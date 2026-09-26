Starke Rendite, stabile Ausschüttung - diese Aktie begeistert Dividendeninvestoren

Power of Canada gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,56 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +6,18 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,98 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Power of Canada investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +105,92 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Power of Canada verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,56 % Dividendenrendite bietet Power of Canada ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +6,18 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Power of Canada für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,56 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,98. Power of Canada weist eine Marktkapitalisierung von 33,37 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,56 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Power Corporation of Canada ist eine diversifizierte Finanzholding mit Fokus auf Vermögensverwaltung, Versicherung und Beteiligungen (u.a. Great-West Lifeco, IGM Financial). Starke Position im kanadischen Finanzsektor, international präsent. Wichtige Konkurrenten: Manulife, Sun Life, RBC, TD. USP: breite Beteiligungsstruktur, langfristiger Anlagefokus, starke Kapitalbasis.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Power of Canada konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +6,18 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Power of Canada Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.09.2026

Mit einer Performance von +1,00 % konnte die Power of Canada Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,56 %, eine Investition von etwa 84.270€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,672 +8,97 % +3,56 % 2025 2,452 +8,88 % +4,22 % 2024 2,252 +7,24 % +5,48 % 2023 2,10 +6,06 % +5,85 % 2022 1,980000 0,00 % +5,82 %

Warum Power of Canada für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,56 %

Stetiges Dividendenwachstum: +6,18 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,98

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 28.090 € 3.000 € 84.270 € 6.000 € 168.540 € 12.000 € 337.079 €

Power of Canada Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,01 % 1 Monat +3,65 % 3 Monate +9,31 % 1 Jahr +65,14 %

Informationen zur Power of Canada Aktie

Es gibt 572 Mio. Power of Canada Aktien. Damit ist das Unternehmen 33,37 Mrd. € wert.

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Ob die Power of Canada Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Power of Canada Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.