WorldSkills Shanghai 2026
Besucherleitfaden zum Veranstaltungsort
SHANGHAI, 26. September 2026 /PRNewswire/ -- Ein Nachrichtenbericht von german.shanghai.gov.cn
Der 48. WorldSkills-Wettbewerb wurde am 22. September eröffnet. Die Wettkämpfe finden vom 23. bis 26. September im National Exhibition and Convention Center (Shanghai), kurz NECC, statt.
Was erwartet Sie im NECC?
Drei große WorldSkills-Veranstaltungen finden auf dem Gelände statt.
Der 48. WorldSkills-Wettbewerb: Er bringt 1.385 Teilnehmende aus 68 Ländern und Regionen zusammen, die in 64 Wettbewerbsdisziplinen aus sechs Bereichen antreten. Die Wettkämpfe verteilen sich auf acht Hallen: 1.1H, 1.2H, 2.1H, 3H, 4.1H, 5.1H, 6.1H und 6.2H.
WorldSkills Conference 2026: Sie findet vom 23. bis 25. September in Halle 4.2H statt. Vertreter aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Bildung sowie junge Menschen diskutieren über berufliche Aus- und Weiterbildung sowie die Entwicklung beruflicher Kompetenzen.
WorldSkills Shanghai 2026 Expo: Die Expo findet vom 23. bis 26. September statt; Hauptveranstaltungsort ist Halle 5.2H. Besucher können Vorführungen erleben, selbst praktische Erfahrungen sammeln und thematische Ausstellungen erkunden.
Tipp: Wählen Sie zunächst die Hallen mit den Wettbewerbsdisziplinen aus, die Sie interessieren, und besuchen Sie anschließend Halle 5.2H für die Expo-Aktivitäten.
Wo Sie die 64 Wettbewerbsdisziplinen finden
1. Fertigungs- und Ingenieurtechnik
Halle 1.2H
Schweißen
Maschinenbau-CAD
Industriedesign-Technologie
Robotersystemintegration
Optoelektronische Technologie
Elektronik
Halle 3H
Industriemechanik
Industrielle Steuerungstechnik
Wassertechnologie
Erneuerbare Energien
Mechatronik
Industrie 4.0
Halle 5.1H
Additive Fertigung
CNC-Drehen
CNC-Fräsen
Chemielabortechnik
Autonome mobile Robotik
2. Informations- und Kommunikationstechnologie
Halle 4.1H
Cloud Computing
Softwaretest
Cybersicherheit
Halle 6.2H
Mobile Anwendungsentwicklung
Softwareanwendungsentwicklung
Webtechnologien
IT-Netzwerkverwaltung
ICT-Netzinfrastruktur
3. Bau- und Gebäudetechnik
Halle 1.1H
Putz- und Trockenbausysteme
Betonbauarbeiten
Landschaftsgartenbau
Mauern
Halle 1.2H
Intelligente Sicherheitstechnik
Halle 2.1H
Wand- und Bodenfliesenlegen
Kälte- und Klimatechnik
Maler- und Tapezierarbeiten
Sanitär- und Heizungstechnik
Elektroinstallation
Digitales Bauen
Halle 6.2H
Möbelherstellung
Bauschreinerei
Zimmerei
4. Verkehr und Logistik
Halle 3H
Flugzeugwartung
Kfz-Technik
Schienenfahrzeugtechnik
Halle 5.1H
Fahrzeuglackierung
Nutzfahrzeugtechnik
Karosserieinstandsetzung
Unbemannte Luftfahrtsysteme
Halle 6.2H
Logistik und Spedition
5. Kreative Kunst und Mode
Halle 4.1H
Visuelle Verkaufsförderung
3D-Spieledesign
Halle 6.1H
Grafikdesign
Schmuckherstellung
Gestaltung digitaler interaktiver Medien
Modetechnik
Floristik
6. Soziale und persönliche Dienstleistungen
Halle 4.1H
Kochen
Backen
Pâtisserie und Zuckerkunst
Restaurantservice
Halle 6.1H
Friseurhandwerk
Kosmetik
Verkauf im Einzelhandel
Gesundheits- und Sozialbetreuung
Zahntechnik
Hotelrezeption
Tipp: Eine vollständige zweisprachige Liste der 64 Wettbewerbsdisziplinen sowie die Wettbewerbskarte sind über die QR-Codes vor Ort abrufbar.
In allen Wettbewerbshallen gibt es ebenfalls „Try-a-Skill"-Mitmachangebote. Informationen zu den Standorten und den einzelnen Aktivitäten finden Sie in der offiziellen App von WorldSkills Shanghai 2026 oder in den Mini-Programmen.
Prüfen Sie vor dem Besuch den Zeitplan
Nicht alle Wettkämpfe und Aktivitäten finden den ganzen Tag über statt.
Die Wettkämpfe sind vom 23. bis 26. September für die Öffentlichkeit zugänglich:
23. September: 10:00 bis 17:00 Uhr
24.–26. September: 9:00 bis 17:00 Uhr
Letzter Einlass ist täglich um 16 Uhr.
Klicken Sie auf den unten stehenden Link, um den Originalartikel zu lesen:
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