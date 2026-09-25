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    Gates

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    KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen - Regulierung nötig

    Für Sie zusammengefasst
    • Gates warnt vor einer Milliarde KI-Toten
    • Gates fordert gesetzliche KI-Regulierung
    • Behörden sollen KI-Sicherheit überwachen
    Gates - KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen - Regulierung nötig
    Foto: Mark Lennihan - dpa

    SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Microsoft -Mitgründer Bill Gates sieht die Gefahr, dass Künstliche Intelligenz zum Tod von einer Milliarde Menschen führen könnte. Deswegen ist er für eine gesetzliche Regulierung der Technologie, wie der 70-Jährige in einem TV-Interview sagte.

    "KI ist sicherlich mächtig genug, um Ereignisse voranzutreiben, die eine Milliarde Todesfälle verursachen", antwortete Gates dem US-Sender NBC auf eine Frage zu aktuellen Warnungen, die Technologie könne die Menschheit auslöschen. "Es gab noch nie eine so mächtige Waffe wie Menschen mit bösen Absichten, die die neusten KI-Werkzeuge verwenden", sagte er. Zugleich schränkte Gates ein, dass es "ziemlich schwer" wäre, "100 Prozent" der Menschen zu treffen.

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    Wegen der Gefahren sei es "absolut" notwendig, in Washington Gesetze dazu zu verabschieden, betonte der Microsoft-Mitgründer. Behörden und Politiker müssten sich auf verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen und Aufsicht über die Technologie einigen. "Niemand glaubt, dass Selbstregulierung ausreicht", sagte Gates. Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen./so/DP/nas

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    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 454,2 auf Tradegate (25. September 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 590,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 525,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +15,72 %/+41,06 % bedeutet.





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