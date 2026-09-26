Verbio verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger

Mehrere Beiträge beleuchten ausführlich den jüngsten Earnings Call. Besonders aufgegriffen wird, dass Verbio seine EBITDA-Spanne für das laufende Geschäftsjahr mit 210 bis 250 Millionen Euro vorsichtig ansetzt, nachdem im abgelaufenen Jahr bereits knapp 194 Millionen Euro erreicht wurden. Teile der Community verweisen darauf, dass das vierte Quartal mit einem sehr hohen Ergebnisniveau abgeschlossen wurde und die Rahmenbedingungen – hohe Kraftstoffpreise und steigende THG-Quotenpreise – bislang robust bleiben. Daraus leiten einige Nutzer die Einschätzung ab, die Prognose sei bewusst tief gestapelt und biete Potenzial für spätere Anhebungen.

Die Verbio-Aktie hat in der zurückliegenden Woche trotz eines soliden Nachrichtenflusses leicht nachgegeben. Mit einer Wochenperformance von minus 3,5 Prozent, einem Spanne zwischen 29,50 und 32,88 Euro und deutlich erhöhtem Handelsvolumen rückte der Wert in den Fokus kurzfristig orientierter Anleger. Im Mittelpunkt der Diskussionen standen weniger die frisch veröffentlichten Zahlen als vielmehr die neue Ergebnisprognose bis 2026/27 – und die Frage, ob Verbio erneut bewusst konservativ plant.

Gestützt wird diese Sicht auch durch Hinweise aus dem Call, wonach der Vorstand selbst ein mögliches Upside nicht ausschließt. In mehreren Beiträgen wird argumentiert, dass Verbio aktuell auf Basis eher vorsichtiger Annahmen plant: So lege man laut Foreninterpretationen für das laufende Jahr THG-Quotenpreise von 400 bis 420 Euro zugrunde, während im Markt bereits höhere Spannen genannt werden. Zudem erwarte das Unternehmen nach diesen Darstellungen trotz der Unsicherheiten in den THG-Märkten eine deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung und profitiere von einem hohen Free Cashflow, der in den Beiträgen mit über 160 Millionen Euro für das letzte Jahr beziffert wird. Diese Zahlenangaben entstammen der Community und sind als deren Interpretation der Unternehmensberichte zu werten.

Als grundsätzlich positives Signal bewerten viele Nutzer auch die jüngst bestätigten Kaufempfehlungen von Deutsche Bank Research und NuWays. Beide Institute sehen nach ihren Veröffentlichungen weiteres Kurspotenzial und sprechen der Aktie einen nachhaltigen Turnaround zu. Im Forum werden insbesondere der Hinweis auf starke Cash-Generierung und ein konservativ wirkender Ausblick hervorgehoben. Dies stützt die Vorstellung, dass die aktuelle Seitwärtsphase der Aktie eher einer Bewertungsfindung als einem fundamentalen Bruch entspricht.

THG-Quoten, Politik und Marktzyklen als Unsicherheitsfaktoren

Die kritischen Stimmen konzentrieren sich vor allem auf die Unsicherheit der Rahmenbedingungen in den kommenden Jahren. Mehrfach wird darauf hingewiesen, dass Verbio zwar nach eigenen Angaben bis Ende 2026 relativ gute Visibilität bei THG-Quotenverträgen besitzt, aber noch nicht absehen kann, wie stark alte Quoten der Jahre 2024/25 in den Markt drängen. Einige Nutzer rechnen vor, dass bei THG-Preisen von 420 bis 440 Euro und bestehenden Lagerbeständen ein erheblicher Ergebnisbeitrag möglich wäre, sehen aber genau in dieser Unklarheit über verfügbare Alt-Quoten den Grund für die zurückhaltende Guidance. Diese Kalkulationen sind spekulative Szenarien der Community und keine gesicherten Unternehmensangaben.

Hinzu kommen makroökonomische und geopolitische Vorbehalte. Diskutiert wird unter anderem, wie sich eine mögliche Entspannung im Iran-Konflikt und ein damit verbundener Ölpreisrückgang auf die relative Attraktivität von Biokraftstoffen auswirken könnte. Einzelne Nutzer argumentieren, dass ein stark fallender Rohölpreis die Märkte verunsichern könnte, auch wenn strukturelle Engpässe bei Diesel und Raffineriekapazitäten den Bedarf an alternativen Kraftstoffen stützen dürften. Diese Einschätzungen bleiben hypothetisch.

Technisch orientierte Anleger verweisen zudem auf die seit Monaten enge Handelsspanne und mögliche charttechnische Signale. Genannt werden Kurszonen im Bereich von 25 bis 35 Euro als wahrscheinlicher Schwankungskorridor in den kommenden Monaten, während frühere, deutlich höhere Kursziele aus Sicht mehrerer Beiträge vorerst als nicht realistisch gelten. Diese Marken spiegeln subjektive Einschätzungen wider und stellen keine belastbaren Prognosen dar.

Strukturelles Wachstum trifft auf Bewertungsfrage

Auf der Chancen-Seite betont die Community immer wieder die strukturellen Wachstumstreiber. Die in Beiträgen herausgestellten Preisvorteile von Bio-LNG gegenüber Diesel sowie von Bioethanol gegenüber Benzin, insbesondere in Europa und den USA, nähren die Erwartung, dass Speditionen und Flottenbetreiber verstärkt auf alternative Antriebe umstellen könnten. In diesem Zusammenhang wird spekuliert, dass Verbio künftig verstärkt direkte, langfristige Lieferverträge mit Großkunden abschließen könnte. Ebenso wird über zusätzliche Impulse aus Projekten zur CO₂-Abscheidung und -Nutzung sowie aus neuen Anlagen wie der Ethenolyse-Einheit gesprochen, deren Ergebnisbeiträge nach Forenmeinung in der aktuellen Prognose noch nicht berücksichtigt seien.

Auf der anderen Seite bleibt der Markt skeptisch gegenüber der Nachhaltigkeit des aktuellen Gewinnniveaus. Das negative KGV des Vorjahres, das aus einem damals hohen Verlust resultierte, und die zuletzt deutliche Ergebniswende erinnern die Community daran, wie stark Verbio von volatilen Rahmenbedingungen abhängt. Die hohe Steuerquote, die in mehreren Beiträgen kritisiert und als Optimierungsfeld ausgemacht wird, sowie das Fehlen klarer Aussagen zum Indien-Geschäft werden als zusätzliche Unsicherheitsfaktoren wahrgenommen.

Für die kommende Woche rückt der Blick auf zentrale Kursmarken und anstehende Informationsereignisse. Charttechnisch gelten das Wochenhoch bei 32,88 Euro als Widerstand und das Wochentief bei 29,50 Euro als erste Unterstützung. Darüber hinaus richtet sich viel Erwartung auf den angekündigten Capital Markets Day am 8. Oktober, der nach Einschätzung von Analysten mehr Transparenz über die mittelfristige Ertragskraft neuer Geschäftsfelder wie erneuerbare Chemikalien und CO₂-Projekte bringen soll. Ob es Verbio gelingt, aus der aktuellen Seitwärtsbewegung auszubrechen, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob der Markt die heutige Guidance als Unterkante eines stabilen Wachstumspfads oder als Spitze eines zyklischen Zwischenhochs interpretiert.

Verbio Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -3,5 % Wochenhoch / Wochentief 32,88€ / 29,50€ KGV (Vorjahr) -5,99 Marktkapitalisierung 1,93 Mrd.EUR

Stand: 26.09.2026, 10:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 32,88€ und das Wochentief bei 29,50€ die zunächst wichtigsten Marken.

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