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Lanxess - Aktie verliert deutlich - 25.09.2026
Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.
Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.
Lanxess Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.09.2026
Mit einer Performance von -3,61 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Lanxess: Nach einem Rückgang von -0,50 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,61 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?
Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,15 % verkraften.
Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine negative Entwicklung von -27,31 % erlebt.
Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.
Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,60 %
|1 Monat
|-12,89 %
|3 Monate
|-26,15 %
|1 Jahr
|-43,00 %
? wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Lanxess trotz besserer Entwicklung bei Evonik. Diskutiert werden Jefferies’ Abstufung, ein möglicher Abfluss spekulativen Kapitals und die schwächeren Fundamentaldaten gegenüber Evonik. Genannt werden deutlich niedrigere Umsatz-, EBITDA- und Ergebniskennzahlen sowie Q3-EBITDA-Erwartungen innerhalb der Unternehmensspanne. Zudem kursieren BASF-Übernahmegerüchte und Spekulationen über Kurse um 9 Euro.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.
Zur Lanxess Diskussion
Informationen zur Lanxess Aktie
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,48 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +7,77 %. Covestro verliert -0,17 %
Lohnt sich ein Investment in die Lanxess Aktie?
Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.