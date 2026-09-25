Gates
KI könnte Tod einer Milliarde Menschen verursachen - Regulierung nötig
- Gates warnt vor einer Milliarde KI-Toten
- Gates fordert gesetzliche KI-Regulierung
- Behörden sollen KI-Sicherheit überwachen
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Microsoft -Mitgründer Bill Gates sieht die Gefahr, dass Künstliche Intelligenz zum Tod von einer Milliarde Menschen führen könnte. Deswegen ist er für eine gesetzliche Regulierung der Technologie, wie der 70-Jährige in einem TV-Interview sagte.
"KI ist sicherlich mächtig genug, um Ereignisse voranzutreiben, die eine Milliarde Todesfälle verursachen", antwortete Gates dem US-Sender NBC auf eine Frage zu aktuellen Warnungen, die Technologie könne die Menschheit auslöschen. "Es gab noch nie eine so mächtige Waffe wie Menschen mit bösen Absichten, die die neusten KI-Werkzeuge verwenden", sagte er. Zugleich schränkte Gates ein, dass es "ziemlich schwer" wäre, "100 Prozent" der Menschen zu treffen.
Wegen der Gefahren sei es "absolut" notwendig, in Washington Gesetze dazu zu verabschieden, betonte der Microsoft-Mitgründer. Behörden und Politiker müssten sich auf verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen und Aufsicht über die Technologie einigen. "Niemand glaubt, dass Selbstregulierung ausreicht", sagte Gates. Zuletzt hatten nach eigenständigen Hacking-Attacken durch KI-Software auch führende Labore wie Anthropic und der ChatGPT-Entwickler OpenAI sich dafür ausgesprochen, die Entwicklung Künstlicher Intelligenz abzubremsen./so/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,84 % und einem Kurs von 454,2 auf Tradegate (25. September 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
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Das Wachstum von Azure, ein umfangreicher Auftragsbestand und aggressive Investitionen in die KI-Infrastruktur stehen weiterhin im Mittelpunkt der Argumente für eine Investition in Microsoft.
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https://www.marketbeat.com/articles/microsofts-sell-off-may-be-a-gift-not-a-warning/
Echt? Mich hat es gar nicht genervt. Ich bin wie du seit 2 Jahrzehnten dabei und die ersten 14 Jahre davon ging gar nichts. Den letzten Einbruch habe ich genutzt eine Trading Position in meinem 2. Depot aufzubauen. Diese Posi habe ich jetzt mit schönem Gewinn wieder verkauft. Meine riesige 1. Position bleibt aber nach wie vor langfristig liegen, schon allein wegen der Steuerfreien Gewinne....