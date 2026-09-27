DAX-Verlierer: Diese fünf Aktien enttäuschten Anleger am meisten

Die vergangenen 30 Tage verliefen für einige DAX-Werte deutlich schwächer. Besonders stark traf es Rheinmetall mit einem Kursverlust von 13,82 Prozent in den letzten 30 Tagen. Dahinter folgen Scout24 und Vonovia mit einem Minus von jeweils mehr als 13 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Rheinmetall

-1,01 % -4,75 % -13,82 % +4,22 % -49,63 % +295,78 % +1.097,54 % +1.464,08 % +42.437,76 % ISIN:DE0007030009WKN:703000 Intraday

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1 Jahr

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Max Verkauf Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Rheinmetall war in den vergangenen 30 Tagen der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor 13,82 Prozent und notiert aktuell bei 985,60 Euro. Anfang September gerieten deutsche Rüstungswerte insgesamt unter Druck. Belastend wirkten unter anderem Berichte über Lieferverzögerungen und Qualitätsprobleme in der Branche, die bei Anlegern Zweifel an der schnellen Umsetzung der hohen Auftragsbestände aufkommen ließen.

Scout24

-2,02 % -10,75 % -13,35 % -7,60 % -33,88 % +4,19 % +6,08 % +117,61 % +126,59 % ISIN:DE000A12DM80WKN:A12DM8 Intraday

5 Tage

1 Monat

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1 Jahr

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Max Verkauf Scout24 direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent in den letzten 30 Tagen belegt Scout24 den zweiten Platz im Flop-Ranking. Die Aktie des Online-Immobilienportals notiert aktuell bei 67,75 Euro. Trotz des Kursrückgangs blieb die operative Erwartungshaltung am Markt zuletzt vergleichsweise stabil. Der Analystenkonsens von Scout24 rechnet für 2026 weiterhin mit einem Umsatzwachstum und einem weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses.

Vonovia

+0,38 % -4,08 % -13,02 % -17,23 % -34,10 % -28,03 % -64,33 % -40,43 % +2,77 % ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J Intraday

5 Tage

1 Monat

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1 Jahr

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Max Verkauf Vonovia direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Auch Vonovia gehörte im September zu den schwächsten DAX-Werten. Die Aktie des Immobilienkonzerns verlor auf 30-Tage-Sicht 13,02 Prozent und wird derzeit bei 17,28 Euro gehandelt. Belastet wurde der Titel vor allem vom wieder schwierigeren Zinsumfeld. Steigende Renditen verteuern die Refinanzierung für Immobilienkonzerne und erhöhen den Druck auf hoch verschuldete Unternehmen wie Vonovia. Im September fiel die Aktie zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren.

Heidelberg Materials

+0,21 % -2,18 % -10,47 % -21,74 % -27,84 % +100,48 % +112,04 % +71,21 % +696,86 % ISIN:DE0006047004WKN:604700 Intraday

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1 Jahr

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Max Verkauf Heidelberg Materials direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Heidelberg Materials verlor in den vergangenen 30 Tagen 10,47 Prozent und notiert aktuell bei 144,75 Euro. Die Aktie litt zuletzt unter einer schwächeren Stimmung für den europäischen Baustoffsektor. Insbesondere Sorgen über die Entwicklung der Zementnachfrage in den USA belasteten.

Daimler Truck Holding

+1,29 % -5,18 % -10,10 % +3,27 % +12,21 % +25,37 % +39,08 % ISIN:DE000DTR0CK8WKN:DTR0CK Intraday

5 Tage

1 Monat

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Max Verkauf Daimler Truck Holding direkt bei SMARTBROKER+ handeln Kauf

Komplettiert wird die Liste von Daimler Truck. Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers büßte in den vergangenen 30 Tagen 10,10 Prozent ein und notiert aktuell bei 42,56 Euro. Der Kursrückgang erfolgte trotz einer zuvor angehobenen Jahresprognose. Daimler Truck erwartet für 2026 unter anderem höhere Verkäufe und eine bessere Profitabilität in Nordamerika.

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Autor: wO-Redaktion

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