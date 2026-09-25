ASTA Energy Solutions Aktie mit Kurssprung +6,34 % - 25.09.2026

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von ASTA Energy Solutions in den letzten drei Monaten Verluste von -17,95 % verkraften.

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von ASTA Energy Solutions. Sie steigt um +6,34 % auf 62,10€. Die ASTA Energy Solutions Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -2,50 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 62,10€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ASTA Energy Solutions Aktie damit um -4,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,91 %. Im Jahr 2026 gab es für ASTA Energy Solutions bisher ein Plus von +36,13 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

ASTA Energy Solutions Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,58 % 1 Monat +3,91 % 3 Monate -17,95 % 1 Jahr +36,13 %

Informationen zur ASTA Energy Solutions Aktie

Stand: 25.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 14 Mio. ASTA Energy Solutions Aktien. Damit ist das Unternehmen 888,41 Mio.EUR € wert.

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BayWa, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,52 %. SMA Solar Technology notiert im Minus, mit -0,35 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,95 %.

ASTA Energy Solutions Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die ASTA Energy Solutions Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur ASTA Energy Solutions Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.