🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Irak

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Staat allein soll über Krieg und Frieden entscheiden

    Für Sie zusammengefasst
    • Irak pocht auf staatliche Kontrolle über Waffen
    • Milizen sollen bis Sommer 2027 entwaffnet werden
    • Nach US-Abzug setzt Bagdad auf Wirtschaftskorridore
    Irak - Staat allein soll über Krieg und Frieden entscheiden
    Foto: Siarhei - 356130783

    NEW YORK (dpa-AFX) - Iraks Ministerpräsident Ali al-Saidi hat bekräftigt, dass allein der Staat über Waffen sowie über Krieg und Frieden in seinem Land entscheiden soll. "Wir setzen uns dafür ein, dass der Staat die Entscheidungsgewalt in Frieden und Krieg behält und dass Waffen sowie Machtmittel in den Händen seiner verfassungsmäßigen Institutionen verbleiben", sagte al-Saidi bei der UN-Generaldebatte in New York.

    Hintergrund ist eine geplante Entwaffnung der mit Iran verbündeten, mächtigen Milizen im Irak. Nach jüngsten Berichten gilt dafür eine Frist bis Sommer 2027. Die Milizen werden vom Iran unterstützt und haben im Irak zum Teil einen großen Einfluss.

    Mit Blick auf den Truppenabzug des US-Militärs zum Monatsende aus dem Irak sagte al-Saidi, das Land trete damit in eine neue Phase der Beziehungen zu seinen strategischen Partnern ein. Die Zusammenarbeit solle sich von militärischer auf wirtschaftliche und entwicklungspolitische Kooperation verlagern.

    Angesichts der Einschränkungen des Seehandels und der Schifffahrt durch den Iran-Krieg sowie der dadurch gestiegenen Energiepreise arbeite die Regierung in Bagdad außerdem daran, die Ölexportwege zu diversifizieren. Geplant seien zudem Energiepipelines und Transportkorridore über die Türkei, Syrien und Jordanien. Die Einnahmen des Iraks hängen hauptsächlich von den Ölexporten ab.

    Der Irak wolle zum Wandel der Region beitragen. "Weg von Konflikten hin zu Integration, von Rivalität hin zu Zusammenarbeit und von der Erschöpfung der Ressourcen hin zu deren Investition in die Entwicklung", so al-Saidi./arj/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Irak Staat allein soll über Krieg und Frieden entscheiden Iraks Ministerpräsident Ali al-Saidi hat bekräftigt, dass allein der Staat über Waffen sowie über Krieg und Frieden in seinem Land entscheiden soll. "Wir setzen uns dafür ein, dass der Staat die Entscheidungsgewalt in Frieden und Krieg behält und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     