Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.09.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -8,01 %
Performance 1M: -23,97 %
Tagesperformance: +6,69 %
Performance 1M: +9,67 %
Tagesperformance: +5,79 %
Performance 1M: -13,38 %
? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +5,41 %
Performance 1M: -0,10 %
Tagesperformance: -5,19 %
Performance 1M: -10,11 %
Tagesperformance: +5,03 %
Performance 1M: +25,65 %
Tagesperformance: +4,94 %
Performance 1M: +8,39 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +10,21 %
Tagesperformance: +4,90 %
Performance 1M: +26,29 %
Tagesperformance: +4,74 %
Performance 1M: -7,74 %
Tagesperformance: +4,35 %
Performance 1M: +32,06 %
Tagesperformance: +4,17 %
Performance 1M: -9,36 %
Tagesperformance: -4,02 %
Performance 1M: -24,31 %
Tagesperformance: -3,96 %
Performance 1M: -15,87 %
Tagesperformance: +3,90 %
Performance 1M: -24,92 %
Tagesperformance: -3,67 %
Performance 1M: -10,06 %
Tagesperformance: -3,62 %
Performance 1M: +13,52 %
Tagesperformance: +3,61 %
Performance 1M: -19,03 %
Tagesperformance: -3,59 %
Performance 1M: -15,84 %
? wallstreetONLINE-Community zu General Mills (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,52 %
Performance 1M: +9,10 %
Tagesperformance: -3,50 %
Performance 1M: +42,22 %
? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,42 %
Performance 1M: +3,05 %
Tagesperformance: +3,34 %
Performance 1M: +26,43 %
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,33 %
Performance 1M: -7,28 %
Tagesperformance: +3,27 %
Performance 1M: -0,62 %
Tagesperformance: +3,22 %
Performance 1M: -12,29 %
Tagesperformance: +3,20 %
Performance 1M: -2,84 %
Tagesperformance: -3,19 %
Performance 1M: +2,72 %
Tagesperformance: -3,18 %
Performance 1M: -9,50 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: -9,49 %
? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: -24,02 %
Tagesperformance: -3,10 %
Performance 1M: -18,02 %
Tagesperformance: -3,10 %
Performance 1M: +20,51 %
Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -0,75 %
Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -23,38 %
Tagesperformance: +3,02 %
Performance 1M: +10,00 %
Tagesperformance: -2,82 %
Performance 1M: +50,00 %
Tagesperformance: +2,82 %
Performance 1M: -1,39 %
Tagesperformance: +2,73 %
Performance 1M: +9,02 %