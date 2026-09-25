Dieser Deutsche Small Cap steigt wegen NVIDIA um 20%

Mein heutiges Börsen-Update:

Ein deutscher Small Cap steigt um mehr als 20 %, nachdem ein koreanischer Pressebericht eine mögliche Zusammenarbeit mit NVIDIA ins Spiel gebracht hat. Im Video ordne ich ein, was an der Meldung dran ist – und warum der Bericht aus meiner Sicht zu optimistisch formuliert ist.

Außerdem: Tag 4 der Baader Investment Conference mit Gesprächen und Eindrücken zu:

Bilfinger

Alzchem

Siltronic

Redcare Pharmacy

Schaeffler

Zum Video

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Rechtliche Hinweise

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Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München