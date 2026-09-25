Lanxess - Aktie verliert deutlich - 25.09.2026

Mit einer Performance von -3,61 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Lanxess: Nach einem Rückgang von -0,50 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,61 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,15 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine negative Entwicklung von -27,31 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -10,60 % 1 Monat -12,89 % 3 Monate -26,15 % 1 Jahr -43,00 %

? wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 25.09.2026, 20:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Lanxess trotz besserer Entwicklung bei Evonik. Diskutiert werden Jefferies’ Abstufung, ein möglicher Abfluss spekulativen Kapitals und die schwächeren Fundamentaldaten gegenüber Evonik. Genannt werden deutlich niedrigere Umsatz-, EBITDA- und Ergebniskennzahlen sowie Q3-EBITDA-Erwartungen innerhalb der Unternehmensspanne. Zudem kursieren BASF-Übernahmegerüchte und Spekulationen über Kurse um 9 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

Informationen zur Lanxess Aktie

Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd.EUR € wert.

Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.

EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 25.09.2026 / 16:26 CET/CEST …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,48 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +7,77 %. Covestro verliert -0,17 %

Lohnt sich ein Investment in die Lanxess Aktie?

Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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