US-Ölkonzerne wettern gegen möglichen Diesel-Export-Stopp

Die Preise sind im Vorfeld der US-Zwischenwahlen im November auf Rekordniveau gestiegen.

Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York erklärte Donald Trump am Dienstag, er erwäge eine Beschränkung der Diesel-Exporte. Es folgte ein Aufschrei der US-Öllobby.

Trumps Unterstützung für den Vorschlag überraschte die Branchenvertreter völlig. Ölmanager und Lobbyisten beeilten sich, ihren Widerstand gegen jegliche Beschränkungen zu bekunden.

Selbst wenn die Maßnahme nur vorübergehend ist, drohen den US-Ölkonzernen Milliardenverluste an Einnahmen, wenn sie keinen Diesel mehr ins Ausland exportieren dürfen.

Energieminister Chris Wright erklärte am Mittwoch, die Regierung werde nicht alle Diesel-Exporte stoppen. Stattdessen deutete er eine freiwillige Obergrenze für die Lieferungen an, die seiner Aussage nach die weltweite Versorgung sicherstellen und die Preise in den USA senken würde.

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Die Industrie argumentiert, dass Exportkontrollen nicht nur ihre Gewinne schmälern würden. Selbst eine vorübergehende Einschränkung der US-Diesellieferungen, so Lobbyisten der Branche, würde die internationalen Dieselpreise in die Höhe treiben. Dies wiederum würde die Preise für eine breite Palette von Gütern, die die USA importieren, erhöhen.

Höhere Dieselkosten würden auch die Versorgung mit Düngemitteln und anderen Chemikalien einschränken, die Landwirte für den Anbau von Feldfrüchten verwenden, so die Argumentation.

Eine Gallone Diesel kostete am Mittwoch in den USA durchschnittlich 6,52 Dollar, nachdem Raketenangriffe Raffinerien und Handelswege im Nahen Osten und in Russland lahmgelegt hatten.

Große Dieselexporteure wie China, Japan und Südkorea reduzierten ihre Lieferungen ebenfalls, da die Rohöllieferungen aus der Straße von Hormus nahe Iran und Oman seit Monaten zum Erliegen gekommen waren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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