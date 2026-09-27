UBS verändert RENK-Position mehrfach – Anteil fällt unter fünf Prozent

Zum Stichtag 21. September meldete UBS einen direkten beziehungsweise zugerechneten Stimmrechtsanteil von 0,57 Prozent. Das entsprach 573.566 RENK-Aktien. Hinzu kamen Finanzinstrumente mit einem Umfang von insgesamt 4,05 Prozent. Daraus ergab sich eine Gesamtposition von 4,63 Prozent.

Die Schweizer UBS Group AG hat ihre Position an der Augsburger RENK Group AG innerhalb weniger Tage mehrfach angepasst. Wie aus drei nach § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlichten Stimmrechtsmitteilungen hervorgeht, schwankte der zusammengerechnete Anteil aus Aktien und Finanzinstrumenten zwischen 4,57 und 5,36 Prozent. Die Meldungen beziehen sich auf Veränderungen am 21., 22. und 23. September 2026.

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Am folgenden Tag stieg der ausgewiesene Aktienanteil deutlich auf 1,30 Prozent beziehungsweise 1.304.577 Stimmrechte. Gleichzeitig belief sich der Anteil aus Finanzinstrumenten auf 4,06 Prozent. Die Gesamtposition überschritt damit vorübergehend die Schwelle von fünf Prozent und erreichte 5,36 Prozent.

Bereits zum 23. September korrigierte sich das Bild erneut. UBS meldete nur noch 513.901 Stimmrechte beziehungsweise 0,51 Prozent am Aktienkapital. Die Finanzinstrumente summierten sich weiterhin auf 4,06 Prozent. Insgesamt kam die Position damit auf 4,57 Prozent. Gegenüber der vorherigen Meldung entspricht dies einem Rückgang um 0,79 Prozentpunkte.

Bei den meldepflichtigen Instrumenten handelt es sich überwiegend um Rechte zur Nutzung beziehungsweise Rückforderung verliehener Aktien. In der jüngsten Mitteilung entfielen 2,77 Prozent auf „Right of Use over Shares“ und weitere 0,95 Prozent auf das Recht zur Rückforderung verliehener Aktien. Ergänzt wurde die Position durch Long-Call-Optionen mit einer Laufzeit bis Juni 2027 und einem Umfang von 0,06 Prozent.

Daneben weist UBS Short-Put-Optionen mit physischer Abwicklung über 245.000 Stimmrechte beziehungsweise 0,25 Prozent aus. Ein weiteres Instrument, das Recht zur Nutzung von Aktien im Zusammenhang mit einem Reverse Convertible, entspricht 0,03 Prozent. Die Konstruktion zeigt, dass die gemeldete Gesamtposition nicht ausschließlich aus tatsächlich gehaltenen RENK-Aktien besteht.

Als mitteilungspflichtige Gesellschaft ist die UBS Group AG mit Sitz in Zürich genannt. Die Stimmrechte werden über verschiedene Konzerngesellschaften und Einheiten der UBS zugerechnet, darunter UBS AG, UBS Asset Management, UBS Europe sowie Gesellschaften in der Schweiz, Großbritannien und den USA. Angaben zu einem eigenständigen Aktionär mit mindestens drei Prozent Stimmrechten enthält die Meldung nicht. Ein strategischer Beteiligungsaufbau lässt sich aus den kurzfristigen Schwankungen allein daher nicht ableiten.

Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 40,68EUR auf Tradegate (25. September 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.