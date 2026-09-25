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    Besonders beachtet!

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    Meta Platforms (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 25.09.2026

    Am 25.09.2026 ist die Meta Platforms (A) Aktie, bisher, um -3,54 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Meta Platforms (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Meta Platforms (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 25.09.2026
    Foto: Meta Platforms

    Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

    Meta Platforms (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Sie fällt um -3,54 % auf 657,55. Nach dem Plus von +4,08 % am Vortag kommt es heute bei Meta Platforms (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,54 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,62 % zu Buche.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +15,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +21,34 % gewonnen.

    Während Meta Platforms (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört Meta Platforms (A) heute zu den auffälligeren Werten.

    Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,19 %
    1 Monat +42,22 %
    3 Monate +39,62 %
    1 Jahr +5,94 %
    Stand: 25.09.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Bil.EUR € wert.

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    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,52 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,63 %. Pinterest Registered (A) ist heute unverändert

    Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Meta Platforms (A)

    -3,86 %
    +15,10 %
    +42,48 %
    +39,84 %
    +5,67 %
    +142,75 %
    +125,51 %
    +500,18 %
    +2.080,77 %
    ISIN:US30303M1027WKN:A1JWVX
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