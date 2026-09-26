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    Anleger suchen den Boden

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    Nach dem Rückschlag bei Novo Nordisk: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

    Die Novo Nordisk-Aktie verlor in dieser Woche 9,8 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Zweifel an Managementfokus und Kapitalallokation und weiterem Abwärtsdruck.

    Anleger suchen den Boden - Nach dem Rückschlag bei Novo Nordisk: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert
    Foto: Novo Nordisk A/S

    Novo Nordisk stand in dieser Woche ungewöhnlich stark im Fokus der Anlegerdiskussion. Die Aktie verlor rund 9,8 Prozent auf Wochensicht, pendelte dabei zwischen einem Hoch von 37,80 Euro und einem Tief von 33,04 Euro. Auslöser der Debatte war vor allem die Frage, ob die jüngsten strategischen Weichenstellungen – von neuen Injektionsplattformen bis hin zu möglichen Vorstößen in neue Indikationen – das Vertrauen in das Management stärken oder weiter untergraben.

    Zerstritten über den Kurs: Zwischen Blockbuster-Vergangenheit und Zukunftsstrategie

    Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Bewertung, ob Novo Nordisk nach dem GLP‑1-Boom strukturell richtig aufgestellt ist. Mehrere Stimmen ziehen Parallelen zu früheren Blockbuster-Konzernen, deren Aktien nach dem Höhepunkt des Erfolgs zunächst über Jahre stagnierten. Ein Teil der Community erwartet eine ähnliche Phase: Das Unternehmen sei operativ weiterhin stark, aber die Börse zweifle daran, ob auf den aktuellen Erfolgen neue Wachstumstreiber folgen.

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    Als wichtiger Hoffnungsträger wird der Milliardendeal mit dem schwedischen Biotech-Unternehmen Nanexa gesehen. Die gesicherten Informationen bestätigen, dass Novo Nordisk sich für bis zu 1,165 Milliarden Euro die PharmaShell-Technologie sichert, mit dem Ziel deutlich länger wirksamer Injektionspräparate. In den Foren wird spekuliert, dass Medikamente gegen Adipositas und Typ‑2‑Diabetes künftig nur noch monatlich oder sogar vierteljährlich verabreicht werden könnten. Dies wird von vielen als potenzieller Wettbewerbsvorteil und als logische Weiterentwicklung des bestehenden GLP‑1-Portfolios interpretiert.

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    Mehrere Beiträge betonen zudem die strukturelle Stärke des Unternehmens: Die Marktkapitalisierung von gut 115 Milliarden Euro und ein KGV von 14,29 (Vorjahr) werden als Hinweis gewertet, dass der Markt bereits erhebliche Risiken eingepreist haben könnte. Als positiv wird hervorgehoben, dass Novo Nordisk nach wie vor auf Blockbuster-Produkte wie Ozempic und Wegovy aufbauen kann und in Bereichen wie Diabetes und Adipositas faktisch eine Schlüsselrolle einnimmt. Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung wird mit dem Verweis auf die dänische Volkswirtschaft unterstrichen, deren Wachstumsprognosen laut Berichten im Zusammenhang mit dem Unternehmen angehoben wurden; dies wird als Indiz für die reale Ertragskraft gewertet.

    Kritik an Management und Fokus – Angst vor „Verzettelung“

    Dem steht eine auffallend scharfe Managementkritik gegenüber. Ein wiederkehrendes Motiv ist die Einschätzung, die aktuelle Führung sei zu zögerlich oder nicht konsequent genug, um den Konzern nach Jahren des Erfolgs zu straffen. Teile der Community sprechen von angehäuftem „Speck“, der abgebaut werden müsse, und sehen eher einen Verwalter als einen Gestalter an der Spitze. Andere widersprechen und verweisen darauf, dass gerade massive Investitionen in neue Produktionskapazitäten und Plattformen den Grundstein für künftiges Wachstum legen könnten.

    Besonders kontrovers diskutiert wird eine gemutmaßte stärkere Ausrichtung auf neue Indikationsfelder wie Haarausfall. Ein Teil der Anleger hält dies für eine sinnvolle Erschließung eines großen, bislang unzureichend adressierten Marktes und verweist auf die hohe gesellschaftliche Relevanz des Themas. Andere Community-Mitglieder sehen darin eher ein Zeichen von Desperation und befürchten eine strategische Verzettelung fernab der Kernkompetenzen. Diese Kritik bleibt spekulativ, weil belastbare Details zu Umfang und Priorisierung solcher Programme im Forum kaum vorliegen.

    Hinzu kommt die Sorge, dass sich Novo Nordisk im Wettbewerb mit Eli Lilly zu spät und zu vorsichtig auf neue Plattformen ausrichtet. Die Meldung, dass Wettbewerber bereits weitere potenzielle Blockbuster und neue Insulinformate wie ein wöchentliches Basalinsulin vorantreiben, wird als Mahnung verstanden, dass der Vorsprung im GLP‑1-Segment nicht automatisch dauerhaft ist. Damit verbindet sich die Befürchtung, dass die aktuelle Kurskorrektur mehr ist als eine technische Reaktion.

    Markttechnik, Optionen und Blick auf die nächste Woche

    Die kurzfristige Kursbewegung wird von einigen Teilnehmern mit verstärkten Aktivitäten im Optionshandel erklärt. Es wird spekuliert, dass umfangreiche Put-Positionen auf niedrige Kursniveaus Market Maker zu Absicherungsgeschäften gezwungen und den Kurs zusätzlich belastet haben könnten. Diese Einschätzung bleibt eine Marktmeinung der Community, da eine unabhängige Bestätigung nicht vorliegt.

    Charttechnisch rücken nach dem Wochentief bei 33,04 Euro mögliche Unterstützungszonen im Bereich um 30 Euro in den Fokus. Mehrere Beiträge erwarten dort ein verstärktes Käuferinteresse, während das Wochenhoch bei 37,80 Euro als erste relevante Widerstandsmarke für eine mögliche technische Erholung genannt wird. Kurzfristig wird in der Community sowohl ein Durchrutschen unter 30 Euro als auch eine schnelle Gegenbewegung für denkbar gehalten, je nachdem, ob die Marktteilnehmer die aktuellen Investitionen in neue Technologien eher als Belastung oder als Chance werten.

    Für die kommende Woche bleiben damit mehrere Faktoren entscheidend: die Reaktion auf das jüngste Kapitalmarkttag-Narrativ, die Einordnung des Nanexa-Deals als substanzieller Wachstumstreiber oder als kostspieliges Experiment und die Frage, ob das Management mit weiteren Klarstellungen zum strategischen Fokus Vertrauen zurückgewinnt. Aus Sicht vieler Anleger dürfte sich kurzfristig vor allem an den Marken von 33,04 Euro auf der Unterseite und 37,80 Euro auf der Oberseite entscheiden, ob Novo Nordisk in eine Phase der Stabilisierung eintritt oder die Diskussion um Strategie und Führung in eine nächste, noch volatilere Runde geht.

    Novo Nordisk Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -9,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 37,80€ / 33,04€
    KGV (Vorjahr) 14,29
    Marktkapitalisierung 115,33 Mrd.EUR

    Stand: 26.09.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 37,80€ und das Wochentief bei 33,04€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Novo Nordisk

    +0,16 %
    -9,77 %
    -15,54 %
    -18,64 %
    -32,05 %
    -60,46 %
    -21,29 %
    +69,98 %
    +1.931,04 %
    ISIN:DK0062498333WKN:A3EU6F
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