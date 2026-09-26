Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 39/26
Foto: PixelBiss - stock.adobe.com
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 39/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
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Präsentiert von
DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
MTU Aero Engines
Performance KW 39/26: +8,48 %
Performance KW 39/26: +8,48 %
DAX Top 1
Symrise
Performance KW 39/26: +6,04 %
Performance KW 39/26: +6,04 %
DAX Top 2
Beiersdorf
Performance KW 39/26: +5,97 %
Performance KW 39/26: +5,97 %
DAX Top 3
Siemens
Performance KW 39/26: +5,32 %
Performance KW 39/26: +5,32 %
DAX Top 4
Merck
Performance KW 39/26: +3,84 %
Performance KW 39/26: +3,84 %
DAX Top 5
Deutsche Bank
Performance KW 39/26: -8,10 %
Performance KW 39/26: -8,10 %
DAX Flop 1
Scout24
Performance KW 39/26: -10,04 %
Performance KW 39/26: -10,04 %
DAX Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 39/26: -10,71 %
Performance KW 39/26: -10,71 %
DAX Flop 3
BMW
Performance KW 39/26: -12,50 %
Performance KW 39/26: -12,50 %
DAX Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 39/26: -13,08 %
Performance KW 39/26: -13,08 %
DAX Flop 5
Sartorius Vz.
Performance KW 39/26: +9,14 %
Performance KW 39/26: +9,14 %
TecDAX Top 1
PVA TePla
Performance KW 39/26: +8,40 %
Performance KW 39/26: +8,40 %
TecDAX Top 2
SILTRONIC AG
Performance KW 39/26: +6,75 %
Performance KW 39/26: +6,75 %
TecDAX Top 3
Carl Zeiss Meditec
Performance KW 39/26: +6,69 %
Performance KW 39/26: +6,69 %
TecDAX Top 4
Draegerwerk
Performance KW 39/26: +4,97 %
Performance KW 39/26: +4,97 %
TecDAX Top 5
TeamViewer
Performance KW 39/26: -5,05 %
Performance KW 39/26: -5,05 %
TecDAX Flop 1
freenet
Performance KW 39/26: -6,13 %
Performance KW 39/26: -6,13 %
TecDAX Flop 2
Evotec
Performance KW 39/26: -6,36 %
Performance KW 39/26: -6,36 %
TecDAX Flop 3
United Internet
Performance KW 39/26: -7,32 %
Performance KW 39/26: -7,32 %
TecDAX Flop 4
ATOSS Software
Performance KW 39/26: -8,79 %
Performance KW 39/26: -8,79 %
TecDAX Flop 5
Amgen
Performance KW 39/26: +7,18 %
Performance KW 39/26: +7,18 %
US 30 Top 1
Microsoft
Performance KW 39/26: +4,41 %
Performance KW 39/26: +4,41 %
US 30 Top 2
Walt Disney
Performance KW 39/26: +2,85 %
Performance KW 39/26: +2,85 %
US 30 Top 3
Merck & Co
Performance KW 39/26: +2,12 %
Performance KW 39/26: +2,12 %
US 30 Top 4
IBM
Performance KW 39/26: -2,87 %
Performance KW 39/26: -2,87 %
US 30 Top 5
JPMorgan Chase
Performance KW 39/26: -3,02 %
Performance KW 39/26: -3,02 %
US 30 Flop 1
Travelers Companies
Performance KW 39/26: -3,09 %
Performance KW 39/26: -3,09 %
US 30 Flop 2
McDonald's
Performance KW 39/26: -5,21 %
Performance KW 39/26: -5,21 %
US 30 Flop 3
Astera Labs
Performance KW 39/26: +18,99 %
Performance KW 39/26: +18,99 %
US Tech 100 Top 1
Datadog Registered (A)
Performance KW 39/26: +16,17 %
Performance KW 39/26: +16,17 %
US Tech 100 Top 2
Cadence Design Systems
Performance KW 39/26: +14,97 %
Performance KW 39/26: +14,97 %
US Tech 100 Top 3
Rocket Lab Corporation
Performance KW 39/26: +12,92 %
Performance KW 39/26: +12,92 %
US Tech 100 Top 4
Qualcomm
Performance KW 39/26: +12,55 %
Performance KW 39/26: +12,55 %
US Tech 100 Top 5
Airbnb Registered (A)
