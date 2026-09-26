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    WorldSkills Shanghai 2026

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    Besucherleitfaden zum Veranstaltungsort

    SHANGHAI, 26. September 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von german.shanghai.gov.cn

    Der 48. WorldSkills-Wettbewerb wurde am 22. September eröffnet. Die Wettkämpfe finden vom 23. bis 26. September im National Exhibition and Convention Center (Shanghai), kurz NECC, statt.

    Was erwartet Sie im NECC?

    Drei große WorldSkills-Veranstaltungen finden auf dem Gelände statt.

    Der 48. WorldSkills-Wettbewerb: Er bringt 1.385 Teilnehmende aus 68 Ländern und Regionen zusammen, die in 64 Wettbewerbsdisziplinen aus sechs Bereichen antreten. Die Wettkämpfe verteilen sich auf acht Hallen: 1.1H, 1.2H, 2.1H, 3H, 4.1H, 5.1H, 6.1H und 6.2H.

    WorldSkills Conference 2026: Sie findet vom 23. bis 25. September in Halle 4.2H statt. Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung sowie junge Menschen diskutieren über berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Entwicklung beruflicher Kompetenzen.

    WorldSkills Shanghai 2026 Expo: Die Expo findet vom 23. bis 26. September statt; Hauptveranstaltungsort ist Halle 5.2H. Besucher können Vorführungen erleben, selbst praktische Erfahrungen sammeln und thematische Ausstellungen erkunden.

    Tipp: Wählen Sie zunächst die Hallen mit den Wettbewerbsdisziplinen aus, die Sie interessieren, und besuchen Sie anschließend Halle 5.2H für die Expo-Aktivitäten.

    Wo Sie die 64 Wettbewerbsdisziplinen finden

    1. Fertigungs- und Ingenieurtechnik

    Halle 1.2H

    Schweißen
    Maschinenbau-CAD
    Industriedesign-Technologie
    Robotersystemintegration
    Optoelektronische Technologie
    Elektronik

    Halle 3H

    Industriemechanik
    Industrielle Steuerungstechnik
    Wassertechnologie
    Erneuerbare Energien
    Mechatronik
    Industrie 4.0

    Halle 5.1H

    Additive Fertigung
    CNC-Drehen
    CNC-Fräsen
    Chemielabortechnik
    Autonome mobile Robotik

    2. Informations- und Kommunikationstechnologie

    Halle 4.1H

    Cloud Computing
    Softwaretest
    Cybersicherheit

    Halle 6.2H

    Mobile Anwendungsentwicklung
    Softwareanwendungsentwicklung
    Webtechnologien
    IT-Netzwerkverwaltung
    ICT-Netzinfrastruktur

    3. Bau- und Gebäudetechnik

    Halle 1.1H

    Putz- und Trockenbausysteme
    Betonbauarbeiten
    Landschaftsgartenbau
    Mauern

    Halle 1.2H

    Intelligente Sicherheitstechnik

    Halle 2.1H

    Wand- und Bodenfliesenlegen
    Kälte- und Klimatechnik
    Maler- und Tapezierarbeiten
    Sanitär- und Heizungstechnik
    Elektroinstallation
    Digitales Bauen

    Halle 6.2H

    Möbelherstellung
    Bauschreinerei
    Zimmerei

    4. Verkehr und Logistik

    Halle 3H

    Flugzeugwartung
    Kfz-Technik
    Schienenfahrzeugtechnik

    Halle 5.1H

    Fahrzeuglackierung
    Nutzfahrzeugtechnik
    Karosserieinstandsetzung
    Unbemannte Luftfahrtsysteme

    Halle 6.2H

    Logistik und Spedition

    5. Kreative Kunst und Mode

    Halle 4.1H

    Visuelle Verkaufsförderung
    3D-Spieledesign

    Halle 6.1H

    Grafikdesign
    Schmuckherstellung
    Gestaltung digitaler interaktiver Medien
    Modetechnik
    Floristik

    6. Soziale und persönliche Dienstleistungen

    Halle 4.1H

    Kochen
    Backen
    Pâtisserie und Zuckerkunst
    Restaurantservice

    Halle 6.1H

    Friseurhandwerk
    Kosmetik
    Verkauf im Einzelhandel
    Gesundheits- und Sozialbetreuung
    Zahntechnik
    Hotelrezeption

    Tipp: Eine vollständige zweisprachige Liste der 64 Wettbewerbsdisziplinen sowie die Wettbewerbskarte sind über die QR-Codes vor Ort abrufbar.

    In allen Wettbewerbshallen gibt es ebenfalls „Try-a-Skill"-Mitmachangebote. Informationen zu den Standorten und den einzelnen Aktivitäten finden Sie in der offiziellen App von WorldSkills Shanghai 2026 oder in den Mini-Programmen.

    Prüfen Sie vor dem Besuch den Zeitplan

    Nicht alle Wettkämpfe und Aktivitäten finden den ganzen Tag über statt.

    Die Wettkämpfe sind vom 23. bis 26. September für die Öffentlichkeit zugänglich:
    23. September: 10:00 bis 17:00 Uhr
    24.–26. September: 9:00 bis 17:00 Uhr
    Letzter Einlass ist täglich um 16 Uhr.

    Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um den Originalartikel zu lesen:
    https://german.shanghai.gov.cn/ge-WorldSkillsServicesGuides/20260924/c6a266d960ea4d8aa7a28c42a02c2f3f.html

     

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