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    Besonders beachtet!

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    Lanxess - Aktie verliert deutlich - 25.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Lanxess Aktie bisher Verluste von -3,61 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lanxess Aktie.

    Besonders beachtet! - Lanxess - Aktie verliert deutlich - 25.09.2026
    Foto: LANXESS

    Lanxess ist ein Spezialchemie-Konzern mit Fokus auf Additive, Zwischenprodukte, Kunststoffe und Verbraucherschutzchemikalien (u.a. Flammschutz, Wasseraufbereitung, Materialschutz). Starke Position in Nischen der Spezialchemie, aber zyklisch und energiepreisabhängig. Wichtige Wettbewerber: Evonik, Clariant, BASF, Solvay. Mögliche USPs: hohe Spezialisierung, technologische Kompetenz, fokussiertes Portfolio nach Desinvestitionen.

    Lanxess Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 25.09.2026

    Mit einer Performance von -3,61 % musste die Lanxess Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Lanxess: Nach einem Rückgang von -0,50 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,61 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Lanxess abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -26,15 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Lanxess Aktie damit um -10,60 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,89 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lanxess eine negative Entwicklung von -27,31 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,68 % geändert.

    Lanxess Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,60 %
    1 Monat -12,89 %
    3 Monate -26,15 %
    1 Jahr -43,00 %
    Stand: 25.09.2026, 20:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Lanxess Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Lanxess trotz besserer Entwicklung bei Evonik. Diskutiert werden Jefferies’ Abstufung, ein möglicher Abfluss spekulativen Kapitals und die schwächeren Fundamentaldaten gegenüber Evonik. Genannt werden deutlich niedrigere Umsatz-, EBITDA- und Ergebniskennzahlen sowie Q3-EBITDA-Erwartungen innerhalb der Unternehmensspanne. Zudem kursieren BASF-Übernahmegerüchte und Spekulationen über Kurse um 9 Euro.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Lanxess eingestellt.

    Zur Lanxess Diskussion

    Informationen zur Lanxess Aktie

    Es gibt 86 Mio. Lanxess Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,08 Mrd.EUR € wert.

    DAX & US-Börsen freundlich: Adidas, Evonik & Microsoft vorn, BASF schwach


    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich: Während DAX, MDAX, TecDAX und die US-Leitbörsen leicht zulegen, geraten kleinere deutsche Werte unter Druck.

    LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: LANXESS Aktiengesellschaft LANXESS AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 25.09.2026 / 16:26 CET/CEST …

    Börsen Update Europa - 25.09. - FTSE Athex 20 stark +1,34 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BASF, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,68 %. Solvay notiert im Minus, mit -0,48 %. Evonik Industries notiert im Plus, mit +7,77 %. Covestro verliert -0,17 %

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    Ob die Lanxess Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lanxess Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lanxess

    -3,64 %
    -11,36 %
    -12,56 %
    -25,35 %
    -44,35 %
    -49,76 %
    -79,48 %
    -74,03 %
    -15,37 %
    ISIN:DE0005470405WKN:547040
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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