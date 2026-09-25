Microsoft Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 25.09.2026

Mit einer Performance von +3,86 % konnte die Microsoft Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die Microsoft Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,38 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 454,38€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Microsoft ist ein globaler Software- und Cloud-Konzern. Kernprodukte: Windows, Office 365, Azure, LinkedIn, GitHub, Xbox, KI-Plattformen (u.a. via OpenAI-Integration). Starke Marktstellung in Betriebssystemen, Produktivitätssoftware und Cloud (Top-3). Wichtige Konkurrenten: Apple, Google, Amazon, Salesforce. USP: tiefe Verzahnung von Office, Azure und KI, enorme Entwickler- und Unternehmenskundenbasis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +42,19 % bei Microsoft.

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Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,10 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +10,22 % gewonnen.

Während Microsoft heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 30 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,70 %. Damit gehört Microsoft heute zu den auffälligeren Werten.

Microsoft Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,25 % 1 Monat +9,10 % 3 Monate +42,19 % 1 Jahr +0,68 %

Informationen zur Microsoft Aktie

Stand: 25.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,37 Bil.EUR € wert.

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.

Microsoft, Meta, Amazon & Co. häufen Billionen an KI-Verpflichtungen an. Michael Burry nennt nun ein Zeitfenster, in dem daraus ein echtes Problem für Gewinne und Bewertungen werden könnte.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microsoft?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,34 %. Apple notiert im Plus, mit +0,85 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,20 %. IBM verliert -0,70 % Oracle notiert im Minus, mit -0,80 %.

Microsoft Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Microsoft Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Microsoft Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.