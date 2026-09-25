RBC stuft MICROSOFT CORP auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Microsoft nach der Ankündigung neuer Funktionen für den KI-Assistenten Copilot des Softwarekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Die Ankündigung sei vor allem deshalb bemerkenswert, weil sie Aufschluss über die sich weiterentwickelnde KI-Schnittstellenebene gebe, schrieb Rishi Jaluria in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:21 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,64 % und einem Kurs von 453,3EUR auf Tradegate (25. September 2026, 19:48 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Rishi Jaluria
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Rishi Jaluria
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 640
Kursziel alt: 640
Währung: USD
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