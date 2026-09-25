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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Akamai Technologies
    ISIN: US00971T1016
    WKN: 928906
    Die Akamai Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -12,88 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -8,01 %
    Platz 2
    Performance 1M: -23,97 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,01 %.

    Humana
    Tagesperformance: +6,69 %
    Platz 3
    Performance 1M: +9,67 %
    Chart Humana
    ISIN: US4448591028
    WKN: 856584
    Die Humana Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,69 %.

    PayPal
    Tagesperformance: +5,79 %
    Platz 4
    Performance 1M: -13,38 %
    Chart PayPal
    ISIN: US70450Y1038
    WKN: A14R7U
    Die PayPal Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,79 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu PayPal (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um unbestätigte Übernahmegerüchte um PayPal, darunter einen möglichen Aktientausch durch Meta; genannt werden frühere Überlegungen bis 68 US-Dollar je Aktie, während der Vorstand offenbar Cash bevorzugt. Diskutiert werden die schwache Kursreaktion, sinkende Short-Positionen, umfangreiche Aktienrückkäufe und ein niedriges KGV. Als Kurstreiber gelten bessere Quartalszahlen, steigende Margen sowie Venmo-, Braintree- und Meta-Partnerschaften.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PayPal eingestellt.

    Generac Holdings
    Tagesperformance: +5,41 %
    Platz 5
    Performance 1M: -0,10 %
    Chart Generac Holdings
    ISIN: US3687361044
    WKN: A0YGR4
    Die Generac Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,41 %.

    Darden Restaurants
    Tagesperformance: -5,19 %
    Platz 6
    Performance 1M: -10,11 %
    Chart Darden Restaurants
    ISIN: US2371941053
    WKN: 895738
    Die Darden Restaurants Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,19 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: +5,03 %
    Platz 7
    Performance 1M: +25,65 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,03 %.

    Microchip Technology
    Tagesperformance: +4,94 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,39 %
    Chart Microchip Technology
    ISIN: US5950171042
    WKN: 886105
    Die Microchip Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,94 %.

    ON Semiconductor
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 9
    Performance 1M: +10,21 %
    Chart ON Semiconductor
    ISIN: US6821891057
    WKN: 930124
    Die ON Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: +4,90 %
    Platz 10
    Performance 1M: +26,29 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,90 %.

    CVS Health
    Tagesperformance: +4,74 %
    Platz 11
    Performance 1M: -7,74 %
    Chart CVS Health
    ISIN: US1266501006
    WKN: 859034
    Die CVS Health Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,74 %.

    Qualcomm
    Tagesperformance: +4,35 %
    Platz 12
    Performance 1M: +32,06 %
    Chart Qualcomm
    ISIN: US7475251036
    WKN: 883121
    Die Qualcomm Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,35 %.

    Gartner
    Tagesperformance: +4,17 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,36 %
    Chart Gartner
    ISIN: US3666511072
    WKN: 887957
    Die Gartner Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,17 %.

    MGM Resorts
    Tagesperformance: -4,02 %
    Platz 14
    Performance 1M: -24,31 %
    Chart MGM Resorts
    ISIN: US5529531015
    WKN: 880883
    Die MGM Resorts Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,02 %.

    Cboe Global Markets
    Tagesperformance: -3,96 %
    Platz 15
    Performance 1M: -15,87 %
    Chart Cboe Global Markets
    ISIN: US12503M1080
    WKN: A1CZTX
    Die Cboe Global Markets Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,96 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: +3,90 %
    Platz 16
    Performance 1M: -24,92 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,90 %.

    CF Industries Holdings
    Tagesperformance: -3,67 %
    Platz 17
    Performance 1M: -10,06 %
    Chart CF Industries Holdings
    ISIN: US1252691001
    WKN: A0ES9N
    Die CF Industries Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,67 %.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -3,62 %
    Platz 18
    Performance 1M: +13,52 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,62 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 19
    Performance 1M: -19,03 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    General Mills
    Tagesperformance: -3,59 %
    Platz 20
    Performance 1M: -15,84 %
    Chart General Mills
    ISIN: US3703341046
    WKN: 853862
    Die General Mills Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,59 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu General Mills (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um ein besser als erwartetes erstes Quartal trotz schwacher Kennzahlen: Umsatz und bereinigtes EPS übertrafen Schätzungen, organischer Umsatz stagnierte, während bereinigtes EPS und Marge sanken. Belastend wirken höhere Kosten, Inflation und geringere Mengen. Positiv bewertet werden bestätigter Ausblick, 750 Mio. US-Dollar Einsparungen, rund 6,9 % Dividendenrendite und ein möglicher technischer Boden nach jüngstem Kursanstieg.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber General Mills eingestellt.

    Microsoft
    Tagesperformance: +3,52 %
    Platz 21
    Performance 1M: +9,10 %
    Chart Microsoft
    ISIN: US5949181045
    WKN: 870747
    Die Microsoft Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,52 %.

