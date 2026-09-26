AppLovin-Aktie: Nach Kurs-Explosion nun harte Bewährungsprobe am Markt

Der letzte verfügbare Schlusskurs liegt bei 274,65 US-Dollar (24.09.2026) und damit klar unter den Höchstständen des vergangenen Jahres. Gegenüber dem Drei-Jahres-Hoch bei 611,90 US-Dollar notiert die Aktie deutlich tiefer und hat mehr als die Hälfte der zwischenzeitlichen Kursgewinne wieder abgegeben. Im Vergleich zum Drei-Jahres-Tief von 33,25 US-Dollar bleibt die Performance dennoch beeindruckend, die Notierung liegt weiterhin ein Mehrfaches darüber. Charttechnisch befindet sich AppLovin damit in einer ausgeprägten Korrekturphase innerhalb eines langfristig weiterhin klar intakten Aufwärtstrends. Der aktuelle Kurs bewegt sich im mittleren Bereich der in den letzten zwei Jahren ausgebildeten Handelsspanne und signalisiert, dass sich der Markt nach der Übertreibung nach oben inzwischen in einer Konsolidierungs- und Neubewertungsphase befindet.

Auf Sicht der vergangenen drei Jahre hat sich die Aktie von AppLovin Registered (A) von einem moderaten Kursniveau im Bereich um 35 bis 40 US-Dollar zu einem dynamischen Highflyer entwickelt. Bis Anfang 2024 dominierte eine breite Seitwärtsphase, in der der Wert mehrfach zwischen rund 33 US-Dollar auf der Unterseite (Tief im Dezember 2023) und knapp über 40 US-Dollar pendelte. Erst ab Februar 2024 setzte ein klarer Aufwärtstrend ein, der sich im weiteren Jahresverlauf massiv beschleunigte. Über mehrere Etappen hinweg kletterte der Kurs zunächst in die Region um 70 bis 80 US-Dollar, dann dreistellig und schließlich deutlich darüber hinaus. Das aktuelle Drei-Jahres-Hoch markiert die Aktie im September 2025 bei 611,90 US-Dollar, während das Drei-Jahres-Tief im betrachteten Zeitraum bei 33,25 US-Dollar im Oktober 2023 liegt. Damit hat sich der Wert in gut zwei Jahren um ein Vielfaches vervielfacht und weist einen ausgeprägten langfristigen Aufwärtstrend auf, der allerdings zuletzt von deutlicher Volatilität begleitet wird.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Aufwärtstrend intakt, aber Abstand deutlich geschrumpft

Nach der extremen Rallye bis Herbst 2025 hatte sich die 200-Tage-Linie stark nach oben bewegt und den Kurs lange Zeit mit deutlichem Abstand nach unten begleitet. Die scharfe Korrektur seit dem Hoch über 600 US-Dollar hat diesen Abstand jedoch deutlich reduziert. Auf Basis der Kursentwicklung der letzten Monate, in denen die Aktie von Niveaus um 500 bis 600 US-Dollar bis in den Bereich um 270 US-Dollar zurückgefallen ist, lässt sich die 200-Tage-Linie grob im Bereich deutlich oberhalb des aktuellen Niveaus verorten. Der Abstand des letzten Schlusskurses zur 200-Tage-Linie dürfte damit signifikant negativ sein, der Kurs liegt schätzungsweise klar zweistellig prozentual darunter. Das signalisiert eine reife Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends, zugleich aber auch, dass die mittelfristige Trenddynamik derzeit klar gedämpft ist. Solange die Aktie unter ihrer 200-Tage-Linie verläuft, dominiert aus technischer Sicht eine Konsolidierungs- beziehungsweise Bereinigungsphase.

Unterstützungen und Widerstände: Konsolidierung in einer breiten Spanne

Auf der Unterseite hat sich im aktuellen Kursbild eine erste wichtige Unterstützungszone im Bereich von 260 bis 270 US-Dollar herausgebildet. Hier prallte die Aktie im März 2025 mehrfach nach oben ab und auch im Sommer 2026 kam es in dieser Region wiederholt zu Stabilisierungstendenzen. Darunter bietet der Bereich um 240 bis 250 US-Dollar eine weitere markante Unterstützung, die aus mehreren Tiefpunkten im Frühjahr 2025 abgeleitet werden kann. Fällt die Aktie auch unter diese Zone, würde der Blick in Richtung der Tiefs knapp unter 220 US-Dollar gehen, die im April 2025 sowie im Frühjahr 2026 eine Rolle spielten. Auf der Oberseite trifft der Wert zunächst im Bereich um 290 bis 300 US-Dollar auf einen Widerstand, wo im Laufe des Jahres 2026 mehrere Erholungsversuche ins Stocken geraten sind. Darüber folgen weitere Barrieren im Bereich von 320 bis 350 US-Dollar, wo sich seit Mitte 2025 ein breiter Angebotsbereich etabliert hat. Erst ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone würde den Weg in Richtung der Hochs um 400 US-Dollar und darüber hinaus wieder freimachen und die Chance auf eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends mit neuer Dynamik erhöhen.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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