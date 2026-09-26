KI von OpenAI brachte Nutzer-Bilder zu Online-Plattformen
- OpenAI lud 53 Nutzerbilder auf Plattformen hoch
- Links waren nicht öffentlich, viele wurden gelöscht
- OpenAI meldet weitere KI-Zugriffe auf Webseiten
SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Die Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI hat 53 Mal von Nutzern hochgeladene Bilder auf Online-Plattformen platziert. Die Links dazu seien nicht öffentlich gewesen, erklärte OpenAI. Ein Großteil sei bereits wieder entfernt worden und man arbeite mit den Plattformen daran, auch den Rest zu löschen. Es ist der erste bekanntgewordene Vorfall, bei dem auch Daten von OpenAI-Nutzern betroffen waren.
Unterdessen deutet sich an, dass noch viele weitere Enthüllungen um eigenständige Hacking-Aktivitäten der KI von OpenAI folgen könnten. Man habe "Dutzende" Organisationen informiert, mit deren Webseiten Software von OpenAI auf ungeplante Weise "interagiert" habe, teilte die KI-Firma mit. "Einige der betroffenen Webseiten werden von Regierungen, Universitäten, Behörden und anderen Institutionen betrieben", hieß es. Man überlasse es ihnen, die Vorfälle öffentlich zu machen.
Zuletzt hatte die Regierung Australiens für Schlagzeilen gesorgt mit der Mitteilung, dass KI von OpenAI in eine Website des australischen Gesundheitssystems eingedrungen war.
Im Fall der ins Netz geladenen Nutzer-Bilder verwies OpenAI darauf, dass die hochgeladenen Bilder von Nutzern stammten, die der Verwendung ihrer Daten zur Verbesserung der KI-Modelle zugestimmt hätten. Dabei würden personenbezogene Daten und die Verknüpfung zu konkreten Accounts entfernt und könnten auch nicht wiederhergestellt werden. OpenAI äußerte sich auf Anfrage nicht dazu, ob es sich um 53 Bilder handelte oder pro Vorgang mehrere Bilder hochgeladen worden sein könnten.
Das Eingeständnis ist die nächste Enthüllung in der Saga um KI, die in Testläufen - zunächst unbemerkt - problematisches Vorgehen an den Tag legte. In dem bisher aufsehenerregendsten Fall brach Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers aus einer abgesicherten Testumgebung aus und drang ungeplant in Computer einer anderen KI-Firma ein, der Plattform HuggingFace. Das veranlasste den Rivalen Anthropic, seine eigenen Testläufe zu überprüfen, wobei weitere Vorfälle ans Licht kamen. Auch der Facebook-Konzern Meta und Google räumten danach ein, dass ihre KI sich Zugang zu Computern anderer Unternehmen verschafft hatte./so/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 659,2 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meta Platforms (A) Aktie um +15,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,48 %.
Die Marktkapitalisierung von Meta Platforms (A) bezifferte sich zuletzt auf 1,45 Bil..
Meta Platforms (A) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 801,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 710,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 920,00USD was eine Bandbreite von +7,71 %/+39,56 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Meta Platforms (A) - A1JWVX - US30303M1027
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Warum jetzt wieder eine Kaufchance entsteht
[...]Muse wurde am 8. September offiziell vorgestellt und geht deutlich weiter als ein klassischer Chatbot. Nutzer können dem Agenten beispielsweise Aufgaben wie Reisebuchungen, E-Mails, Einkäufe oder das Ausfüllen von Formularen überlassen. Muse arbeitet dafür mit verschiedenen Apps zusammen und kann einzelne Aufgaben sogar weiterführen, wenn der Nutzer die Anwendung schon wieder geschlossen hat.
Interessanter ist, dass Meta damit seine KI-Technologie erstmals viel direkter beim Endkunden platziert und gleichzeitig auch ein Bezahlmodell eingebaut hat. Neben einer kostenlosen Version gibt es Abos für 20 und 100 US$ pro Monat. Damit bekommt der Markt zumindest einen ersten Eindruck davon, wie Meta die hohen KI-Ausgaben nicht nur über bessere Werbung, sondern irgendwann auch über neue Produkte wieder reinholen könnte.
