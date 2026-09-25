Besonders beachtet!
Palo Alto Networks Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 25.09.2026
Die Palo Alto Networks Aktie notiert am 25.09.2026 mit -3,76 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.
Palo Alto Networks Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 25.09.2026
Die Anleger von Palo Alto Networks müssen heute einen Kursrückgang von -3,76 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 328,73€. Die Talfahrt der Palo Alto Networks Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,88 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 328,73€, mit einem Minus von -3,76 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Palo Alto Networks-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +37,32 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +4,81 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,52 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Palo Alto Networks einen Anstieg von +114,96 %.
Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich +0,46 % im Plus-Minus-Bereich. Palo Alto Networks entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+4,81 %
|1 Monat
|+13,52 %
|3 Monate
|+37,32 %
|1 Jahr
|+100,05 %
Informationen zur Palo Alto Networks Aktie
Es gibt 818 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 269,61 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 25.09.2026
Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US 500.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 25.09.2026
Top- und Flop-Aktien am 25.09.2026 im US Tech 100.
Börsen Update USA - 25.09. - US 30 stark +0,78 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
So schlagen sich die Wettbewerber von Palo Alto Networks
Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,19 %. Fortinet notiert im Minus, mit -3,02 %.
Palo Alto Networks Aktie jetzt kaufen?
Ob die Palo Alto Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palo Alto Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.