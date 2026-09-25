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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Long
    128,05€
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    1,37
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    Blatt
    Short
    156,65€
    Basispreis
    1,38
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,70 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um unbestätigte Übernahmegerüchte um PayPal, darunter einen möglichen Aktientausch durch Meta; genannt werden frühere Überlegungen bis 68 US-Dollar je Aktie, während der Vorstand offenbar Cash bevorzugt. Diskutiert werden die schwache Kursreaktion, sinkende Short-Positionen, umfangreiche Aktienrückkäufe und ein niedriges KGV. Als Kurstreiber gelten bessere Quartalszahlen, steigende Margen sowie Venmo-, Braintree- und Meta-Partnerschaften.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +5,21 %
    Platz 2
    Performance 1M: +8,39 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,21 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,68 %
    Platz 3
    Performance 1M: +26,29 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,68 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +4,33 %
    Platz 4
    Performance 1M: +32,06 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,33 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +3,82 %
    Platz 5
    Performance 1M: -24,92 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,82 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,71 %
    Platz 6
    Performance 1M: +13,52 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,71 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,54 %
    Platz 7
    Performance 1M: -19,03 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,54 %.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,50 %
    Platz 8
    Performance 1M: +9,10 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,50 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,43 %
    Platz 9
    Performance 1M: +42,22 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,43 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas starken Kursanstieg: Nach dem Start des KI-Assistenten Muse legte die Aktie 12% an einem Tag und 21% seit dessen Vorstellung zu und nähert sich dem Allzeithoch. Der rege Optionshandel ist klar call-lastig. Zudem erhöhte Wells Fargo das Kursziel. Nach dem Vergleich herrscht Erleichterung; diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Halten und wiederholte Fehlausbrüche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: -3,21 %
    Platz 10
    Performance 1M: +20,51 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,21 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,21 %
    Platz 11
    Performance 1M: +10,00 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,21 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +3,07 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,07 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -3,06 %
    Platz 13
    Performance 1M: -24,02 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,06 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +2,79 %
    Platz 14
    Performance 1M: +10,40 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,79 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 15
    Performance 1M: +38,75 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Lam Research
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 16
    Performance 1M: -0,30 %
    Chart Lam Research
    ISIN: US5128073062
    WKN: A40L1V
    Die Lam Research Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,74 %
    Platz 17
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,74 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +2,56 %
    Platz 18
    Performance 1M: -7,18 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,56 %.

    Applied Materials
    Tagesperformance: +2,54 %
    Platz 19
    Performance 1M: +1,72 %
    Chart Applied Materials
    ISIN: US0382221051
    WKN: 865177
    Die Applied Materials Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,54 %.

    CoreWeave Registered (A)
    Tagesperformance: -2,49 %
    Platz 20
    Performance 1M: +6,37 %
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,49 %.

    DoorDash Registered (A)
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 21
    Performance 1M: -16,60 %
    Chart DoorDash Registered (A)
    ISIN: US25809K1051
    WKN: A2QHEA
    Die DoorDash Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -2,45 %
    Platz 22
    Performance 1M: -0,54 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,45 %.

    Costco Wholesale
    Tagesperformance: +2,37 %
    Platz 23
    Performance 1M: -5,74 %
    Chart Costco Wholesale
    ISIN: US22160K1051
    WKN: 888351
    Die Costco Wholesale Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,37 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,34 %
    Platz 24
    Performance 1M: +50,00 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,34 %.

    Thomson Reuters
    Tagesperformance: -2,24 %
    Platz 25
    Performance 1M: -5,34 %
    Chart Thomson Reuters
    ISIN: CA8849038812
    WKN: A426HV
    Die Thomson Reuters Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,24 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,22 %
    Platz 26
    Performance 1M: -19,01 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,22 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -2,14 %
    Platz 27
    Performance 1M: +15,39 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,14 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Nebius’ Kurs- und Bewertungsperspektiven: Die Aktie fiel zuletzt rund 10 % im Monatsvergleich, während BNP Paribas das Kursziel auf 399 US-Dollar anhob. Bärische Stimmen verweisen auf hohe Bewertung, Verschuldung, Verwässerung und begrenzte Preismacht; Michael Burry baute Short-Positionen aus. Positiv bewertet werden starke Nachfrage, Preiserhöhungen, steigende Margen, Vorauszahlungen und hohe Wachstumserwartungen im Neocloud-Markt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Monolithic Power Systems
    Tagesperformance: +2,07 %
    Platz 28
    Performance 1M: +5,94 %
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,07 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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