Viromed Medical verliert 7,1 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

In den Diskussionen prallen zwei Lager aufeinander. Die eine Seite interpretiert den gemeldeten Aktienverkauf von Heike Perbandt als Belastungsfaktor. Mehrfach wird die Sorge geäußert, dass weitere Verkäufe – insbesondere über Xetra – den Kurs in Richtung oder gar unter die Marke von 5 Euro drücken könnten. Der Verkauf zu 5,40 Euro, der über die Directors-Dealings-Meldung bestätigt ist, dient vielen als Ankerpunkt für Spekulationen über die Motive und die finanzielle Situation des Unternehmens.

Die Aktie der Viromed Medical AG stand in dieser Woche so stark im Fokus der wallstreetONLINE-Community wie seit Monaten nicht mehr. Auslöser war eine Directors-Dealings-Meldung: Heike Perbandt, der Unternehmensführung zuzurechnen, hat Anteile veräußert. Vor diesem Hintergrund und vor noch ausstehenden Halbjahreszahlen verlor die Aktie auf Wochensicht 7,1 Prozent, bei einer Spanne zwischen 5,65 und 5,30 Euro. Das Handelsvolumen lag an den letzten Handelstagen beim rund 5,8‑Fachen des Wochenschnitts. Zentrales Diskussionsthema war die Frage, ob der Insiderverkauf und die zugleich als unzureichend empfundene Kommunikation des Managements das Vertrauen nachhaltig beschädigen.

Gleichzeitig versucht ein Teil der Community, den Schritt einzuordnen. Nach vorherigen Unternehmensangaben – diese werden im Forum allerdings nur referiert und bleiben damit Einschätzungen der Diskutierenden – könnten Erlöse aus Aktienverkäufen der Familie Perbandt Viromed in Form von Darlehen oder projektbezogener Finanzierung zur Verfügung gestellt worden sein. Kritische Stimmen hinterfragen, ob und wie solche Mittel in der Bilanz sichtbar sein müssten und ob hier nicht mehr Klarheit nötig wäre. Konkrete Belege dafür werden im Forum jedoch nicht geliefert; es handelt sich überwiegend um Spekulationen über Finanzierungsstrukturen und eine mögliche Rolle bei einer ebenfalls diskutierten, aber nicht bestätigten Übernahmefinanzierung für Relyon.

Ein zweiter Schwerpunkt der Debatte ist die Kommunikationspolitik. Mehrere Nutzer bemängeln, dass die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen bis in die letzten Septembertage geschoben werde, ohne konkreten Termin. Diese Verzögerung wird teils als Signal möglicher operativer Probleme interpretiert, teils als Ausdruck einer generellen Zurückhaltung des Managements. Besonders häufig werden fehlende Updates zu Kooperationen und Beteiligungen angesprochen, etwa zu Ruck, UMECO, Landsberg oder Amamus. Die Community leitet daraus eine wachsende Unsicherheit ab, die Kleinanleger zum Rückzug verleite und den Kursdruck verstärke.

PulmoPlas als Investmentthese – hohe Erwartungen, unklare Zeitschiene

Auf der positiven Seite steht für viele Anleger unverändert die medizinische Plattformtechnologie PulmoPlas im Mittelpunkt. Ein fachlich argumentierender Teil der Diskussion stellt heraus, dass die Investmentstory weniger am kurzfristigen Umsatz der bestehenden Produktpalette hänge, sondern maßgeblich an der wissenschaftlichen Validierung und späteren Marktzugangsperspektive dieser Technologie. In den Beiträgen wird PulmoPlas als potenzieller Gamechanger im Umgang mit schweren Lungeninfektionen und multiresistenten Erregern beschrieben, dessen erfolgreiche klinische und regulatorische Etablierung nach Ansicht einiger Diskutanten theoretisch Bewertungen deutlich über dem aktuellen Niveau rechtfertigen könnte – sogar unabhängig von nennenswerten Umsätzen.

Die Community spekuliert, dass ein wissenschaftliches Fachpaper zu PulmoPlas sich bereits im Begutachtungsverfahren befinden könnte und die Kommunikation seitens des Unternehmens durch externe Vorgaben eingeschränkt sei. Diese Annahme stützt sich allerdings allein auf Interpretationen von Forennutzern; konkrete Bestätigungen liegen nicht vor. Dennoch bauen optimistisch gestimmte Anleger ihre Erwartungshaltung darauf auf, dass mit einer positiven Publikation und Fortschritten im regulatorischen Verfahren ein Bewertungs- und Kurssprung möglich wäre.

Dem gegenüber steht die Fraktion der Skeptiker, die darauf hinweist, dass Zeitpläne für Studien, Zulassungsprozesse und Übernahmen wiederholt als „bald“ beschrieben worden seien, ohne dass sichtbare Ergebnisse gefolgt wären. Für sie ist die unklare Zeitschiene das Kernrisiko: Eine mögliche Verschiebung zentraler Meilensteine ins nächste Jahr wird als realistische Option diskutiert. Kombiniert mit dem sehr hohen KGV des Vorjahres von über 120 sehen sie die aktuelle Bewertung ohne konkrete Fortschritte mindestens ambitioniert.

Ausblick: Zwischen Kursmarken, Zahlen und Newsfantasie

Für die neue Woche richten sich die Blicke zunächst auf die technischen Marken der vergangenen Tage. Das Wochenhoch bei 5,65 Euro dient in der Community als erster Widerstand, das Wochentief bei 5,30 Euro als kurzfristige Unterstützung. Angesichts des zuletzt stark erhöhten Handelsvolumens könnte jede neue Meldung – insbesondere zu Directors’ Dealings, zur Veröffentlichung der Halbjahreszahlen oder zu Fortschritten rund um PulmoPlas – spürbare Kursausschläge auslösen.

Im Fokus stehen damit drei Felder: der genaue Zeitpunkt und Inhalt der ausstehenden Halbjahresberichterstattung, mögliche weitere Insidertransaktionen sowie etwaige Neuigkeiten zu Projekten und Kooperationen, allen voran PulmoPlas und die im Forum diskutierten Übernahmepläne. Bleibt der Newsflow aus, dürfte der Vertrauensdiskurs im Forum anhalten. Kommt es dagegen zu präzisen inhaltlichen Updates, könnten die nächsten Wochen entscheiden, ob die aktuelle Schwächephase als Konsolidierung vor einem neuen Kapitel oder als Vorbote einer längeren Vertrauenskrise in Erinnerung bleibt.

Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -7,1 % Wochenhoch / Wochentief 5,65€ / 5,30€ KGV (Vorjahr) 120,67

Stand: 26.09.2026, 12:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,65€ und das Wochentief bei 5,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

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