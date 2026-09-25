Börsen Update
Börsen Update USA - 25.09. - US 30 stark +0,78 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der US 30 steht aktuell (19:59:37) bei 51.765,77 PKT und steigt um +0,78 %.
Top-Werte: Microsoft +3,89 %, Sherwin-Williams +2,72 %, Amgen +2,06 %, 3M +1,48 %, IBM -0,54 %
Flop-Werte: Salesforce -1,72 %, Chevron Corporation -1,01 %, Verizon Communications -0,76 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:17) bei 30.627,25 PKT und steigt um +0,47 %.
Top-Werte: Datadog Registered (A) +6,46 %, Qualcomm +5,29 %, PayPal +5,20 %, Microchip Technology +4,70 %, Microsoft +3,89 %
Flop-Werte: Meta Platforms (A) -3,27 %, Intel -2,59 %, Palo Alto Networks -2,58 %, CoreWeave Registered (A) -2,53 %, Comcast (A) -2,38 %
Der US 500 steht bei 7.739,94 PKT und gewinnt bisher +0,47 %.
Top-Werte: Humana +7,29 %, Datadog Registered (A) +6,46 %, Dell Technologies Registered (C) +6,08 %, ON Semiconductor +5,71 %, Qualcomm +5,29 %
Flop-Werte: Akamai Technologies -11,20 %, Gen Digital -4,80 %, Cboe Global Markets -4,34 %, CF Industries Holdings -4,01 %, Dow -3,84 %
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