🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsDiesel RohstoffvorwärtsNachrichten zu Diesel

    Dieselexporte

    861 Aufrufe 861 0 Kommentare 0 Kommentare

    US-Ölkonzerne wettern gegen möglichen Diesel-Export-Stopp

    US-Präsident Trump will den Dieselexport der USA stoppen. Die Öllobby versucht, dies abzuwenden.

    Für Sie zusammengefasst
    Dieselexporte - US-Ölkonzerne wettern gegen möglichen Diesel-Export-Stopp
    Foto: Uncredited - AP

    Am Rande der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York erklärte Donald Trump am Dienstag, er erwäge eine Beschränkung der Diesel-Exporte. Es folgte ein Aufschrei der US-Öllobby.

    Die Preise sind im Vorfeld der US-Zwischenwahlen im November auf Rekordniveau gestiegen. 

    Trumps Unterstützung für den Vorschlag überraschte die Branchenvertreter völlig. Ölmanager und Lobbyisten beeilten sich, ihren Widerstand gegen jegliche Beschränkungen zu bekunden. 

    Selbst wenn die Maßnahme nur vorübergehend ist, drohen den US-Ölkonzernen Milliardenverluste an Einnahmen, wenn sie keinen Diesel mehr ins Ausland exportieren dürfen.

    Energieminister Chris Wright erklärte am Mittwoch, die Regierung werde nicht alle Diesel-Exporte stoppen. Stattdessen deutete er eine freiwillige Obergrenze für die Lieferungen an, die seiner Aussage nach die weltweite Versorgung sicherstellen und die Preise in den USA senken würde.

    Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kannIm September bekommst du bei SMARTBROKER+ bis zu 120 € Prämie. Einfach Depot eröffnen, Prämie wählen und loslegen. → Aktion entdecken
     

     

    Die Industrie argumentiert, dass Exportkontrollen nicht nur ihre Gewinne schmälern würden. Selbst eine vorübergehende Einschränkung der US-Diesellieferungen, so Lobbyisten der Branche, würde die internationalen Dieselpreise in die Höhe treiben. Dies wiederum würde die Preise für eine breite Palette von Gütern, die die USA importieren, erhöhen.

    Höhere Dieselkosten würden auch die Versorgung mit Düngemitteln und anderen Chemikalien einschränken, die Landwirte für den Anbau von Feldfrüchten verwenden, so die Argumentation. 

    Eine Gallone Diesel kostete am Mittwoch in den USA durchschnittlich 6,52 Dollar, nachdem Raketenangriffe Raffinerien und Handelswege im Nahen Osten und in Russland lahmgelegt hatten.

    Große Dieselexporteure wie China, Japan und Südkorea reduzierten ihre Lieferungen ebenfalls, da die Rohöllieferungen aus der Straße von Hormus nahe Iran und Oman seit Monaten zum Erliegen gekommen waren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Dieselexporte US-Ölkonzerne wettern gegen möglichen Diesel-Export-Stopp US-Präsident Trump will den Dieselexport der USA stoppen. Die Öllobby versucht, dies abzuwenden.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     