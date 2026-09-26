Die Gerresheimer-Aktie rutscht ab: Im Forum wächst die Sorge

Im Zentrum der Diskussion steht die Bewertung des AOC-Einstiegs. Ein Teil der Community sieht in dem aktivistischen Investor einen wesentlichen Kurstreiber. Diese Teilnehmer argumentieren, AOC habe als Großaktionär und Aufsichtsratsvertreter einen deutlich besseren Einblick in die Lage des Unternehmens als der Markt. Die zuletzt gemeldeten Stimmrechtsmitteilungen werden in diesem Lager als Beleg für ein strategisches Aufstocken interpretiert. Einzelne Orderblöcke im Xetra-Handel werden als Indiz dafür gedeutet, dass AOC seine Beteiligung zügig auf eine Zielquote – vielfach wird spekulativ die Marke von 20 Prozent genannt – erhöhen könnte. Daraus leiten Optimisten die Erwartung ab, dass AOC auf eine striktere Kostendisziplin und eine zügige Entschuldung drängt.

Die Aktie von Gerresheimer hat in dieser Woche im Forum für spürbar mehr Gesprächsstoff gesorgt. Nach einem Wochenverlust von 6,8 Prozent, einem Handel in der Spanne zwischen 27,18 und 26,20 Euro und einem unterdurchschnittlichen Volumen rückten vor allem zwei Fragen in den Mittelpunkt: Ist der erneute Rücksetzer übertrieben – und welche Rolle spielt der aktivistische Investor Active Ownership Capital (AOC) um Klaus Röhrig angesichts der anstehenden Quartalszahlen?

Unterstützt wird diese positive Sicht durch den Verweis auf den strukturellen Wachstumsmarkt Pharmaverpackungen. Hier dominiert die Einschätzung, dass Gerresheimer als etablierter Anbieter mit globaler Aufstellung langfristig von steigender Nachfrage nach Glas- und Kunststoffverpackungen für Medikamente profitieren kann. Das alte Management gilt als abgelöst, der neue Vorstand wird in einigen Beiträgen mit einem klaren Sanierungsauftrag verbunden. Zudem wird auf die deutlich gesunkene Leerverkaufsquote verwiesen, die nach Community-Angaben spürbar unter früheren Höchstständen liegt. Für die Befürworter signalisiert dies eine graduelle Entspannung der extrem negativen Marktpositionierung und damit eine langsam wiederkehrende Vertrauensbasis.

Dem steht eine wachsende Skepsis gegenüber AOC und seinen bisherigen Investments gegenüber. Mehrere Beiträge arbeiten detailliert frühere Engagements des Investors auf und kommen zu dem Schluss, dass der Track Record gemischt ist. Erfolgen wie bei Stada stellen die Diskutanten deutliche Fehlgriffe in anderen Beteiligungen gegenüber. Teilweise werden hohe Buchverluste bei einzelnen Engagements errechnet, um zu untermauern, dass Röhrig unter erheblichem Erfolgsdruck stehe. Diese Rechnungen bleiben jedoch Spekulation der Community, da konkrete Einstandskurse und interne Renditeziele nicht öffentlich vorliegen.

Verzögerte Zahlen, Bilanzbereinigung und Marktvergleich

Ein zweiter großer Streitpunkt ist der Umgang des Unternehmens mit seiner Berichterstattung. Im Forum wird intensiv diskutiert, wann der endgültige Quartalsbericht für das erste Quartal veröffentlicht wird. Während der Finanzkalender weiter September ausweist, herrscht Verunsicherung, ob es zu Verzögerungen bis in den Oktober kommen könnte. Mehrfach wird betont, dass pünktliche Zahlen ohne Abweichungen zu vorläufigen Angaben als wichtiger Baustein zur Vertrauensbildung gelten. Jede weitere Verschiebung würde aus Sicht vieler Diskutanten das Misstrauen gegenüber Management und Aufsichtsrat verstärken.

Besonders aufmerksam verfolgt wird die geplante Bereinigung der Bilanz. Die Community erwartet, dass Gerresheimer den zum Verkauf stehenden Bereich Centor klar ausweist und Impairments bis Ende Februar in der endgültigen Berichterstattung berücksichtigt. Daraus sollen sich Rückschlüsse auf die Ertragskraft des verbleibenden Kerngeschäfts und eine präzisere Bewertung ableiten lassen. Die Sorge: Sollten zusätzliche Wertberichtigungen nötig sein, könnte dies das Vertrauen in die Prognosefähigkeit des Managements weiter schwächen.

Hinzu kommt ein kritischer Vergleich mit Wettbewerbern, speziell Schott. Mehrere Nutzer verweisen auf die auseinanderlaufende Kursentwicklung und leiten daraus ab, dass der Markt Gerresheimer wegen des als „Gemischtwarenladen“ wahrgenommenen Geschäftsmodells und der Bilanzthemen einen Abschlag einräumt. Gleichzeitig taucht die Befürchtung auf, neue technologische Entwicklungen anderer Anbieter, etwa im Bereich innovativer Drug-Delivery-Lösungen, könnten die mittel- bis langfristige Position Gerresheimers relativ schwächen. Konkrete Auswirkungen bleiben jedoch reine Erwartungen der Community.

Kursmarken und Termine: Entscheidende Woche für das Vertrauen

Charttechnisch rücken im Forum vor allem das Wochenhoch bei 27,18 Euro als kurzfristiger Widerstand und das Wochentief bei 26,20 Euro als Unterstützung in den Blick. Einige Teilnehmer sehen trotz des jüngsten Rückgangs einen übergeordnet leicht steigenden Trendkanal, andere sprechen von einem stabilen Abwärtstrend, in dem vor allem Shortseller Erholungen für das Eindecken nutzen. Kursregionen um 25 bis 25,50 Euro werden vereinzelt als mögliche nächste Testzone genannt, bleiben aber Spekulation.

Für die kommende Woche gilt der Fokus klar den anstehenden oder zumindest erwarteten Zahlen zur ersten Geschäftsjahreshälfte, deren Veröffentlichung für den Zeitraum September/Oktober vorgesehen ist. Aus Sicht der Community kommt es nun darauf an, dass der Quartalsbericht termingerecht erscheint, keine neuen Überraschungen bei Bilanzbereinigung und Impairments bringt und einen nachvollziehbaren Pfad zur Entschuldung aufzeigt. Gelingt dies, könnte sich die aufgeheizte Debatte um AOC, Bilanzqualität und Branchenpositionierung beruhigen und der Markt die Aktie wieder stärker an fundamentalen Kennziffern ausrichten. Bleiben hingegen Zeitplan oder Inhalte hinter den Erwartungen zurück, drohen die aktuell umkämpften Unterstützungszonen erneut in den Fokus zu geraten.

Gerresheimer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -6,8 % Wochenhoch / Wochentief 27,18€ / 26,20€ KGV (Vorjahr) -2,86 Marktkapitalisierung 902,88 Mio.EUR

Stand: 26.09.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Termine der kommenden Woche:

30.09.2026: Die Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse ist für September/Oktober vorgesehen.

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 27,18€ und das Wochentief bei 26,20€ die zunächst wichtigsten Marken.

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