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    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

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    Die Volkswagen (VW) Vz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

    Nach einem Wochenverlust von 13,1 Prozent steht Volkswagen (VW) Vz massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung - Die Volkswagen (VW) Vz-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Die Vorzugsaktie von Volkswagen stand in dieser Woche im Mittelpunkt der Diskussionen. Mit einem Minus von 13,1 Prozent, einem Wochenhoch von 76,50 Euro und einem Rutsch bis auf 70,30 Euro sorgte der Titel in den Foren für deutliche Emotionen. Auslöser der besonders intensiven Debatte war der großangelegte Rückruf wegen möglicher Korrosion an einer Lenkungsverschraubung, kombiniert mit der anhaltenden Schwäche des Kurses und Sorgen um die strategische Ausrichtung des Konzerns.

    Rückruf, Kostenlawine und das Ringen um Effizienz

    Zentraler Streitpunkt der Community ist die Frage, wie gravierend der aktuelle Rückruf tatsächlich für VW ist und was er über die strukturelle Verfassung des Konzerns aussagt. Der Rückruf umfasst nach Einschätzung mehrerer Nutzer weltweit rund vier Millionen Fahrzeuge und zwingt viele Kunden voraussichtlich zu zwei Werkstattbesuchen. Teile der Community kalkulieren überschlägig mit dreistelligen Eurobeträgen pro Auto und sehen darin eine Belastung, die mitten in einer ohnehin angespannten Ertragslage aufschlägt. Diese Schätzungen sind Spekulationen, die tatsächliche Kostenhöhe ist bislang nicht bekannt.

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    Einige Stimmen relativieren den Vorgang und verweisen darauf, dass technische Rückrufe bei Großserienherstellern zum Alltag gehören. Das konkrete Problem – korrodierende Schrauben in der Lenkung – wird als technisch lösbar und in der Branche nicht ungewöhnlich eingeordnet. Entscheidend sei, ob VW die Aktion effizient abwickele und daraus Qualitäts- und Prozessverbesserungen ableite, statt lediglich reaktiv zu reparieren.

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    Gleichzeitig verschärfen Personalabbaupläne und Werksschließungsdiskussionen die Wahrnehmung einer tiefgreifenden Krise. In den Beiträgen wird der Sparkurs der Unternehmensführung teils als notwendige Antwort auf „Kostenverfettung“, teils als kurzsichtige Maßnahme auf Kosten der Belegschaft bewertet. Hinter dieser Auseinandersetzung steht der breitere Konflikt zwischen dem Ziel, das Ergebnis je Aktie zu stabilisieren, und der Sorge, dass Sparprogramme Innovation und Motivation im Konzern schwächen könnten.

    Zwischen Konglomeratsabschlag und bilanziellen Fragezeichen

    Auf der fundamentalen Ebene entzündete sich eine lebhafte Debatte an der Bilanzstruktur und der Verschuldung. Mehrere Beiträge verweisen auf sehr hohe Gesamtverbindlichkeiten im dreistelligen Milliardenbereich und leiten daraus das Bild eines schwerfälligen, fast erdrückend verschuldeten Konzerns ab. Diese Sicht stößt im Forum allerdings auf Widerspruch: Andere Nutzer heben hervor, dass ein großer Teil dieser Verbindlichkeiten auf die konzerneigene Finanzsparte entfalle, also auf das Kredit- und Leasinggeschäft. In dieser Lesart sei der Schuldenberg ohne Branchenkontext irreführend, während die Netto-Industriemittel im Kerngeschäft deutlich solider ausfallen sollen. Die genaue Höhe bleibt allerdings Gegenstand von Schätzungen der Community.

    Einigkeit besteht eher in der Feststellung eines Konglomeratsabschlags: Die Vielfalt an Marken, Beteiligungen und dem Finanzarm erschwere eine klare Bewertung und drücke nach Wahrnehmung vieler Anleger dauerhaft auf den Kurs. Dabei steht einem sehr niedrigen KGV auf Basis des Vorjahres von 7,09 und einer Marktkapitalisierung von 14,85 Milliarden Euro das Bild eines schwer steuerbaren Verbundes mit nur begrenzt transparenten Ertragspfeilern gegenüber.

    Hinzu kommt der Blick auf den Wettbewerb: In den Diskussionen wird wiederholt darauf verwiesen, dass Konzerne wie BYD, Toyota und Tesla an der Börse deutlich höher bewertet und operativ als agiler wahrgenommen werden. Aus Sicht der Kritiker trifft eine allgemeine Schwäche der Autoaktien VW überproportional, weil der Konzern mit einem komplexen Geflecht, hohen Fixkosten und politischen Anspruchshaltungen konfrontiert ist. Unterstützer halten dem entgegen, dass Volkswagen weiterhin zu den weltweit führenden Volumenherstellern zähle und insbesondere in China und Indien nach Einschätzung der Community konkurrenzfähig sei – vorausgesetzt, die Effizienzprogramme greifen.

    Zwischen Schnäppchenjagd und Vertrauenskrise

    Auf Anlegerebene prallen im Forum zwei Lager aufeinander. Die eine Seite sieht in der aktuellen Kursregion nahe dem mehrjährigen Tief eine langfristige Einstiegsgelegenheit. Verweisen wird auf die globale Marktstellung, die breiten Produktpaletten inklusive Elektrofahrzeugen und die Spekulation, dass eine Rückkehr zu höheren Margen und ein Abbau des Konglomeratsabschlags mittelfristig erhebliche Kurspotenziale freisetzen könnten. Für diese Sicht spricht aus Community-Perspektive insbesondere die Kombination aus schwacher Kursentwicklung und weiterhin robusten Absatzzahlen in wichtigen Märkten, die allerdings nicht durch externe Daten belegt wurden.

    Die Gegenposition dominiert in der Tonlage, wenn auch nicht unbedingt in der Argumenttiefe. Sie sieht im aktuellen Kursverfall weniger eine Übertreibung als eine Warnung, dass Analystenprognosen und Managementversprechen an Glaubwürdigkeit verlieren. Mehrfach wird Unmut über zuvor optimistische Analysen geäußert, die aus Sicht mancher Anleger die jüngste Korrektur nicht haben kommen sehen. Das Vertrauen in die strategische Steuerung und die Fähigkeit, die Transformation zur Elektromobilität profitabel zu gestalten, ist spürbar angekratzt.

    Für die kommende Woche rücken aus technischer Sicht vor allem zwei Kursmarken in den Vordergrund: Auf der Unterseite gilt das Wochentief bei 70,30 Euro als erste Unterstützung, auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 76,50 Euro einen relevanten Widerstand. Angesichts des zuletzt mehr als doppelt so hohen Handelsvolumens im Vergleich zum Wochenschnitt deutet die jüngste Bewegung auf eine Phase erhöhter Aktivität und Positionsverschiebungen hin. Im Fokus stehen dürften neue Informationen zum Umfang und Ablauf des Rückrufs, mögliche Konkretisierungen der Kostensenkungsprogramme sowie Hinweise aus der Branche zur Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und Gebrauchtwagenpreisen. Ob sich die Diskussion in Richtung Schnäppchenjagd oder weiter zunehmender Vertrauenskrise entwickelt, dürfte maßgeblich davon abhängen, ob der Bereich um das aktuelle Wochentief hält oder unterschritten wird.

    Volkswagen (VW) Vz Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -13,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 76,50€ / 70,30€
    KGV (Vorjahr) 7,09
    Marktkapitalisierung 14,85 Mrd.EUR

    Stand: 26.09.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 76,50€ und das Wochentief bei 70,30€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Volkswagen (VW) Vz

    +1,07 %
    -13,07 %
    -4,75 %
    -6,66 %
    -23,70 %
    -37,51 %
    -62,67 %
    -39,88 %
    +1.484,51 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
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