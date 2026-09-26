Warum VW-Fahrer nach Rückruf zweimal in die Werkstatt müssen
- VW-Rückruf wegen Korrosion an der Lenkung
- Ersatzschraube erfordert späteren Werkstattbesuch
- Rund 2,1 Millionen VW-Fahrzeuge weltweit betroffen
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Fahrer eines VW -Modells müssen sich im Zusammenhang mit einem millionenfachen Rückruf möglicherweise auf zwei Werkstattbesuche einstellen. Bei dem Rückruf geht es um Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung.
Zum Start der Aktion könne die vorgeschriebene Schraube möglicherweise nicht in ausreichender Menge zur Verfügung stehen. Daher dürfe ersatzweise eine andere Schraube verwendet werden, geht aus einer internen Werkstattmeldung zur Ersatzteilversorgung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Damit gelte der Rückruf aber nicht als abgeschlossen, betreffende Fahrzeuge müssten erneut einbestellt werden, sobald die richtige Schraube verfügbar sei. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet.
"Sinnhafte Vorgehensweise"
Ein VW-Sprecher nannte dies eine "sinnhafte Vorgehensweise". Zur Erklärung: So müssen Werkstätten von Korrosion betroffene Autos nicht ohne Reparatur vom Hof fahren lassen, auch wenn die richtige Schraube nicht vorrätig sein sollte. Wie viele Fahrzeuge von der Rückrufaktion insgesamt betroffen sind, war zunächst nicht bekannt. In Deutschland geht es nach den Worten des Sprechers um 895.000 Autos der Marke VW, weltweit um rund 2,1 Millionen.
Insgesamt sind bundesweit nach Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes mindestens 950.000 Autos von dem Rückruf von VW und der Konzerntöchter Audi und Seat betroffen. Darunter sind die VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Golf Sportsvan und Caddy mit dem Produktionszeitraum September 2013 bis Juli 2024. Die Instandsetzung des Fahrzeuges dauert bis zu einer Stunde.
Rückrufe auch bei Audi und Seat
Früheren Angaben zufolge wurde bei internen Qualitätsüberprüfungen festgestellt, "dass bei bestimmten Fahrzeugen verschiedener Baureihen der Marke Volkswagen ein Problem an der Lenkung auftreten kann". Bei bestimmten Umwelteinflüssen und nach langjährigem Betrieb unter Streusalz-Einfluss könne es zur Korrosion an einer Befestigungsverschraubung der Lenkung kommen: "Schreitet diese Korrosion fort, kann in Einzelfällen die Befestigung der Lenkung und damit ihre Funktion beeinträchtigt werden".
Einen Rückruf gibt es auch für die Seat-Modelle Ateca und Tarraco im Produktionszeitraum April 2016 bis September 2024, deren Zahl war zunächst nicht bekannt. Das Problem kann außerdem beim Audi-Modell Q3 auftauchen, wenn es zwischen Oktober 2017 und Mai 2024 hergestellt wurde. Hier sind laut Kraftfahrt-Bundesamt weltweit fast 700.000 Fahrzeuge potenziell betroffen, davon gut 58.500 in Deutschland. Ein Audi-Sprecher sagte: "Bislang gab es in diesem Zusammenhang keine Personen- oder weitergehenden Sachschadensfälle."/tst/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 72,00 auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
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Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,85 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,39 %/+66,67 % bedeutet.
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Die als energisch verkaufte Formelharmonie https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/vw-sparplan-102.html ist letztlich eine Einigung auf Untätigkeit und kognitive Verweigerung jetzt. Man erzählt was von agil und lässt neben Chancen auch Notwendigkeiten liegen, offensichtlich fehlt schon Erneuerungswille und die gemeinsame Zukunftsplünderung soll so bleiben. Dabei ist die Aufgabe klar, Kosten runter und vom Markt her denken. Ein Marktführungskonzept ist bei der Erbmasse nicht schwer, falls die Klüngelwirtschaft angegangen wird.
Ich jedenfalls habe dem Diesel, Heizöl, Benzin und Gas tschüss gesagt. Jetzt bleibt am Ende des Monats richtig Geld über weil regenerativ einfach günstig ist und es man selbst in der Hand hat. Egal was in der Welt los ist. 800 km geladen am WE. Kostet gerade mal 10€ da weniger Einspeisung. Man merkt es einfach nicht, dass man für Mobilität Geld ausgibt, wenn einmal investiert wurde
Gewinnwarnung, was bitte ist eine Gewinnwarnung?