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    Warren Wise enthüllt Qiagens DNA-Geheimnis

    Qiagen glänzt mit stabilen Cashflows und ambitiösem Wachstum – zugleich mehren sich Zweifel an Innovationskraft, Übernahmen und strategischer Ausrichtung.

    Warren Wise enthüllt Qiagens DNA-Geheimnis
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Qiagen erzielt rund 90 % seines Umsatzes von gut 2 Mrd. US-Dollar mit wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien; 2025 verblieben nach Investitionen etwa 450 Mio. US-Dollar Cashflow, bei geringer Verschuldung und erstmals gezahlter Dividende.
    • Für fünf Produktbereiche plant Qiagen bis 2028 ein Umsatzwachstum von rund 1,5 auf 2 Mrd. US-Dollar – nahezu doppelt so schnell wie der Markt.
    • Gleichzeitig gibt es Zweifel an der Innovationskraft: Der Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung sowie die Forschungsquote sanken, zudem wurde der Wissenschaftsausschuss des Aufsichtsrats aufgelöst.
    • Der nahezu vervierfachte operative Gewinn relativiert sich, da das Vorjahr durch rund 300 Mio. US-Dollar Sonderkosten für die Einstellung von NeuMoDx belastet war; bereinigt betrug der Zuwachs nur gut 50 Mio. US-Dollar.
    • Fragen bestehen zu den Umsätzen der Zukäufe Parse Biosciences und Genoox sowie zum hohen Goodwill, der fast 70 % des Eigenkapitals ausmacht; die von Warren Wise berechnete Kapitalrendite liegt bei etwa 11 %.
    • Warren Wise bewertet Qiagens Equity Story mit 4 von 5 Punkten; seit dem 1. September 2026 ist Jonathan Pratt CEO, während eine strategische Überprüfung läuft und Medien über einen möglichen Verkauf an Finanzinvestoren berichten.



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