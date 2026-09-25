Europas größtes NING SERVICE-Erlebniszentrum wird in Norwegen eröffnet

OSLO, Norwegen, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Am 24. September 2026 eröffnete CATL in Oslo sein größtes NING SERVICE-Zentrum außerhalb Asiens und baute damit sein Servicenetzwerk für den Batterie-Lebenszyklus in Europa aus.

Das 8000 Quadratmeter große Zentrum wird Norwegen und die gesamte nordische Region bedienen, Batteriedienstleistungen anbieten, lokale Techniker ausbilden und die Bemühungen um eine Kreislaufwirtschaft in der gesamten Region unterstützen.

Norwegen ist einer der weltweit fortschrittlichsten Märkte für Elektrofahrzeuge. Im August machten batterieelektrische Fahrzeuge 98,7 % der Neuzulassungen von Personenkraftwagen aus, und Elektrobusse hatten einen Anteil von mehr als 60 % an den Zulassungen von Bussen und Reisebussen. Da diese Flotte wächst und älter wird, steigt der Bedarf an Batteriediagnostik, -reparatur und der Verlängerung der Batterielebensdauer. Das Zentrum in Norwegen ist darauf ausgelegt, diesen Bedarf zu decken.

Batteriedienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg

Auf der Grundlage der Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskompetenz von CATL deckt NING SERVICE den gesamten Lebenszyklus von Batterien ab: Prüfung, Wartung, Reparatur, Versicherung, Zweitnutzung und Recycling. Das Leistungsspektrum umfasst Transport, Energiespeicherung und Robotik.

NING SERVICE trägt dazu bei, dass sich der Aftermarket vom Austausch von Batterien hin zu deren Reparatur verlagert, und hat die Durchlaufzeit für komplexe Reparaturen von 72 auf 48 Stunden verkürzt.

Die umfassende Reparaturkompetenz deckt 76,8 % der Elektrofahrzeugmodelle ab, wobei die Qualitätsstandards der CATL-Produktionslinien angewendet werden. Das „Intelligent Eagle Eye System", das in mehr als 150 Reparaturwerkstätten zum Einsatz kommt, gewährleistet lückenlose Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle.

Das Zentrum wird zudem als Markenerlebnisbereich und Vertriebspartner für aufkommende elektrische Anwendungen dienen, darunter Schiffe, eVTOL-Flugzeuge sowie Robotik. NING SERVICE wickelt bereits den Agenturvertrieb für die Ökosystempartner von CATL ab, darunter AutoFlight und Galbot.

Kreislaufwirtschaft und lokale Kompetenzen