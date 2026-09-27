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    Small-Cap-Moment der Woche

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    Prost auf 68% Prämie

    Der US-Spirituosenkonzern Sazerac (Jahresumsatz >6 Mrd. USD, u.a. Buffalo Trace Bourbon) hat sich mit Vorstand und Aufsichtsrat auf ein Übernahmeangebot geeinigt.

    Small-Cap-Moment der Woche - Prost auf 68% Prämie

    Delisting nach 140 Jahren Eigenständigkeit?

    Nach über 140 Jahren als eigenständige AG steht bei Berentzen das Delisting bevor: Der US-Spirituosenkonzern Sazerac (Jahresumsatz >6 Mrd. USD, u.a. Buffalo Trace Bourbon) hat sich mit Vorstand und Aufsichtsrat auf ein Übernahmeangebot geeinigt – 5,55€ je Aktie in bar, eine Prämie von rund 68% auf den Drei-Monats-Durchschnittskurs vor Bekanntgabe. Mindestannahmeschwelle: 50% der Aktien plus eine. Closing wird für Q4 2026 erwartet, Sazerac sichert Fortführung von Standorten und Investitionen zu.

     

    Wie der Preis einzuordnen ist

    Der Blick auf die vergangenen Jahre erklärt, warum das Management diesen Preis als "seit über zwei Jahren nicht erreichtes Niveau" bezeichnet: 2023 lag der Umsatz bei 185,6 Mio.€, das Wachstum kam laut CEO Schwegmann "ausschließlich über Preis" zustande, das EBIT sank dennoch auf 7,7 Mio.€. 2024 ging der Umsatz weiter zurück auf 181,9 Mio.€ – das EBIT verbesserte sich um 37% auf 10,6 Mio.€. 2025 rutschte das EBIT wieder auf 8,5 Mio.€. Seit 10 Jahren befinden sich Umsatz und Ergebnis in einer Seitwärtsbewegung.

     

    Dieses Jahr wurde es deutlich schlechter

    Die ursprüngliche Prognose (Umsatz 163-173 Mio.€, EBIT 7,0-9,0 Mio.€) musste Mitte Juli massiv gekappt werden – auf nur noch 151-156 Mio.€ Umsatz und 3,5-5,0 Mio.€ EBIT. Grund: eine laut Management "deutlich ausgeprägtere" Konsumzurückhaltung in Deutschland als erwartet. Die H1-Zahlen zeigen das Ausmaß: Umsatz -11% auf 71,0 Mio.€, EBIT von 3,2 auf nur noch 0,6 Mio.€ eingebrochen.

     

    Ein Blick auf den Markt

    Der globale Spirituosenkonsum schrumpft strukturell, getrieben von Gesundheitsbewusstsein, Regulierung und einer trinkfaulen jüngeren Generation. Deutschland verzeichnete in den letzten drei Jahren einen Nachfragerückgang von 11%. Gleichzeitig wachsen alkoholfreie und funktionale Getränke als Gegentrend – nicht zufällig hat Berentzen mit der Juma-Übernahme selbst in diese Richtung investiert. Die Folge in der Branche: Konsolidierung, wie zuletzt bei JAB (Kaffee/Tee), CVC (Lipton) oder Coca-Cola (Amatil) zu beobachten.

     

    Mein Fazit:

    Sazerac kauft sich mit Berentzen nicht nur Marken wie Puschkin oder Bommerlunder, sondern Zugang zum europäischen Markt – zu einem Preis, den der deutsche Kapitalmarkt dem Unternehmen zuletzt selbst nicht mehr zugestehen wollte. Für Aktionäre ist es nach Jahren operativer Enttäuschungen und der jüngsten Prognosesenkung ein versöhnlicher Ausstieg. Die Frankfurter Small Cap Bühne verliert damit durch eine Übernahme einen weiteren Namen - ein Muster, das in den vergangenen Jahren häufiger zu beobachten ist.

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Autor
    Lukas Spang
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    Lukas Spang ist Gründer der Tigris Capital GmbH, einer auf Small & Micro Caps aus der deutschsprachigen Region fokussierten Fondsboutique. Er weist eine über 10-jährige Erfahrung mit Nebenwerten aus der D-A-CH Region aus und gehört daher zu den absoluten Experten in diesem Bereich. Nachdem zunächst >7 Jahre ein wikifolio Zertifikat bestand, wurde im Mai 2021 mit dem Tigris Small & Micro Cap Growth Fund eine Fondslösung aufgesetzt, die die Strategie fortgesetzt hat. Lukas Spang sucht wachstumsstarke, profitable und Cashflow-starke Unternehmen, die ein Asset-light Geschäftsmodell aufweisen und daher attraktive Free Cashflows sowie hohe Kapitalrenditen erzielen können.
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    Verfasst von Lukas Spang
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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