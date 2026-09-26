Die Borussia Dortmund-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

Der zentrale Streitpunkt der Woche drehte sich um die richtige Transferstrategie. Ein wiederkehrendes Thema war die Frage, ob Borussia Dortmund bereits im Winter oder zur kommenden Saison gezielt nachbessern sollte – insbesondere auf der rechten Defensivseite. Mehrere Beiträge thematisierten einen möglichen Rechtsverteidiger als Backup für den bestehenden Stammspieler. In diesem Zusammenhang wurde ein junger deutscher Nationalspieler mehrfach als potenzieller Kandidat genannt. Die Idee dahinter: Ein dynamischer Außenverteidiger könnte dem BVB zusätzliche Stabilität und Flexibilität verleihen, gerade mit Blick auf eine lange Saison mit hoher Belastung.

Die Aktie von Borussia Dortmund hat in der abgelaufenen Woche mit einem Plus von 1,9 Prozent leicht zugelegt. Zwischen einem Wochentief von 3,165 Euro und einem Wochenhoch von 3,27 Euro bewegte sich der Kurs in einer überschaubaren Spanne, begleitet von einem unterdurchschnittlichen Handelsvolumen von rund dem 0,4‑fachen des Wochenschnitts. Trotz der nur moderaten Kursbewegung wurde die BVB-Aktie in der Community deutlich intensiver diskutiert – im Zentrum stand weniger die Bilanz, sondern vor allem die sportliche Zukunft des Kaders und die strategische Ausrichtung auf dem Transfermarkt.

Dem gegenüber stand die Position jener Anleger, die einer kurzfristigen Transferaktivität skeptisch gegenüberstehen. Aus dieser Sicht sollte der vorhandene Kader zunächst Zeit zur Entwicklung bekommen, ehe neue Spieler verpflichtet werden. Die Sorge: Jeder Wechsel verursacht Kosten, belastet das Ergebnis und kann den Teamaufbau stören. Ein Teil der Community verbindet damit die Einschätzung, dass häufige Kaderumbrüche in der Vergangenheit zu stagnierenden Gewinnen beigetragen haben könnten – eine Einschätzung, die sich aus der Diskussion ableitet, aber nicht durch neue Zahlen untermauert wurde.

Kosten, KGV und der Druck von Medien und Fans

Auf fundamentaler Ebene steht die Aktie weiterhin in einem Spannungsfeld aus hoher Bewertung und begrenzter Ertragskraft. Das auf Basis des Vorjahres ermittelte Kurs-Gewinn-Verhältnis von 65,50 bei einer Marktkapitalisierung von gut 351 Millionen Euro wird von der Community implizit als ambitioniert empfunden. In den Beiträgen spiegelt sich die Sorge, dass zusätzliche Transferausgaben und mögliche Fehlentscheidungen auf dem Spielermarkt die Ergebnisentwicklung belasten könnten. Der Verweis auf Transferkosten als Grund für ausbleibende Gewinnsprünge verdeutlicht, dass ein Teil der Anleger die finanzielle Seite der Kaderpolitik inzwischen deutlich kritischer betrachtet.

Parallel dazu wurde intensiv über den gesellschaftlichen und medialen Druck diskutiert, dem einzelne Spieler ausgesetzt sind. Anhand der Debatte um Jubelgesten und öffentliche Kritik an Profis entstand im Forum die Einschätzung, dass der „Medienhype“ in Dortmund für manche Spieler eine zusätzliche Belastung darstellen könnte. Teilweise wird sogar spekuliert, dass Profis den Klub vorzeitig verlassen könnten und der Verein dann nur noch reduzierte Ablösesummen erzielt. Diese Überlegungen sind als Meinung und Spekulation der Community zu werten, sie unterstreichen aber die Sorge, dass äußere Einflüsse den sportlichen und finanziellen Wert des Kaders mindern könnten.

Charttechnik, Ruhe vor den Zahlen und der Blick nach vorn

Charttechnisch stand in der Diskussion die Marke um das Wochenhoch von 3,27 Euro als kurzfristiger Widerstand im Fokus, während das Wochentief bei 3,165 Euro als Unterstützung angesehen wurde. In der Community wurde darauf hingewiesen, dass zuvor erwartete positive Signale in der gleitenden Durchschnittstechnik – etwa ein sogenanntes Golden Cross – vorerst ausgeblieben sind und wichtige Durchschnitte unterschritten wurden. Angesichts des geringen Handelsvolumens der letzten Tage wird dies eher als Zeichen einer abwartenden Marktphase interpretiert als als klarer Trendbruch.

Unternehmensseitig blieb es bei formalen Vorabankündigungen zur künftigen Veröffentlichung von Finanzberichten, ohne neue inhaltliche Impulse für die Bewertung. Damit verschiebt sich die Hoffnung auf frische Fakten zur wirtschaftlichen Lage in die Zukunft. Aus heutiger Sicht sind die für den Markt relevanten Termine weiter entfernt, etwa der geplante Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/26 Ende September 2026 sowie die vorgesehene Unternehmenspräsentation auf einer MidCap-Konferenz in Paris kurz darauf. Kurzfristig rücken daher vor allem sportliche Entwicklungen, Verletzungssituationen und mögliche Gerüchte rund um Kaderveränderungen in den Fokus der Anleger.

Für die kommende Woche dürften vor allem die technischen Marken vom jüngsten Hoch bei 3,27 Euro und dem Tief bei 3,165 Euro Orientierung bieten. Ein Ausbruch über den Widerstand könnte aus Sicht der aktiven Trader als Signal für neuen Schub gewertet werden, während ein Rutsch unter die Unterstützung die Diskussion über die Angemessenheit der aktuellen Bewertung neu entfachen dürfte. Solange konkrete Nachrichten zu Transfers, Personalien oder Finanzen ausbleiben, bleibt die BVB-Aktie damit in einem Spannungsfeld aus sportlichen Erwartungen, Transferfantasie und wachsender Sensibilität für Kosten und mediale Begleiterscheinungen.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +1,9 % Wochenhoch / Wochentief 3,27€ / 3,165€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 351,06 Mio.EUR

Stand: 26.09.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

28.09.2026: Veröffentlichung des Jahresfinanzberichts – Geschäftsjahr 2025/2026

30.09.2026: NuWays European MidCap Conference, Paris – Unternehmenspräsentation

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,27€ und das Wochentief bei 3,165€ die zunächst wichtigsten Marken.

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