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    Besonders beachtet!

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    Microsoft Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 25.09.2026

    Am 25.09.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um +3,86 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Besonders beachtet! - Microsoft Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 25.09.2026
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

    Microsoft Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 25.09.2026

    Mit einer Performance von +3,86 % konnte die Microsoft Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die Microsoft Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,38 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 454,38. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +42,19 % bei Microsoft.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,22 % gewonnen.

    Während Microsoft heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,70 %. Damit gehört Microsoft heute zu den auffälligeren Werten.

    Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,25 %
    1 Monat +9,10 %
    3 Monate +42,19 %
    1 Jahr +0,68 %
    Stand: 25.09.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Bil.EUR € wert.

    DAX & US-Börsen freundlich: Adidas, Evonik & Microsoft vorn, BASF schwach


    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.

    Burry sagt, wann die KI-Milliarden Big Tech um die Ohren fliegen könnten


    Microsoft, Meta, Amazon & Co. häufen Billionen an KI-Verpflichtungen an. Michael Burry nennt nun ein Zeitfenster, in dem daraus ein echtes Problem für Gewinne und Bewertungen werden könnte.

    Börsenstart USA - 25.09. - US Tech 100 stark +0,40 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microsoft?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Apple notiert im Plus, mit +0,85 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,20 %. IBM verliert -0,70 % Oracle notiert im Minus, mit -0,80 %.

    Microsoft Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microsoft Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microsoft Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Microsoft

    +3,70 %
    +5,13 %
    +9,06 %
    +42,04 %
    +0,46 %
    +46,17 %
    +70,60 %
    +751,84 %
    +1.898,24 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747
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