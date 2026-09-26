🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPOET Technologies AktievorwärtsNachrichten zu POET Technologies

    Die Community wird zuversichtlicher

    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neue Hoffnung bei POET Technologies: Darum werden Anleger wieder optimistischer

    Die POET Technologies-Aktie legte in dieser Woche 4,9 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.

    Die Community wird zuversichtlicher - Neue Hoffnung bei POET Technologies: Darum werden Anleger wieder optimistischer
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Aktie von POET Technologies hat in der abgelaufenen Woche trotz spürbarer Schwankungen leicht zugelegt. Auf Wochensicht steht ein Plus von 4,9 Prozent bei einer Handelsspanne zwischen 6,65 und 7,54 Euro. Im Mittelpunkt der Diskussionen im Anlegerforum stand jedoch weniger die Kursentwicklung als vielmehr der aus Sicht vieler Investoren unzureichende Nachrichtenfluss im September, für den das Unternehmen zuvor zusätzliche Ankündigungen in Aussicht gestellt hatte.

    Erwartete September-News bleiben diffus – Geduld der Anleger erodiert

    Der zentrale Streitpunkt in der Community ist die Frage, ob eine jüngst veröffentlichte Investorenpräsentation bereits das im Sommer avisierte Business-Update ersetzt – und falls ja, ob das dem Anspruch gerecht wird. Mehrere Teilnehmer verweisen darauf, dass das Unternehmen im Zusammenhang mit den Quartalszahlen weitere Mitteilungen zu Kunden angekündigt habe, diese aber bislang nicht in Form klarer, neuer Vertrags- oder Volumensmeldungen sichtbar seien. Die Präsentation wird von einem Teil der Anleger eher als Zusammenfassung bekannter Inhalte gewertet.

    Vor diesem Hintergrund wächst die Ungeduld. Kritische Stimmen bemängeln die Investor Relations-Politik als unzureichend und sprechen von „unterirdischen“ Business-Updates. Vertraulichkeitsvereinbarungen mit Kunden (NDAs) werden zwar allgemein als Realität im Halbleiter- und Photonikgeschäft akzeptiert, viele Aktionäre erwarten jedoch aus ihrer Sicht mehr Struktur und Klarheit zu Auftragslage, Abnahmeverträgen und Zeitplänen – auch ohne namentliche Nennung von Partnern. Die Sorge: Bleiben bestätigte Aufträge aus, könnten ambitionierte Langfrist-Szenarien ins Leere laufen.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Wachstumsfantasie: Skalierung, Partner und Personalaufbau

    Dem gegenüber steht eine klar optimistische Fraktion, die den aktuellen Kurs als deutliche Unterbewertung interpretiert. Sie stützt sich vor allem auf die in der aktuellen Unternehmenspräsentation skizzierte Kapazitätsplanung. Für 2027 wird dort eine mögliche Jahreskapazität von 10 Millionen Einheiten genannt. Einige Anleger rechnen – ausdrücklich als eigene Annahme – mit Durchschnittspreisen von rund 250 US-Dollar je Einheit und leiten daraus langfristige Umsatzpotenziale im Milliardenbereich ab. In diesen Modellrechnungen entstehen je nach Bewertungsmaßstab deutlich höhere Kursziele für das Ende der Dekade, die als Hinweis auf eine aus ihrer Sicht bestehende Marktineffizienz gewertet werden.

    Zudem sorgen Stellenanzeigen in Singapur und Penang für Fantasie. Die Community deutet den deutlichen Personalaufbau in hochspezialisierten Rollen – etwa Prozessintegration, Zuverlässigkeit, Radio Frequency und Test – als Indiz dafür, dass sich POET in der Qualifikationsphase mit potenziellen Großkunden befindet. Es wird spekuliert, dass im Hintergrund bereits Absichtserklärungen oder vorläufige Abnahmevereinbarungen existieren könnten. Namen wie Foxconn/FIT und NTT werden in diesem Zusammenhang genannt, ohne dass hierfür derzeit öffentlich bestätigte Verträge vorliegen. Auch die Berufung neuer Board-Mitglieder wird als Zeichen einer Professionalisierung des Unternehmensrahmens interpretiert.

    Kommunikationsrisiko, Short-Daten und technische Marken

    Auf der Risikoseite dominiert das Thema Kommunikation. Mehrere Anleger verweisen auf frühere Beispiele, in denen Erwartungen an konkrete Partnernamen oder Auszeichnungen – etwa einen Branchenpreis – nicht erfüllt wurden und der Kurs im Anschluss nachgab. Das verstärkt die Befürchtung, dass aus ambitionierten Ankündigungen immer wieder kurzfristige Enttäuschungen entstehen könnten. In der Diskussion wird offen angesprochen, dass bei ausbleibenden September-News im Oktober weiterer Druck auf den Kurs entstehen könnte und Kurse unterhalb der aktuellen Spanne nicht ausgeschlossen werden.

    Etwas beruhigend wirkt in den Augen mancher Anleger, dass die gemeldeten Short-Positionen zuletzt keine größeren Veränderungen gezeigt haben. Das wird als Signal interpretiert, dass spezialisierte Marktteilnehmer vorerst keine aggressivere Negativwette auf die Aktie aufbauen. Gleichzeitig liegt die Marktkapitalisierung mit rund 1,18 Milliarden Euro deutlich über einem klassischen Early-Stage-Niveau, während das Vorjahres-KGV mit -11,59 den anhaltenden Verlustbetrieb widerspiegelt. Die Schere zwischen Bewertungsfantasie und bislang noch fehlender Profitabilität bleibt damit weit geöffnet.

    Charttechnisch rückt für die kommende Woche das jüngste Wochenhoch bei 7,54 Euro als Widerstand in den Fokus. Auf der Unterseite markieren die 6,65 Euro eine erste relevante Unterstützung. Aus Forensicht sind kurzfristig vor allem zwei Aspekte kursbestimmend: Zum einen die Frage, ob das Unternehmen doch noch ein als „echtes“ Business-Update wahrgenommenes Signal zu Kunden oder Aufträgen nachreicht, zum anderen der Blick auf den weiteren Nachrichtenkalender. In der Community werden die anstehenden Quartalszahlen im November sowie eine erwartete Mitteilung zur CFO-Nachfolge als zentrale Termine der nächsten Wochen genannt. Ob POET zuvor noch mit Klarheit zu Auftragsvolumina oder Partnern nachlegt, dürfte entscheiden, ob die aktuelle Seitwärtsphase zum Sprungbrett für neue Fantasie wird – oder die Skepsis der bereits spürbar ermüdeten Langfristanleger weiter zunimmt.

    POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +4,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,54€ / 6,65€
    KGV (Vorjahr) -11,59
    Marktkapitalisierung 1,18 Mrd.EUR

    Stand: 26.09.2026, 21:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,54€ und das Wochentief bei 6,65€ die zunächst wichtigsten Marken.

    POET Technologies

    +0,15 %
    +4,86 %
    +1,77 %
    -30,20 %
    +32,12 %
    +130,72 %
    +3,13 %
    +21,44 %
    +271,20 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
    POET Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur POET Technologies Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Community wird zuversichtlicher Neue Hoffnung bei POET Technologies: Darum werden Anleger wieder optimistischer Die POET Technologies-Aktie legte in dieser Woche 4,9 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Hoffnung auf eine Fortsetzung der Erholung – doch nicht alle Anleger trauen der Bewegung.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     