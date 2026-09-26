Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos teurer
- Elektroautos werden attraktiver und teurer
- Restwerte steigen, Verbrenner verlieren an Wert
- Stromer verkaufen sich beim Händler am schnellsten
OSTFILDERN (dpa-AFX) - Die hohen Spritpreise machen gebrauchte Elektroautos attraktiver - und teurer. Von Mai bis August sind die Restwerte für dreijährige Stromer um 1,4 Prozentpunkte gestiegen, wie aus Daten des Marktbeobachters DAT hervorgeht. Die Restwerte für Benziner sanken parallel um 0,4 Prozentpunkte, die für Diesel sogar um 1,1 Prozentpunkte.
Der Anstieg bei den Stromern ist ungewöhnlich. Normalerweise sinken die Restwertzahlen der DAT im Jahresverlauf aus technischen Gründen leicht.
Noch sind die prozentualen Restwerte - hier der von der DAT ermittelte Händlerverkaufspreis - bei Stromern niedriger als bei Verbrennern. Für reine Elektroautos (BEV) liegt er im Schnitt bei 51,5 Prozent des Listenneupreises, bei Dieseln sind es 58 Prozent, bei Benzinern 59,4 Prozent. Der Abstand ist im vergangenen Jahr aber deutlich gesunken: Noch im November 2025 waren Stromer nur auf 48,4 Prozent, gekommen, Benziner aber auf 62,6 und Diesel auf 61,2.
Beim Händler gehen die Stromer deutlich schneller weg
"Wichtigster Treiber für die Entscheidung zur Elektromobilität dürften die Kraftstoffpreise sein. Diese haben für eine erhöhte Nachfrage nach gebrauchten und auch neuen BEV gesorgt. Dies wiederum hatte zur Folge, dass zwischenzeitlich das Angebot an gebrauchten BEV relativ niedrig war", heißt es von der DAT.
Die Marktbeobachter haben zudem deutlich gesunkene Standzeiten für Stromer festgestellt hat. Hatte es für einen Händler im Mai und den Monaten davor noch ein gutes Stück länger gedauert, einen Stromer zu verkaufen, als einen Verbrenner, hat sich dieses Verhältnis inzwischen gedreht. Stattdessen tun sich Diesel schwer, die auf 92 Standtage kommen. Bei Benzinern sind es 84, bei Stromern nur 74.
Entscheidung braucht Vorlauf
Dass der Effekt erst nach Mai einsetzt und nicht bereits mit Beginn der hohen Spritpreise im März dürfte sich unter anderem damit erklären, dass Entscheidungen wie ein Autokauf meist einen gewissen Vorlauf haben. Zudem zeigte sich mit dem Andauern der Krise, dass die hohen Preise keine kurze Episode sind - sie gewannen also an Gewicht für Autokäufer.
Noch spielen Elektroautos auf den Gebrauchtmarkt allerdings eine stark untergeordnete Rolle. Im August machten sie laut Kraftfahrt-Bundesamt 5,3 Prozent aller Besitzumschreibungen aus. Vor einem Jahr waren es allerdings erst 3,9 Prozent./ruc/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,89 % und einem Kurs von 55,96 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -13,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,85 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,39 %/+66,67 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BMW. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Skandal um überteuert verkaufte Autokredite in Großbritannien zieht für BMW noch viel höhere Schäden nach sich als zuvor gedacht. Die Tochtergesellschaft BMW UK hat die Rückstellungen in ihrer Bilanz von etwas über 200 Millionen Pfund auf 611 Millionen Pfund (710 Millionen Euro) erhöht, um Schadenersatzforderungen von Autokreditkunden zu bedienen. Das geht aus dem jüngsten Jahresbericht der britischen Firma hervor.
BMW UK: Rückstellungen im Autokreditskandal auf 611 Mio. Pfund erhöht | FAZ https://share.google/qvWYobf2FAfRByox0
Ich bin gespannt wie die Q3-Zahlen am 4.11. ausfallen werden, operativ und die Sondereffekte fuer die Restrukturierung. Es koennte sein, dass ein Nettoverlust anfaellt. Der Kurs faellt schon wieder unter 60€ wohl hauptsaechlich durch Volkswagen bedingt. Das 52-Wochen-Tief ist 56,40€. Vielleicht stelle ich dafuer einen limitierten Kauforder ein. Es koennte auch sein, dass vor dem 4.11. schon etwas kommt.
An der Börse ist es doch zur allgemeinen Praxis geworden aus Meldungen - mit abgeblich wenigen weltweit betroffenen ( 28 ) Fahrzeugen - Hiobsbotschaften zu konstruieren.