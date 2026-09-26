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    Photon Energy Sells 7.6 MWp of Operating Solar Assets in Slovakia

    Photon Energy reshapes its Slovakian footprint, divesting eight solar plants to strategic local investors while sharpening its focus and strengthening its balance sheet.

    Photon Energy Sells 7.6 MWp of Operating Solar Assets in Slovakia
    Foto: adobe.stock.com
    • Photon Energy N.V. has agreed to sell eight photovoltaic power plants in Slovakia with a total capacity of 7.581 MWp.
    • The portfolio was sold to four private individuals who are strategic investors in Slovakian PV assets, through the sale of the plants’ special-purpose vehicle companies.
    • The transaction has an enterprise value of EUR 5.6 million, payable upon completion.
    • In 2025, the portfolio generated approximately EUR 2.1 million in revenue and EUR 1.65 million in EBITDA; it had around EUR 4.1 million in outstanding project financing as of 30 June 2026.
    • The sale is intended to reduce the Group’s consolidated financial debt by approximately EUR 4.1 million, improve liquidity, limit future capital expenditures and support the planned restructuring.
    • Photon Energy will retain 50% stakes in three Slovakian PV plants totaling 2.85 MWp; their financing was fully repaid in 2025, allowing them to generate unencumbered cash flow.


    Photon Energy

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    ISIN:NL0010391108WKN:A1T9KW
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