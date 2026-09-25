Die Abu Dhabi Finance Week 2026 baut globale Reichweite mit neuen Gipfeltreffen und strategischen Partnerschaften aus

Mehr als 300 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzende repräsentieren Vermögenswerte von über 61 Billionen US-Dollar und haben ihre Teilnahme an der ADFW 2026 bereits bestätigt

Die bislang größte Ausgabe umfasst 75 Veranstaltungen auf acht Bühnen, darunter 10 neue Veranstaltungen und Plattformen die sich über die Bereiche Hedgefonds, Immobilien, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Tokenisierung, Energie und Geoökonomie erstrecken

Neue strategische Kooperationen mit dem Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union, dem Arabischen Währungsfonds, AIMA, dem Atlantic Council, CNBC, Yicai, Semafor und weiteren internationalen Institutionen

ABU DHABI, VAE, 25. September 2026 /PRNewswire/ -- Unter der Schirmherrschaft Seiner Hoheit Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivrats von Abu Dhabi, entwickelt sich die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) 2026 mit einer erheblichen Erweiterung ihres Programms, ihrer Partnerschaften sowie ihres internationalen Referentenprogramms zur bislang ambitioniertesten Ausgabe.

Die fünfte Ausgabe der von ADGM, dem internationalen Finanzzentrum von Abu Dhabi, ausgerichteten ADFW 2026 findet vom 7. bis 10. Dezember 2026 statt und wird die wachsende Größe sowie das steigende Niveau der globalen Gemeinschaft widerspiegeln, die sie zusammenbringt. Über 300 führende Vertreter der globalen Finanzwelt repräsentieren zusammen Vermögenswerte in Höhe von mehr als 61 Billionen US-Dollar und haben ihre Teilnahme bereits bestätigt, sodass die diesjährige Veranstaltung auf dem besten Weg ist, den Vorjahresrekord von 62 Billionen US-Dollar zu übertreffen.

Eine erweiterte internationale Agenda

Unter dem Motto „The Capital Community, Powered by Partnerships" („Die Kapitalgemeinschaft, getragen von Partnerschaften") wird die ADFW 2026 von 60 Veranstaltungen auf sechs Bühnen im Jahr 2025 auf 75 Veranstaltungen auf acht Bühnen erweitert.

Im Rahmen des Programms werden 10 neue Veranstaltungen und Plattformen vorgestellt, darunter der „Abu Dhabi Real Estate Summit", die „AIMA Global Hedge Fund Leadership Platform" sowie das „Health Finance & Innovation Forum" in Zusammenarbeit mit dem Atlantic Council.

Zu den weiteren Neuerungen zählen der CNBC AI Capital Stack Summit, der „Next Three Billion Summit" mit Semafor, das „Treasury Leadership Forum", das „US-UAE Trade Corridor Forum", die „Hub71 Growth Stage" und „New Energy Finance" mit XRG sowie Veranstaltungen zu den Themen KI und Finanzmärkte, Stablecoins, Tokenisierung, Energie und die sich wandelnde geopolitische Investitionslandschaft.