VW-Rückruf: Fast eine Million Autos wegen möglicher Lenkungsgefahr

Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) sind in Deutschland mindestens 950.000 Fahrzeuge betroffen. Auf die Marke Volkswagen entfallen davon knapp 900.000 Autos. Weltweit geht es bei VW um fast 2,16 Millionen Fahrzeuge. Betroffen sind die Modelle Tiguan, Touran, Caddy, Golf Variant und Golf Sportsvan, die zwischen September 2013 und Juli 2024 produziert wurden.

Volkswagen und seine Konzerntöchter Audi und Seat rufen weltweit mehrere Millionen Fahrzeuge vorsorglich in die Werkstätten. Hintergrund ist eine mögliche Korrosion an einer Befestigungsschraube der Lenkung. Unter bestimmten Umweltbedingungen – insbesondere nach langjährigem Einsatz in Regionen mit viel Streusalz – kann das Bauteil beschädigt werden. Im schlimmsten Fall könnte die Befestigung der Lenkung nachgeben und ihre Funktion beeinträchtigt werden. Damit wäre die Kontrolle über das Fahrzeug möglicherweise eingeschränkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auch der Audi Q3 ist Teil der Rückrufaktion. Die Fahrzeuge stammen aus dem Produktionszeitraum vom 31. Oktober 2017 bis zum 23. Mai 2024. Weltweit könnten knapp 700.000 Exemplare betroffen sein, in Deutschland rund 58.555. Zudem werden die Seat-Modelle Ateca und Tarraco zurückgerufen. Für diese Fahrzeuge lag zunächst keine genaue Zahl vor. Für andere Konzernmarken wie Skoda waren in der KBA-Datenbank zunächst keine entsprechenden Angaben zu finden.

Entdeckt wurde das mögliche Problem nach Angaben von Volkswagen und Audi bei internen Qualitätsprüfungen. Bislang sind dem KBA und den Herstellern keine Personen- oder weitergehenden Sachschäden im Zusammenhang mit dem Fehler bekannt. Volkswagen zufolge können die Fahrzeuge grundsätzlich weiter genutzt werden, da das Ausmaß der Korrosion von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängt.

Die Halter betroffener Fahrzeuge sollen schriftlich informiert werden. Wer unsicher ist, kann sich mit der Fahrzeug-Identifizierungsnummer an einen Volkswagen- oder Audi-Servicepartner wenden. Die Rückrufcodes lauten 48VS für VW, 48LG für Audi und 48T7 für Seat. Volkswagen ist unter 0800 8655 792 436 erreichbar, Audi unter 0800 2834 7378 423.

In der Werkstatt wird die problematische Verschraubung durch ein korrosionsbeständigeres Bauteil ersetzt. Die Reparatur ist kostenlos und soll bis zu eine Stunde dauern. Allerdings müssen sich einige VW-Fahrer möglicherweise auf zwei Werkstattbesuche einstellen. Sollte die vorgeschriebene Ersatzschraube vorübergehend nicht verfügbar sein, kann zunächst ein alternatives Bauteil eingebaut werden. Der Rückruf gilt dann erst als abgeschlossen, wenn später die endgültige Schraube montiert wurde.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,07 % und einem Kurs von 72,00EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

Schreibe Deinen Kommentar