Performance KW 39/26: -5,25 %
Performance KW 39/26: -5,25 %
US Tech 100 Flop 1
Adobe
Performance KW 39/26: -5,33 %
Performance KW 39/26: -5,33 %
US Tech 100 Flop 2
Copart
Performance KW 39/26: -5,55 %
Performance KW 39/26: -5,55 %
US Tech 100 Flop 3
Intuit
Performance KW 39/26: -8,82 %
Performance KW 39/26: -8,82 %
US Tech 100 Flop 4
Paychex
Performance KW 39/26: -13,13 %
Performance KW 39/26: -13,13 %
US Tech 100 Flop 5
Siemens
Performance KW 39/26: +5,32 %
Performance KW 39/26: +5,32 %
Eurozone 50 Top 1
ASML Holding
Performance KW 39/26: +4,39 %
Performance KW 39/26: +4,39 %
Eurozone 50 Top 2
EssilorLuxottica
Performance KW 39/26: +3,39 %
Performance KW 39/26: +3,39 %
Eurozone 50 Top 3
Deutsche Boerse
Performance KW 39/26: +2,88 %
Performance KW 39/26: +2,88 %
Eurozone 50 Top 4
Infineon Technologies
Performance KW 39/26: +2,50 %
Performance KW 39/26: +2,50 %
Eurozone 50 Top 5
Adyen Parts Sociales
Performance KW 39/26: -7,21 %
Performance KW 39/26: -7,21 %
Eurozone 50 Flop 1
Deutsche Bank
Performance KW 39/26: -8,10 %
Performance KW 39/26: -8,10 %
Eurozone 50 Flop 2
Mercedes-Benz Group
Performance KW 39/26: -10,71 %
Performance KW 39/26: -10,71 %
Eurozone 50 Flop 3
BMW
Performance KW 39/26: -12,50 %
Performance KW 39/26: -12,50 %
Eurozone 50 Flop 4
Volkswagen (VW) Vz
Performance KW 39/26: -13,08 %
Performance KW 39/26: -13,08 %
Eurozone 50 Flop 5
Givaudan
Performance KW 39/26: +5,26 %
Performance KW 39/26: +5,26 %
CH 20 Top 1
Kuehne + Nagel International
Performance KW 39/26: +5,11 %
Performance KW 39/26: +5,11 %
CH 20 Top 2
Lonza Group
Performance KW 39/26: +5,06 %
Performance KW 39/26: +5,06 %
CH 20 Top 3
Zurich Insurance Group
Performance KW 39/26: -4,13 %
Performance KW 39/26: -4,13 %
CH 20 Top 4
Partners Group Holding
Performance KW 39/26: -4,56 %
Performance KW 39/26: -4,56 %
CH 20 Top 5
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 39/26: +18,51 %
Performance KW 39/26: +18,51 %
AT 20 Top 1
BAWAG Group
Performance KW 39/26: +3,54 %
Performance KW 39/26: +3,54 %
AT 20 Top 2
Raiffeisen Bank International
Performance KW 39/26: +2,26 %
Performance KW 39/26: +2,26 %
AT 20 Top 3
Wienerberger
Performance KW 39/26: -3,87 %
Performance KW 39/26: -3,87 %
AT 20 Top 4
PORR
Performance KW 39/26: -12,45 %
Performance KW 39/26: -12,45 %
AT 20 Top 5
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 39/26: +5,87 %
Performance KW 39/26: +5,87 %
HK 50 Top 1
Hong Kong Exchanges and Clearing
Performance KW 39/26: +5,12 %
Performance KW 39/26: +5,12 %
HK 50 Top 2
Budweiser Brewing Company APAC
Performance KW 39/26: +4,85 %
Performance KW 39/26: +4,85 %
HK 50 Top 3
Sino Biopharmaceutical
Performance KW 39/26: +4,58 %
Performance KW 39/26: +4,58 %
HK 50 Top 4
Techtronic Industries
Performance KW 39/26: +4,33 %
Performance KW 39/26: +4,33 %
HK 50 Top 5
Xinyi Solar Holdings
Performance KW 39/26: -5,38 %
Performance KW 39/26: -5,38 %
HK 50 Flop 1
Alibaba Health Information Technology
Performance KW 39/26: -6,88 %
Performance KW 39/26: -6,88 %
HK 50 Flop 2
Haidilao International Holding
Performance KW 39/26: -7,28 %
Performance KW 39/26: -7,28 %
HK 50 Flop 3
AIA Group
Performance KW 39/26: -8,13 %
Performance KW 39/26: -8,13 %
HK 50 Flop 4
China Hongqiao Group
Performance KW 39/26: -8,36 %
Performance KW 39/26: -8,36 %
HK 50 Flop 5
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