vorstellung davon, was als finanzieller Erfolg gilt. Ganz eingebildet sind die Probleme allerdings nicht. Vor allem Wohnen ist in den USA deutlich schwieriger geworden. Für ein Haus zum Medianpreis werden heute fast sechs Jahre Medianeinkommen benötigt, 1975 waren es noch etwa dreieinhalb. Auch Studienkredite belasten viele junge Haushalte.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen



Gleichzeitig investiert die Gen Z offensiver: 26 Prozent besitzen Kryptowährungen, gegenüber nur 6 Prozent der Babyboomer. Junge Menschen halten zudem einen größeren Anteil ihres Vermögens in Aktien. Das erhöht langfristig die Chance auf Vermögensaufbau, macht sie aber anfälliger für Börsencrashs. Die BCG-These ist deshalb unbequem: In den USA ist nicht nur fehlender Wohlstand das Problem der Gen Z – sondern auch eine immer höhere Vorstellung davon, wie reich man eigentlich sein müsste.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Bitcoin wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 83.688USD auf CryptoCompare Index (25. September 2026, 16:45 Uhr) gehandelt.





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar