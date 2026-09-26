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    Der Druck nimmt zu

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    Rheinmetall verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger

    Die Rheinmetall-Aktie verlor in dieser Woche 4,8 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Der Druck nimmt zu - Rheinmetall verliert an Boden: Diese Risiken beschäftigen die Anleger
    Foto: David Young - dpa

    Die Rheinmetall-Aktie stand in dieser Woche im Anlegerfokus – und das trotz einer schwachen Kursentwicklung. Mit einer Wochenperformance von -4,8 % bei einer Spanne zwischen 1.024,60 Euro und 983,60 Euro und leicht überdurchschnittlichem Handelsvolumen rückten vor allem operative Stolpersteine in den Mittelpunkt der Diskussion. Kernpunkt der Debatte war die Frage, ob Verzögerungen bei Projekten und der weiterhin angespannte Cashflow die ambitionierten Wachstumserwartungen untergraben könnten.

    Projektverzögerungen, Cashflow-Sorgen und ein bröckelnder Hype

    Im Forum entzündete sich der Streit vor allem an Berichten über Verzögerungen beim Waffenträger-Projekt. Teile der Community sehen darin ein Warnsignal, dass der rasante Kapazitätsausbau nicht reibungslos gelingt. Dabei wird betont, dass ein Unternehmen, das seinen Umsatz binnen eines Jahrzehnts um ein Vielfaches steigern soll, zwangsläufig an Grenzen von Lieferketten, Personal und Zulieferern stößt. Einige Beiträge heben hervor, dass im Rüstungsbereich häufig nach Auftragserteilung zusätzliche Anforderungen gestellt und Spezifikationen verändert würden. Aus Sicht mehrerer Nutzer erschwert dies eine klare Abgrenzung zwischen rechtlichem Verzug und operativen Anpassungen, verstärkt aber die Unsicherheit über Termin- und Budgettreue.

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    Besonders kritisch bewertet die Community die Diskrepanz zwischen vollen Auftragsbüchern und schwacher Kursentwicklung. Ein wiederkehrendes Argument lautet, dass Großaufträge inzwischen als Basisszenario gelten und allein keine neue Fantasie mehr auslösen. Mehrfach wurde die Einschätzung geäußert, der Markt verlange nun eine „fehlerfreie Umsetzung“ und sichtbare Fortschritte beim Free Cashflow. Negativer oder deutlich negativer Free Cashflow gilt in der Diskussion als einer der zentralen Belastungsfaktoren. Erwartet wird keine sofortige Trendwende, wohl aber eine spürbare Verringerung des Mittelabflusses, um das Vertrauen größerer Investoren zu stabilisieren.

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    Kritische Stimmen verweisen zudem auf die Bewertung: Mit einem Vorjahres-KGV von 104,62 sehen mehrere Nutzer die Aktie trotz der Kurskorrektur nicht als Schnäppchen. In Verbindung mit höheren Zinsen und attraktiven Renditen am Anleihemarkt erscheint der Abschlag gegenüber früheren Kursniveaus manchen als Anpassung an ein Normalmaß. Hinzu kommt nach Meinung einzelner Diskutanten, dass die Rally im gesamten Rüstungssektor an Dynamik verloren hat und sektorweite Gewinnmitnahmen den Kurs zusätzlich drücken.

    Hohe Nachfrage nach Luftabwehr – Wachstum bleibt die Kernfantasie

    Auf der positiven Seite steht die anhaltend hohe Nachfrage nach Luftverteidigung und Munition. Mehrere Beiträge verweisen auf den Wettlauf um günstigere Luftabwehrsysteme in Europa und die wachsende Bedrohung durch Drohnenangriffe. Rheinmetall wird dabei als wichtiger Anbieter von Flugabwehr- und Drohnenabwehrlösungen gesehen. Aus Sicht der Community dürfte der Bedarf an schneller, skalierbarer Abwehrtechnologie eher zu- als abnehmen, auch weil teure Hochtechnologie-Raketen gegen vergleichsweise billige Drohnen langfristig als ineffizient wahrgenommen werden.

    Als struktureller Rückenwind werden außerdem politisch beschlossene Beschaffungsprogramme und neue Rüstungsvorhaben gewertet. Spekulativ wird erwartet, dass weitere Projekte – etwa im Bereich neuer Gefechtsfahrzeuge oder gemeinsamer europäischer Initiativen – mittel- bis langfristig zusätzliche Auftragsimpulse liefern könnten. Zudem lenken einige Nutzer den Blick auf das „Maschinenraum-Thema“: Ausbau der Produktionskapazitäten, Abbau von Anlaufproblemen, Stabilisierung der Lieferketten und das Anlaufen neuer Joint Ventures etwa im Drohnen- und Satellitenbereich. Gelingt es nach Ansicht dieser Gruppe, diese operativen Stellschrauben zu justieren, dürfte sich mittelfristig auch der Free Cashflow verbessern.

    Unterstützend wirken aus Community-Sicht weiterhin überwiegend positive Analystenurteile. Wiederholt wird darauf hingewiesen, dass ein Großteil der Beobachter Kaufempfehlungen ausspricht, auch wenn die Spanne der Kursziele breit ist. Einige Anleger sehen die Kombination aus Kursrückgang, nach wie vor starken Wachstumsraten und anhaltend guter Nachfrage nach Rüstungsgütern als Hinweis, dass die Aktie sich in eine Bewertungszone bewegt, in der Rückschläge eher Chancen als neue Risiken darstellen könnten. Diese Einschätzung bleibt allerdings Meinungsbild der Diskutanten und ist nicht als gesicherte Tatsache zu werten.

    Ausblick: Schlüsseltest mit Q3-Zahlen – Fokus auf Cashflow und 1.000-Euro-Marke

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick der Community vor allem auf die charttechnischen Marken und den näher rückenden Termin der Q3-Zahlen am 5. November. Kurzfristig gelten das Wochentief bei 983,60 Euro als wichtige Unterstützung und das Wochenhoch bei 1.024,60 Euro als unmittelbarer Widerstand. Mehrere Beiträge bezweifeln, dass die Zone um 950 Euro im Fall erneuter Schwäche halten würde, betonen aber zugleich, dass der übergeordnete Aufwärtstrend noch nicht endgültig gebrochen sei.

    Inhaltlich erwartet die Community mit Spannung konkrete Hinweise auf den Stand des Kapazitätsausbaus, die Entwicklung von Lieferverzögerungen, die Abarbeitung des hohen Auftragsbestands und erste greifbare Effekte neuer Beteiligungen und Joint Ventures im Drohnen- und Marinesektor. Als Dreh- und Angelpunkt gilt dabei der Free Cashflow: Schon eine klare Verringerung des negativen Cashflows wird in den Diskussionen als mögliches Signal für eine Neubewertung der Aktie gesehen. Ob der Markt diese Signale aufgreift und die Rheinmetall-Aktie sich von der psychologisch wichtigen 1.000-Euro-Marke nach oben lösen kann, dürfte wesentlich bestimmen, ob die Debatte in den kommenden Wochen eher von Vertrauensaufbau oder von weiteren Zweifelns dominiert wird.

    Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 1.024,60€ / 983,60€
    KGV (Vorjahr) 104,62
    Marktkapitalisierung 45,23 Mrd.EUR

    Stand: 26.09.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.024,60€ und das Wochentief bei 983,60€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Rheinmetall

    -1,01 %
    -4,75 %
    -13,82 %
    +4,22 %
    -49,63 %
    +295,78 %
    +1.097,54 %
    +1.464,08 %
    +42.437,76 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Zur Rheinmetall Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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