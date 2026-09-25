Warren Wise enthüllt Qiagens DNA-Geheimnis
Qiagen glänzt mit stabilen Cashflows und ambitiösem Wachstum – zugleich mehren sich Zweifel an Innovationskraft, Übernahmen und strategischer Ausrichtung.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Qiagen erzielt rund 90 % seines Umsatzes von gut 2 Mrd. US-Dollar mit wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien; 2025 verblieben nach Investitionen etwa 450 Mio. US-Dollar Cashflow, bei geringer Verschuldung und erstmals gezahlter Dividende.
- Für fünf Produktbereiche plant Qiagen bis 2028 ein Umsatzwachstum von rund 1,5 auf 2 Mrd. US-Dollar – nahezu doppelt so schnell wie der Markt.
- Gleichzeitig gibt es Zweifel an der Innovationskraft: Der Anteil der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung sowie die Forschungsquote sanken, zudem wurde der Wissenschaftsausschuss des Aufsichtsrats aufgelöst.
- Der nahezu vervierfachte operative Gewinn relativiert sich, da das Vorjahr durch rund 300 Mio. US-Dollar Sonderkosten für die Einstellung von NeuMoDx belastet war; bereinigt betrug der Zuwachs nur gut 50 Mio. US-Dollar.
- Fragen bestehen zu den Umsätzen der Zukäufe Parse Biosciences und Genoox sowie zum hohen Goodwill, der fast 70 % des Eigenkapitals ausmacht; die von Warren Wise berechnete Kapitalrendite liegt bei etwa 11 %.
- Warren Wise bewertet Qiagens Equity Story mit 4 von 5 Punkten; seit dem 1. September 2026 ist Jonathan Pratt CEO, während eine strategische Überprüfung läuft und Medien über einen möglichen Verkauf an Finanzinvestoren berichten.
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