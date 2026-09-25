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    AKTIE IM FOKUS

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    Flatexdegiro sinkt auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Flatexdegiro erreicht Jahrestief bei 28,10 Euro
    • Aktienkurs verliert im Jahresverlauf gut 22 Prozent
    • Berenberg bestätigt Kaufempfehlung für Flatexdegiro
    AKTIE IM FOKUS - Flatexdegiro sinkt auf tiefsten Stand seit fast einem Jahr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Flatexdegiro haben am Freitag nach einem freundlichen Start ihre jüngste Talfahrt fortgesetzt. Sie weiteten im Handelsverlauf ihre Verluste aus und markierten mit 28,10 Euro den tiefsten Stand seit fast einem Jahr.

    Zuletzt büßten sie gegen den freundlichen europäischen Bankentrend noch knapp fünf Prozent auf 28,64 Euro ein. Im bisherigen Jahresverlauf steht für den Online-Broker damit ein Kursrückgang um gut 22 Prozent zu Buche. Im Vergleich zum Rekordhoch von etwas mehr als 43 Euro im Februar sank der Börsenwert sogar um rund ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro.

    Weder die zu Handelsbeginn veröffentlichte Vorstandserweiterung noch eine bestätigte Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg konnten den Titeln helfen. Analyst Chris Armstrong hält dank der Konjunkturentwicklung eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien für gerechtfertigt.

    Er sieht Flatexdegiro ebenso wie den Finanzdienstleister MLP als Profiteure der geplanten deutschen Rentenreform. Diese soll das bestehende Umlagesystem durch eine verpflichtende gesetzliche Kapitalrente an den Finanzmärkten ergänzen./gl/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 9,76 auf Tradegate (25. September 2026, 16:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,75EUR. Von den letzten 8 Analysten der flatexDEGIRO Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +38,03 %/+65,63 % bedeutet.





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