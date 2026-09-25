Meta Platforms (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 25.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Meta Platforms (A) Aktie. Sie fällt um -3,54 % auf 657,55€. Nach dem Plus von +4,08 % am Vortag kommt es heute bei Meta Platforms (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,54 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,62 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +15,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +42,22 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Meta Platforms (A) +21,34 % gewonnen.

Während Meta Platforms (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,18 %. Damit gehört Meta Platforms (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +15,19 % 1 Monat +42,22 % 3 Monate +39,62 % 1 Jahr +5,94 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 25.09.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Bil.EUR € wert.

Die US-Aktienmärkte haben am Freitag dank wieder zunehmender Hoffnungen auf eine Lösung des Nahost-Konflikts moderat zugelegt. Der Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 51.499 Punkte, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni …

Nach einer ausgeprägten Abwärtskorrektur ausgehend vom im August 2025 bei 796,25 USD markierten Allzeithoch konnte die Aktie von Meta Platforms (WKN: A1JWVX) oberhalb der Supportzone bei 520-537 USD einen Boden ausbilden. Die dabei etablierte Stauzone verließ das Papier am 21. September dieses Jahres schwungvoll und begleitet von hohem Handelsvolumen in Richtung Norden. Ohne nennenswerte Verschnaufpause arbeitete sich der Wert in den vergangenen Tagen weiter au...

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Microsoft und Co.

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,66 %. Microsoft notiert im Plus, mit +3,52 %. Snap Inc notiert im Plus, mit +0,63 %. Pinterest Registered (A) ist heute unverändert

Meta Platforms (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Meta Platforms (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Meta Platforms (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.