JEFFERIES stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Nach den 65-prozentigen Kursanstieg seit Jahresbeginn sollte der Kapitalmarkttag für das Stahlgeschäft am 28. September der nächste Treiber werden, schrieb Tommaso Castello am Freitag. Die Veranstaltung sollte mehr Einblick in den Weg in die Eigenständigkeit geben. Der Konglomeratsabschlag auf die Thyssenkrupp-Aktie könnte weiter sinken./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,67 % und einem Kurs von 15,40EUR auf Tradegate (25. September 2026, 18:21 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tommaso Castello
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 13
Kursziel alt: 13
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