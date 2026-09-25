🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsAT 20 IndexvorwärtsNachrichten zu AT 20

    Aktien Wien Schluss

    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX schließt Rekordwoche mit Plus ab

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX legt 0,9 Prozent auf 6.943 Punkte zu
    • Sinkende Ölpreise geben dem Wiener Markt Rückenwind
    • AT&S führt den ATX mit 4,4 Prozent Plus an
    Aktien Wien Schluss - ATX schließt Rekordwoche mit Plus ab
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat am Freitag seine moderaten Vortagesverluste wieder wettgemacht. In einem nachrichtenarmen Handel sorgten leicht nachgebende Ölpreise für Rückenwind. Die zur Wochenmitte erstmals überschrittene Marke von 7.000 Punkten erwies sich für den österreichischen Leitindex aber durchwegs als zu große Hürde. Letztlich schloss er um 0,90 Prozent fester auf 6.943,67 Punkten. Damit schlug sich der heimische Markt etwas besser als das europäische Umfeld.

    Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über 7.000 Punkte nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex dennoch einen Gewinn von 2,1 Prozent ein.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Raiffeisen Bank International!
    Long
    59,55€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 12,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    68,74€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Ölpreise gaben am Berichtstag nach Anzeichen über neue diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormuz wieder etwas nach, mit rund 106 US-Dollar für ein Barrel der Referenzsorte Brent zum Handelsende bleiben sie aber auf hohem Niveau. Zudem übertrug sich die Beruhigung am Ölmarkt nicht auf die europäischen Anleihemärkte, wo die Renditen weiter mehrjährige Höchststände erklommen.

    Eine Entspannung im Nahen Osten würde auch die Wachstumshoffnungen in Europa anfachen, zumal zuletzt auch Konjunkturdaten positive Signale gebracht hatten. Mit Blick auf die deutsche Wirtschaft schreiben die Marktstrategen der Berenberg Bank etwa, es gebe glaubwürdige Anzeichen einer Erholung.

    Ein infolge der drei deutschen Landtagswahlen im September komplexeres politisches Umfeld überwiege nicht den anhaltenden Wiederaufschwung bis 2028 und den Reformstau - wobei Letzterer aber weniger ambitioniert ausfalle als ursprünglich erhofft. Ermutigende makroökonomische Daten und Gewinnwachstum würden eine konstruktive Haltung zu deutschland-abhängigen Aktien erlauben.

    In Europa standen zum Wochenausklang vor allem konjunktursensible Branchen in der Anlegergunst. In Wien betraf dies insbesondere die Bankwerte, sodass Erste Group , Bawag und RBI mit Gewinnen von bis zu 2,6 Prozent die wichtigsten Zugpferde des ATX waren.

    Größte Gewinner im Leitindex waren aber die AT&S-Aktien , die mit einem Plus von 4,4 Prozent die Marke von 200 Euro wieder zurückeroberten. Sie hatten zuletzt wieder von der allgemein aufgeflammten KI-Fantasie sowie der Ankündigung einer vertieften Zusammenarbeit mit dem US-Halbleiterkonzern Marvell profitiert. Auf Wochensicht beläuft sich der Zuwachs des hoch volatilen Papiers auf starke 16 Prozent.

    Gefragt waren zudem die ebenfalls zyklischen und energieintensiven Industriewerte, wobei Voestalpine und Wienerberger 0,7 respektive 1,5 Prozent gewannen. Die Ölaktie OMV war dagegen mit minus 2,3 Prozent klares Schlusslicht im Leitindex./APA/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie

    Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,20 % und einem Kurs von 204 auf Tradegate (25. September 2026, 18:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX schließt Rekordwoche mit Plus ab Der ATX hat am Freitag seine moderaten Vortagesverluste wieder wettgemacht. In einem nachrichtenarmen Handel sorgten leicht nachgebende Ölpreise für Rückenwind. Die zur Wochenmitte erstmals überschrittene Marke von 7.000 Punkten erwies sich für den …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     