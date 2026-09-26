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    Verkehrsminister Bilger gegen generelles Tempolimit auf Autobahnen

    Für Sie zusammengefasst
    • Bilger lehnt ein generelles Tempolimit ab
    • Tempolimit würde laut Bilger nur wenig ändern
    • 130 km/h könnten 2,7 Prozent Emissionen sparen
    Verkehrsminister Bilger gegen generelles Tempolimit auf Autobahnen
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger hält nichts von einem generellen Tempolimit auf Autobahnen. "Ein Tempolimit würde auf den Autobahnen wenig ändern", sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". "Die allermeisten Autofahrer fahren ohnehin statt 220 Kilometer pro Stunde lieber entspannt mit Tempomat. Oder fahren bewusst langsamer wegen der hohen Spritpreise." Die Diskussion werde sehr emotional geführt. Bilger ergänzte: "Ein Tempolimit würde aber auch viele Menschen verärgern - und nur einen kleinen Klimaschutzeffekt bringen."

    Ein generelles Tempolimit ist seit langem in der politischen Debatte - etwa für mehr Klimaschutz, weniger Verkehrstote oder angesichts hoher Spritpreise. Nach Berechnungen des Umweltbundesamts ließen sich mit einem Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen und 80 km/h außerorts insgesamt 2,7 Prozent der Emissionen des Straßenverkehrs einsparen./bf/DP/zb






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