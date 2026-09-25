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    Besonders beachtet!

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    Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 25.09.2026

    Die PayPal Aktie notiert am 25.09.2026 mit +5,46 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der PayPal Aktie - 25.09.2026
    Foto: frank - stock.adobe.com

    PayPal ist ein führender Anbieter digitaler Zahlungsdienste, der sichere und schnelle Transaktionen ermöglicht. Hauptprodukte sind das Online-Zahlungssystem, PayPal.Me, Venmo und Braintree. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert PayPal mit Stripe, Square, Apple Pay und Google Pay. Es zeichnet sich durch hohe Sicherheit, breite Akzeptanz und Benutzerfreundlichkeit aus.

    Aktueller Stand der PayPal Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 25.09.2026

    Mit einer Performance von +5,46 % konnte die PayPal Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die PayPal Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,71 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 48,41, mit einem Plus von +5,46 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei PayPal einen Gewinn von +23,03 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,38 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von PayPal -9,01 % verloren.

    Während PayPal heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,35 %. Damit gehört PayPal heute zu den auffälligeren Werten.

    PayPal Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,70 %
    1 Monat -13,38 %
    3 Monate +23,03 %
    1 Jahr -20,71 %
    Stand: 25.09.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur PayPal Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um unbestätigte Übernahmegerüchte um PayPal, darunter einen möglichen Aktientausch durch Meta; genannt werden frühere Überlegungen bis 68 US-Dollar je Aktie, während der Vorstand offenbar Cash bevorzugt. Diskutiert werden die schwache Kursreaktion, sinkende Short-Positionen, umfangreiche Aktienrückkäufe und ein niedriges KGV. Als Kurstreiber gelten bessere Quartalszahlen, steigende Margen sowie Venmo-, Braintree- und Meta-Partnerschaften.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Zur PayPal Diskussion

    Informationen zur PayPal Aktie

    Es gibt 855 Mio. PayPal Aktien. Damit ist das Unternehmen 41,22 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 25.09. - US 30 stark +0,78 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ratenzahlung bei großen Bestellungen wird beliebter


    Ratenzahlung in Onlineshops ist laut einer Umfrage in Deutschland beliebter geworden. Onlineeinkäufe im Wert von 1.000 Euro bezahlen 15 Prozent der deutschen Bevölkerung bevorzugt in Raten, wie aus einer Befragung des Vergleichsportals Verivox …

    So schlagen sich die Wettbewerber von PayPal

    American Express, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,12 %. Mastercard Registered (A) notiert im Plus, mit +0,24 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,25 %.

    PayPal Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der PayPal Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PayPal Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PayPal

    +4,92 %
    +5,79 %
    -12,66 %
    +22,80 %
    -20,49 %
    -15,87 %
    -80,62 %
    +29,74 %
    +59,16 %
    ISIN:US70450Y1038WKN:A14R7U
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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