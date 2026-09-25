Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 25.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.279,89USD pro Feinunze und notiert damit +0,10 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,23USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +0,55 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Am Rohölmarkt verlieren sowohl WTI-Öl als auch Brent-Öl und liegen im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,52USD und verzeichnet ein Minus von -0,97 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 94,04USD und verzeichnet ein Minus von -0,77 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.262,00 USD -1,25 % Platin 1.771,00 USD +1,08 % Kupfer London Rolling 14.605,06 USD -0,14 % Aluminium 3.247,96 USD +0,51 % Erdgas 3,197 USD -5,00 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Minus von -5,00 % gehört Erdgas heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 25.09.26, 17:29 Uhr.