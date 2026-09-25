Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,21 %
Performance 1M: +8,39 %
Tagesperformance: +4,68 %
Performance 1M: +26,29 %
Tagesperformance: +4,33 %
Performance 1M: +32,06 %
Tagesperformance: +3,82 %
Performance 1M: -24,92 %
Tagesperformance: -3,71 %
Performance 1M: +13,52 %
Tagesperformance: +3,54 %
Performance 1M: -19,03 %
Tagesperformance: +3,50 %
Performance 1M: +9,10 %
Tagesperformance: -3,43 %
Performance 1M: +42,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,21 %
Performance 1M: +20,51 %
Tagesperformance: +3,21 %
Performance 1M: +10,00 %
Tagesperformance: +3,07 %
Performance 1M: -2,84 %
Tagesperformance: -3,06 %
Performance 1M: -24,02 %
Tagesperformance: +2,79 %
Performance 1M: +10,40 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +38,75 %
Tagesperformance: +2,77 %
Performance 1M: -0,30 %
Tagesperformance: +2,74 %
Performance 1M: +9,02 %
Tagesperformance: +2,56 %
Performance 1M: -7,18 %
Tagesperformance: +2,54 %
Performance 1M: +1,72 %
Tagesperformance: -2,49 %
Performance 1M: +6,37 %
Tagesperformance: +2,48 %
Performance 1M: -16,60 %
Tagesperformance: -2,45 %
Performance 1M: -0,54 %
Tagesperformance: +2,37 %
Performance 1M: -5,74 %
Tagesperformance: -2,34 %
Performance 1M: +50,00 %
Tagesperformance: -2,24 %
Performance 1M: -5,34 %
Tagesperformance: -2,22 %
Performance 1M: -19,01 %
Tagesperformance: -2,14 %
Performance 1M: +15,39 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +2,07 %
Performance 1M: +5,94 %