    Meta Platforms (A)
    Tagesperformance: -3,50 %
    Platz 22
    Performance 1M: +42,22 %
    Chart Meta Platforms (A)
    ISIN: US30303M1027
    WKN: A1JWVX
    Die Meta Platforms (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,50 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Meta Platforms (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Metas starken Kursanstieg: Nach dem Start des KI-Assistenten Muse legte die Aktie 12% an einem Tag und 21% seit dessen Vorstellung zu und nähert sich dem Allzeithoch. Der rege Optionshandel ist klar call-lastig. Zudem erhöhte Wells Fargo das Kursziel. Nach dem Vergleich herrscht Erleichterung; diskutiert werden Gewinnmitnahmen, Halten und wiederholte Fehlausbrüche.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Meta Platforms (A) eingestellt.

    Devon Energy
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 23
    Performance 1M: +3,05 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Super Micro Computer
    Tagesperformance: +3,34 %
    Platz 24
    Performance 1M: +26,43 %
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,34 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die aus Sicht einiger Teilnehmer deutliche Unterbewertung der Aktie gegenüber der Peer Group und ein mögliches Kursziel über 100 US-Dollar. Als Belastungen gelten laufende Ermittlungen wegen möglicher Exportverstöße, nicht testierte Bilanzen und Vertrauensprobleme. Diskutiert werden zudem eine mögliche Strafe von bis zu 5 Mrd. US-Dollar, interne personelle Bereinigungen, weltweite Cisco-Vertriebsschulungen sowie ein möglicher Impuls durch eine politische Einigung zwischen den USA und China.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Dow
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 25
    Performance 1M: -7,28 %
    Chart Dow
    ISIN: US2605571031
    WKN: A2PFRC
    Die Dow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Trane Technologies
    Tagesperformance: +3,27 %
    Platz 26
    Performance 1M: -0,62 %
    Chart Trane Technologies
    ISIN: IE00BK9ZQ967
    WKN: A2P09K
    Die Trane Technologies Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,27 %.

    Ameriprise Financial
    Tagesperformance: +3,22 %
    Platz 27
    Performance 1M: -12,29 %
    Chart Ameriprise Financial
    ISIN: US03076C1062
    WKN: A0F55S
    Die Ameriprise Financial Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,22 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +3,20 %
    Platz 28
    Performance 1M: -2,84 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,20 %.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -3,19 %
    Platz 29
    Performance 1M: +2,72 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,19 %.

    Lyondellbasell Industries
    Tagesperformance: -3,18 %
    Platz 30
    Performance 1M: -9,50 %
    Chart Lyondellbasell Industries
    ISIN: NL0009434992
    WKN: A1CWRM
    Die Lyondellbasell Industries Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,18 %.

    Conagra Brands
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 31
    Performance 1M: -9,49 %
    Chart Conagra Brands
    ISIN: US2058871029
    WKN: 861259
    Die Conagra Brands Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Conagra Brands (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Halbierung der vierteljährlichen Dividende von Conagra Brands, die als negative Nachricht für die Bewertung und Attraktivität der Aktie gesehen wird. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Kürzung bereits im vergangenen Quartal erfolgt sei. Ein Bericht zu US-Snackgewohnheiten 2026 wird als möglicher Hinweis auf künftige Wachstumschancen des Konzerns diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Conagra Brands eingestellt.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 32
    Performance 1M: -24,02 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    Campbell Soup
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 33
    Performance 1M: -18,02 %
    Chart Campbell Soup
    ISIN: US1344291091
    WKN: 850561
    Die Campbell Soup Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    Fortinet
    Tagesperformance: -3,10 %
    Platz 34
    Performance 1M: +20,51 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,10 %.

    WW Grainger
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 35
    Performance 1M: -0,75 %
    Chart WW Grainger
    ISIN: US3848021040
    WKN: 857498
    Die WW Grainger Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -3,05 %
    Platz 36
    Performance 1M: -23,38 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,05 %.

    NXP Semiconductors
    Tagesperformance: +3,02 %
    Platz 37
    Performance 1M: +10,00 %
    Chart NXP Semiconductors
    ISIN: NL0009538784
    WKN: A1C5WJ
    Die NXP Semiconductors Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,02 %.

    Intel
    Tagesperformance: -2,82 %
    Platz 38
    Performance 1M: +50,00 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,82 %.

    Qnity Electronics
    Tagesperformance: +2,82 %
    Platz 39
    Performance 1M: -1,39 %
    Chart Qnity Electronics
    ISIN: US74743L1008
    WKN: A41FSG
    Die Qnity Electronics Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,82 %.

    Analog Devices
    Tagesperformance: +2,73 %
    Platz 40
    Performance 1M: +9,02 %
    Chart Analog Devices
    ISIN: US0326541051
    WKN: 862485
    Die Analog Devices Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,73 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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