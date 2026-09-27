DAX-Verlierer im September
DAX-Verlierer: Diese fünf Aktien enttäuschten Anleger am meisten
Rheinmetall führt die schwächsten DAX-Aktien der vergangenen 30 Tage an. Ein Überblick über die fünf schwächsten Aktien im DAX.
- Rheinmetall führt DAX-Flop-Ranking mit 13,82 % an
- Scout24 und Vonovia verlieren über 13 Prozent
- Heidelberg und Daimler Truck mit über 10 Prozent Verlust
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Die vergangenen 30 Tage verliefen für einige DAX-Werte deutlich schwächer. Besonders stark traf es Rheinmetall mit einem Kursverlust von 13,82 Prozent in den letzten 30 Tagen. Dahinter folgen Scout24 und Vonovia mit einem Minus von jeweils mehr als 13 Prozent.
Die 5 Flop-Performer im DAX im September 2026
Rheinmetall
Rheinmetall war in den vergangenen 30 Tagen der schwächste Wert im DAX. Die Aktie verlor 13,82 Prozent und notiert aktuell bei 985,60 Euro. Anfang September gerieten deutsche Rüstungswerte insgesamt unter Druck. Belastend wirkten unter anderem Berichte über Lieferverzögerungen und Qualitätsprobleme in der Branche, die bei Anlegern Zweifel an der schnellen Umsetzung der hohen Auftragsbestände aufkommen ließen.
Scout24
Mit einem Kursverlust von 13,35 Prozent in den letzten 30 Tagen belegt Scout24 den zweiten Platz im Flop-Ranking. Die Aktie des Online-Immobilienportals notiert aktuell bei 67,75 Euro. Trotz des Kursrückgangs blieb die operative Erwartungshaltung am Markt zuletzt vergleichsweise stabil. Der Analystenkonsens von Scout24 rechnet für 2026 weiterhin mit einem Umsatzwachstum und einem weiteren Anstieg des operativen Ergebnisses.
Vonovia
Auch Vonovia gehörte im September zu den schwächsten DAX-Werten. Die Aktie des Immobilienkonzerns verlor auf 30-Tage-Sicht 13,02 Prozent und wird derzeit bei 17,28 Euro gehandelt. Belastet wurde der Titel vor allem vom wieder schwierigeren Zinsumfeld. Steigende Renditen verteuern die Refinanzierung für Immobilienkonzerne und erhöhen den Druck auf hoch verschuldete Unternehmen wie Vonovia. Im September fiel die Aktie zeitweise auf den tiefsten Stand seit mehreren Jahren.
Heidelberg Materials
Heidelberg Materials verlor in den vergangenen 30 Tagen 10,47 Prozent und notiert aktuell bei 144,75 Euro. Die Aktie litt zuletzt unter einer schwächeren Stimmung für den europäischen Baustoffsektor. Insbesondere Sorgen über die Entwicklung der Zementnachfrage in den USA belasteten.
Daimler Truck Holding
Komplettiert wird die Liste von Daimler Truck. Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers büßte in den vergangenen 30 Tagen 10,10 Prozent ein und notiert aktuell bei 42,56 Euro. Der Kursrückgang erfolgte trotz einer zuvor angehobenen Jahresprognose. Daimler Truck erwartet für 2026 unter anderem höhere Verkäufe und eine bessere Profitabilität in Nordamerika.
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Autor: wO-Redaktion