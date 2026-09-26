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    Selenskyj

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    Tote und Verletzte durch russische Angriffe

    Für Sie zusammengefasst
    • Russische Angriffe fordern Tote und Verletzte
    • Selenskyj fordert härtere Sanktionen von USA und EU
    • Ukraine bestätigt Angriffe auf russische Anlagen
    Selenskyj - Tote und Verletzte durch russische Angriffe
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Russische Luftangriffe auf die Ukraine haben nach Angaben von Wolodymyr Selenskyj erneut Tote und Verletzte gefordert. In der Großstadt Saporischschja seien zwei Menschen getötet worden, schrieb der ukrainische Präsident in sozialen Netzwerken. Landesweit habe es 14 Verletzte gegeben. Er berichtete auch von Angriffen auf Kiew sowie die Gebiete Odessa, Sumy, Charkiw, Poltawa, Mykolajiw und Winnyzja.

    "Es ist wichtig, dass unsere Partner nicht vergessen: Russland eskaliert jeden Tag", erklärte er. Deshalb seien härtere Sanktionen der USA und der EU nötig. Selenskyj bestätigte ukrainische Drohnenangriffe auf die Raffinerie von Ilski im südrussischen Gebiet Krasnodar und eine Rüstungsfabrik im Gebiet Rostow.

    Am Freitag waren bei russischen Drohnenangriffen auf die Hauptstadt Kiew 7 Menschen getötet und 59 verletzt worden. Der russische Präsident Wladimir Putin drohte bei einem Auftritt in St. Petersburg mit noch härteren Schlägen gegen die Ukraine. Er stellte dies als Reaktion auf einen großen ukrainischen Drohnenangriff auf Moskau am Tag der russischen Parlamentswahl dar.

    Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen eine großangelegte russische Invasion./fko/DP/zb






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