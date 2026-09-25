Aktien New York Schluss
Dow erholt sich - Hoffnung auf Nahost-Lösung
- US-Börsen schließen dank sinkender Ölpreise fester
- Dow steigt 0,93 Prozent auf 51.828,62 Punkte
- Nasdaq 100 legt auf Wochensicht über drei Prozent zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Gestützt von fallenden Ölpreisen im Zuge von Entspannungssignalen im Nahost-Konflikt sind die US-Aktienmärkte mit Gewinnen ins Wochenende gegangen. Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent bei 51.828,62 Punkten, nachdem er am Vortag sein niedrigstes Niveau seit Juni erreicht hatte. Daraus resultierte für den US-Leitindex ein Wochengewinn von 0,3 Prozent.
Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,51 Prozent auf 7.743,41 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,42 Prozent auf 30.608,13 Punkte aufwärts. Damit verbuchte der technologielastige Index auf Wochensicht einen Anstieg von mehr als drei Prozent./edh/nas
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über US 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Schönen guten Morgen in die Runde,
Dividendenstatistik August 2026
Hallo allerseits,
Adobe Inc. Registered Shares o.N.
Alibaba Group Holding Ltd. Registered Shares o.N.
Arafura Rare Earths Ltd. Registered Shares o.N.
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien ZY 1
BYD Co. Ltd. Registered Shares H YC 1
Capital Southwest Corp. Registered Shares DL 1
Ceribell Inc. Registered Shares o.N.
Colt CZ Group SE Names-Aktien KC -,10
Eleving Group Act.Port.(demat.) EO -,01
Impala Platinum Holdings Ltd. Registered Shares o.N.
Intuit Inc. Registered Shares DL -,01
Kontron AG Inhaber-Aktien o.N.
Murapol S.A. Inhaber-Aktien ZY 40
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
ServiceNow Inc. Registered Shares DL-,001
Tencent Holdings Ltd. Reg. Shares HD -,00002
The Trade Desk Inc. Reg.Shares A DL -,000001
Victrex PLC Registered Shares LS -,01
WisdomTree Core Physical Silver
|JAN
|292
|FEB
|457
|MRZ
|423
|APR
|1.264
|MAI
|1.202
|JUN
|1.220
|JUL
|640
|AUG
|323