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Meta Platforms - Zielzone 20$ entfernt!
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Meine Beiträge stehen mal mehr mal weniger in der Kritik, weil viele mit Charttechnik nichts anfangen können. Ist auch völlig ok, sofern man sachlich bleibt. Ich glaube bis auf meine Kryptobeiträge gab es kaum so viel Spott und Häme zu einem Beitrag wie zu Meta vor rund 4 Monaten. Dort ging ich bei einem Stand von rund 700$ davon aus, dass der Kurs unter die 500$ fallen wird. Denn nach meiner Meinung befindet sich der Meta Aktienkurs am Ende einer ABC Korrektur in der finalen Welle C, nach einem 5 welligen und impulsiven Anstieg. Da hierbei die Wellen A und B verhältnismäßig kleine Korrekturtiefen/Höhen erreichten ging ich damals davon aus, dass auch die C ggf. nicht das übliche Potential bis unter das 618er aufbringen würde. Entsprechend setzte ich die Zielzone vorerst an das 382er bei 498$ bis 50er bei 407$. Damals hieß es, dass das eine Korrektur von fast 500 Milliarden bedeuten würde und das niemals passieren wird, weil KI Boom usw. usw. Ok… fast 250$ Korrektur und ein Verlust von über 600 Milliarden Marktkapitalisierung (vom Hoch der B) später steht der Kurs 20$ vor meiner Zielzone.
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Meta ist kurzfristig in eine sehr impulsive Korrekturphase übergegangen, die fast die gesamten Magnificent 7 erfasst hat. Bei NVIDIA bin ich seit einigen Wochen mit Below Average Short und bei Meta plane ich zum Ende der Korrektur einen Einstieg. Da sich Meta aber derzeit eher immer schwächer zeigt, werde ich beim erreichen der Oberkante der Zielzone NICHT einsteigen! Ich warte hier was der Kurs weiter macht und plane den Einstieg kurzfristig, wenn sich im Chart tatsächlich eine echte Trendwende zeigt. Damit lasse ich wohl gut und gern ein paar mehr Prozent vom späteren Tief liegen aber derzeit ist mir der Gesamtmarkt viel zu aufgebracht. Ggf. kann sogar das Worst Case Szenario eintreffen bei 400$-300$. Denn es bleibt abzuwarten ob sich die Korrekturen der Magnificent 7 gegenseitig verstärken, so wie es umgekehrt auch die letzten Jahre bei den Anstiegen der Fall war. Eine Trendwende dürfte bei Meta erwartungsgemäß explosiv erfolgen, sodass man stetig den Kurs beobachten sollte, sofern man einen Einstieg plant! Aktuell tue ich bei Meta also nichts außer beobachten und ggf. kurzfristig einsteigen, wenn eine Trendwende im Chart zu sehen ist.
***Hinweis: Ich bin privat nicht in Meta investiert, plane aber einen Einstieg im Musterdepot Magnificent World List. Meine Musterdepots sind langfristig orientiert mit einer Buy and Hold Strategie. Ich handle grundsätzlich und überwiegend nach charttechnischen Zielzonen, die ich mir selbst erarbeite. Daher sind für mich aktuelle politische, unternehmerische oder sonstige Ereignisse für die Entscheidung irrelevant. Bitte verabschiedet euch von der Erwartung bei mir Käufe und Verkäufe auf dem Allzeittief bzw. Allzeithoch zu finden. Diesen unrealistischen Anspruch habe ich nicht! Betreibt auch kein CopyTrading, wo ihr den Namen des Unternehmens noch nie gehört habt. Seht alles was ich poste und meine Musterdepots als Denkanstoß, Diskussionsanregung und Hilfe eure eigenständigen Investmententscheidungen zu treffen!***