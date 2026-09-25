Der Börsen-Tag
DAX & US-Börsen freundlich: Adidas, Evonik & Microsoft vorn, BASF schwach
Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.
Foto: Uwe Anspach - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, wenn auch mit moderaten Ausschlägen. In Deutschland kann der Leitindex DAX leicht zulegen. Er notiert derzeit bei 25.415,54 Punkten, was einem Plus von 0,11 Prozent entspricht. Ähnlich präsentiert sich der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet: Er steigt um 0,18 Prozent auf 31.035,35 Punkte und entwickelt sich damit etwas stärker als der DAX. Leichte Schwäche zeigt dagegen der Nebenwerteindex SDAX. Er verliert aktuell 0,20 Prozent und steht bei 18.127,14 Punkten. Damit hinken die kleineren deutschen Werte der Entwicklung der Standard- und Midcaps hinterher. Der technologieorientierte TecDAX bewegt sich hingegen wieder im positiven Bereich und legt um 0,14 Prozent auf 3.980,43 Punkte zu. Tech-Werte in Deutschland schneiden damit leicht besser ab als der Gesamtmarkt. In den USA setzt sich das überwiegend positive Bild fort. Der US 30, der die großen Standardwerte widerspiegelt, steigt um 0,28 Prozent auf 51.510,69 Punkte und liegt damit im Vergleich der betrachteten Indizes prozentual an der Spitze. Der breiter gefasste US 500 kann ebenfalls zulegen, wenn auch nur leicht: Er gewinnt 0,08 Prozent und steht bei 7.709,36 Punkten. In der Gesamtbetrachtung zeigen die heutigen Kursbewegungen ein überwiegend positives, aber ruhiges Marktumfeld. Während die großen Indizes in Deutschland und den USA leichte Gewinne verbuchen, geraten vor allem kleinere deutsche Werte im SDAX etwas unter Druck.
DAX: Adidas vorn, BASF am EndeAdidas führte die DAX-Gewinner mit einem Plus von 2,31 Prozent an. Dahinter folgten Commerzbank mit 1,83 Prozent und Siemens Healthineers mit 1,56 Prozent. Auf der Verliererseite gab BMW 2,59 Prozent nach. Scout24 verlor 3,04 Prozent, während BASF mit einem Minus von 4,08 Prozent den stärksten Rückgang verzeichnete. Damit lag zwischen dem besten und dem schwächsten DAX-Wert eine Spanne von 6,39 Prozentpunkten.
MDAX: Evonik Industries mit deutlichem VorsprungIm MDAX setzte sich Evonik Industries mit einem Kursgewinn von 7,47 Prozent klar an die Spitze. ThyssenKrupp legte 3,76 Prozent zu, Nordex gewann 2,58 Prozent. Bei den schwächsten Werten verloren Lanxess 2,44 Prozent und SILTRONIC AG 2,52 Prozent. flatexDEGIRO büßte 4,12 Prozent ein. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert belief sich damit auf 11,59 Prozentpunkte.
SDAX: ASTA Energy Solutions gewinnt, HelloFresh verliertASTA Energy Solutions führte die SDAX-Gewinner mit einem Plus von 5,46 Prozent an. OHB stieg um 5,04 Prozent, HYPOPORT um 4,37 Prozent. Auf der Verliererseite gab Energiekontor 2,82 Prozent nach. ATOSS Software verlor 8,24 Prozent, HelloFresh sank sogar um 9,34 Prozent. Zwischen dem stärksten Gewinner und dem schwächsten Verlierer lagen 14,80 Prozentpunkte.
TecDAX: OHB an der Spitze, ATOSS Software deutlich schwächerIm TecDAX lag OHB mit einem Plus von 5,04 Prozent vorn. Nordex folgte mit einem Zuwachs von 2,58 Prozent, SMA Solar Technology legte 2,15 Prozent zu. TeamViewer verlor 2,47 Prozent, SILTRONIC AG 2,52 Prozent. ATOSS Software verzeichnete mit minus 8,24 Prozent den stärksten Rückgang. Die Handelsspanne zwischen Top- und Flopwert betrug 13,28 Prozentpunkte.
US 30: Microsoft klarer GewinnerMicrosoft war im US 30 mit einem Plus von 3,26 Prozent der stärkste Wert. 3M gewann 1,10 Prozent, Boeing stieg um 0,88 Prozent. Als Flopwerte wurden ebenfalls 3M mit 1,10 Prozent, Boeing mit 0,88 Prozent und Apple mit 0,82 Prozent ausgewiesen. Damit lagen auch die genannten schwächsten Werte im Plus; der Abstand zwischen Microsoft und Apple betrug 2,44 Prozentpunkte.
US 500: Humana führt die Gewinnerliste anIm US 500 erzielte Humana mit einem Kursanstieg von 8,40 Prozent den höchsten Gewinn. Akamai Technologies legte 6,01 Prozent zu, Datadog Registered (A) gewann 5,74 Prozent. Auch die ausgewiesenen Flopwerte lagen im Plus: Boeing stieg um 1,03 Prozent, Allegion um 1,02 Prozent und Paccar um 1,01 Prozent. Zwischen Humana und Paccar ergab sich eine Differenz von 7,39 Prozentpunkten.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte